Samsung Galaxy S22: le offerte TIM, Vodafone e WindTre di Maggio 2022 per averlo a rate

Samsung Galaxy S22 è lo smartphone di punta dell’azienda coreana disponibile in diversi formati (base, Plus e Ultra) e dotato di una tripla fotocamera posteriore. Il miglior modo per acquistarlo al giusto prezzo è attivare un’offerta telefono incluso. In questo modo è possibile pagarlo a rate, in alcuni casi anche senza anticipo. Tutti gli operatori di telefonia mobile comunque impongono un vincolo di permanenza che va da 24 a 30 mesi.

Samsung Galaxy S22: le offerte a rate di TIM

TIM permette di acquistare Samsung Galaxy S22 in abbinamento a qualsiasi suo piano mobile. Tra i migliori vi segnaliamo un’offerta 5G per navigare alla massima velocità sul Vero 5G dell’operatore. Inoltre, chi è cliente del gestore per fisso e mobile attivando gratuitamente TIM Unica ottiene ogni mese Gigabyte illimitati per tutta la famiglia (massimo 6 SIM), 3 mesi di Disney+ (poi 9,99 euro al mese), TIM Safe Web Plus per la protezione di tutti i dispositivi collegati alla rete e una giocata extra al giorno su TIM Party per vincere uno smartphone Xiaomi 12. Con TIM Unica il pagamento delle linee mobili e di quella fissa avviene con domiciliazione in bolletta grazie a TIM Ricarica Automatica.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo Attivazione SIM Note PREMIUM Mobile illimitati 10 GB in 4G fino a 150 GB con attivazione in negozio con Ricarica automatica (5 GB online) primo mese gratuito poi 12,99 euro al mese Gratuita 25 euro con 20 euro di traffico incluso 100 GB di Google One incluso per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) EXECUTIVE Mobile illimitati 50 GB in 4G+ fino a 700 Mbps primo mese gratuito poi 15,99 euro al mese Gratuita 25 euro con 20 euro di traffico incluso Priority Network TIM Safe Web Plus Quality care 100 GB di Google One incluso per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) MAGNIFICA Mobile illimitati 250 minuti, 250 SMS e 3 GB in roaming in Svizzera, Monaco, Usa, Canada e 250 minuti validi dall’Italia verso Europa, Usa e Canada 100 GB in 5G fino a 2 Gbps con attivazione in negozio con Ricarica Automatica (50 GB online) primo mese gratuito poi 19,99 euro al mese Gratuita 25 euro con 20 euro di traffico incluso Priority Network TIM Safe Web Plus TIM Prima Classe Quality care

TIM One Number 100 GB di Google One incluso per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

I modelli tra cui scegliere sono:

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – 38 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy S22 5G – 26 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy S22+ 5G – 33 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

TIM permette di pagare nelle seguenti modalità:

carta di credito (Visa, Mastercard, American Express e Diners)

PayPal

TIMpersonal

contrassegno alla consegna

credito residuo (solo opzioni tariffarie per la linea mobile)

rateizzazione senza interessi su bolletta della linea di casa

Inoltre, è possibile abilitare e modificare l’addebito automatico della fattura TIM della linea di casa, su conto corrente bancario (RID Bancario). La consegna è gratuita ed è possibile monitorare lo stato del proprio ordine tramite un apposito servizio di tracking dalle sezioni MyTIM Fisso o MyTIM Mobile. Gli smartphone vengono consegnati dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, indicativamente nelle seguenti fasce orarie: 8.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00. Il tempo medio di consegna avviene in 3-8 giorni lavorativi, a partire dalla data di richiesta online.

Google One offre 100 GB di spazio d’archiviazione per foto, video e documenti Google Drive, Gmail e Google Foto salvate nella qualità originale. Sul telefono è sempre disponibile un backup e il piano può essere condiviso con altre 5 persone. E’ possibile richiedere assistenza (al momento solo in inglese) via chat, email o telefono senza costi aggiuntivi. Per gli abbonati Google One sono poi disponibili vantaggi extra come i crediti di Google Play e l’estensione dei periodi di prova di servizi come YouTube Premium e Stadia.

TIM attualmente raggiunge in 5G le città di Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Benevento, Ferrara, Bologna, Genova, Verona, Ivrea, Brescia, Monza, Salerno, Bolzano, Caserta e Rovigo oltre a località turistiche come Sanremo, Cortina d’Ampezzo, Livigno, Selva di Val Gardena, Portovenere, Courmayeur, Portofino, Porto Empedocle, Rimini, Sirmione e altre come Villadossola, Bonate Sopra, Busalla, Venaria Reale, Beinasco, Baranzate, Paderno d’Adda, San Martino Siccomario, San Vincenzo, Cascinette d’Ivrea, Gessate, Vedano al Lambro, Villarosa, Conversano, Domodossola, Ospedaletto d’Alpinolo, Summonte, Trontano, Castel Goffredo, Mussomeli, Atripalda, Pizzo, Vallo della Lucania, Calitri, Montano Lucino, San Gregorio Magno, Castel Morrone, Grandate, Antrodoco, Sanza, Boara Pisani, Capriglia Irpina, Auletta, Oriolo, Praiano, Laino Borgo, Sant’Agata di Esaro, Pallanzeno, Cannalonga, Anticoli Corrado, Ferruzzano.

TIM Safe Web Plus garantisce protezione a tutti dispositivi connessi alla rete mobile dell’operatore e include:

Blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo

Verifica della pericolosità di un sito prima ancora di collegarsi

Parental control (livello di sicurezza alto, medio e basso), definizione delle fasce orarie consentite alla navigazione, ricerca sicura sui motori di ricerca, blocco dei siti proibiti

Report mensile sulle minacce bloccate

Le impostazioni d TIM Safe Web Plus possono essere modificate su on.tim.it/safeweb dopo aver effettuato il login con le proprie credenziali MyTIM. Il servizio è attivo solo sotto rete di TIM e si può disattivare dall’app MyTIM, accedendo all’Area Personale MyTIM o chiamando il Servizio Clienti 119 o il numero gratuito 40916.

Quality Care permette di ottenere un bonus di 10 GB (massimo una volta al mese e sei volte in un anno) nel caso in cui l’assistenza fornita dal Servizio Clienti 119 non abbia soddisfatto le proprie aspettative. Con TIM Unica il bonus è di 2 euro in fattura.

Con TIM Prima Classe si può richiedere assistenza dedicata con accesso prioritario al Servizio Clienti 119 dalle ore 8:00 alle 22:00, 7 giorni su 7.

TIM One Number è il piano dati che permette di utilizzare lo stesso numero su smartphone e smartwatch cellular. Così è possibile navigare, chattare e chiamare dall’orologio anche senza avere il telefono in tasca.

In tutti i piani sopra descritti è anche incluso il servizio Giga di scorta. Quando si esaurisce il traffico dati incluso nel piano, in assenza di un’altra opzione dati, è possibile continuare a navigare fino a 1 GB al prezzo di 1,90 euro ogni 200 MB per un importo massimo di 9,50 euro. L’utente riceverà un SMS quando il traffico sta per esaurirsi.

Samsung Galaxy S22: le offerte a rate di WindTre

Per acquistare Samsung Galaxy S22 con WindTre ci si pu rivolgere alle offerte smartphone incluso della famiglia Smart Pack, che oltre a consentire di comprare un telefono a rate senza anticipo includono anche una serie di servizi ad hoc per proteggere il dispositivo. Samsung Galaxy S22 in abbinamento a un piano mobile si può attivare online ma il ritiro avviene solo in negozio. E’ previsto un costo di attivazione di 4,99 euro.

WindTre raggiunge nella modalità 5G FDD DDS, che permette di usare in modo dinamico lo spettro FDD per connettersi a seconda del dispositivo in 4G o 5G, il 95,7% della popolazione italiana e il 56,6% nella variante TDD. La copertura in 4G invece è del 99,7%. Con Easy Pay si attiva l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Servizi aggiuntivi Smart Pack Reload Plus 5G con Easy Pay Minuti illimitati 200 SMS Illimitati in 5G 29,99 euro 49 euro o 2,08 euro al mese per 24 mesi 10 euro Call center senza attese Reload per cambiare telefono ogni anno SIM aggiuntive con Family Smart Pack Protect 5G Galaxy S22 Edition Minuti illimitati 200 SMS 200 GB in 5G 14,99 euro 49 euro o 1,80 euro al mese per 24 mesi + 6,99 euro 10 euro Call center senza attese Protezione furto inclusa SIM aggiuntive con Family

I modelli tra cui scegliere sono i seguenti:

Smart Pack Reload Plus 5G con Easy Pay

Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB a 20 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G da 128 GB a 33 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB a 16 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB a 26 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Nel piano è inoltre compreso il servizio Reload Plus, che a partire dal 13esimo mese dall’attivazione permette di cambiare il telefono con un modello più aggiornato. Il nuovo modello può essere ritirato in negozio consegnando quello vecchio. Il servizio prevede un vincolo di durata di 24 mesi. Se il proprio smartphone si danneggia, invece, è possibile sostituirlo con lo stesso modello o uno simile fino a 5 volte nell’arco di 30 mesi. Il terminale sostitutivo verrà consegnato in un giorno lavorativo nelle principali città (Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Firenze e Bari) e di due giorni in qualsiasi altra località in italia. E’ previsto un corrispettivo di sostituzione di 170 euro. Reload Plus normalmente avrebbe un costo di 6,99 euro al mese con attivazione a 4,99 euro.

Smart Pack Protect 5G Galaxy S22 Edition

Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB a 25 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Samsung Galaxy S22+ 5G da 128 GB a 29 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G da 128 GB a 33 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB a 19,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy S22+ 5G da 128 GB a 25,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G da 128 GB a 28,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy S22: le offerte a rate di Vodafone

Vodafone permette di acquistare a rate tutte le varianti di Samsung Galaxy S22, da associare a qualsiasi offerta 5G. E’ possibile avere anche Gigabyte illimitati per navigare alla massima velocità. Con Smart Pay si attiva l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. In questo modo si evita di dover effettuare una ricarica manuale ogni mese e si ottiene anche uno sconto sul costo della promozione.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note RED Max illimitati (anche in Ue) 110 GB anche in 5G 19,99 euro con Smart Pay 6,99 euro Gratuita Vodafone Club incluso Infinito illimitati (200 minuti in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (1 GB in roaming in Ue – velocità fino a 2 Megabit al secondo in 5G) 24,99 euro con Smart Pay (altrimenti 36,99 euro) 6,99 euro Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Vodafone Club+ incluso Infinito Black Edition illimitati (500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (5 GB in roaming in Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro con Smart Pay (altrimenti 59,99 euro) 6,99 euro Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Vodafone Club+ incluso Shake it Easy (solo per under 30)

illimitati 60 GB anche in 5G (10 GB in roaming in Ue) 14,99 euro con Smart Pay 6,99 euro Gratuita Giga illimitati per chat, social network, mappe e musica Vodafone Power Gaming incluso GameNow incluso per 6 mesi (poi si disattiva in automatico)

I modelli tra cui scegliere sono i seguenti:

Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB a partire da 16,99 euro al mese più 49,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S22 5G da 256 GB a partire da 18,99 euro al mese più 49,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S22+ 5G da 128 GB a partire da 26,99 euro al mese più 69,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S22+ 5G da 256 GB a partire da 27,99 euro al mese più 69,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G da 128 GB a partire da 31,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G da 256 GB a partire da 32,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo

La consegna gratuita nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) su tutto il territorio nazionale. E’ possibile tracciare il proprio ordine attraverso un apposito servizio di tracking utilizzando il numero di pratica associato al dispositivo che viene comunicato da Vodafone via SMS o email. L’utente ha diritto a richiedere il recesso gratuito dall’acquisto entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine. In questo caso è obbligato a restituire il dispositivo e tutti gli accessori originali contenuti nella confezione.

Vodafone Club è il programma che dall’app My Vodafone permette ogni mese di ricevere vantaggi e sconti sui prodotti e servizi dei partner dell’operatore come:

10 GB aggiuntivi

5% di sconto su Booking.com

10 euro di sconto sulla spesa online su Carrefour.it (spesa minima 99 euro)

5 euro di sconto carburante digitale nei distributori Q8 e Q8easy (rifornimento minimo 30 euro)

30 euro di sconto sugli acquisti su YOOX (spesa minima 150 euro)

Se non incluso con Smart Pay, il servizio prevede un primo mese gratuito, poi 3,99 euro al mese.

Con Vodafone Club+ si hanno invece:

10 GB aggiuntivi

credito di importo pari al 10% del valore degli acquisti su Amazon.it

5% di sconto su Booking.com

10 euro di sconto sulla spesa online su Carrefour.it (spesa minima 99 euro)

5 euro di sconto carburante digitale nei distributori Q8 e Q8easy (rifornimento minimo 30 euro)

30 euro di sconto sugli acquisti su YOOX (spesa minima 150 euro)

6 mesi di Infinity+ con film, serie TV, cartoni animati e UEFA Champions League (poi si disattiva in automatico)

150 euro di sconto su una selezione di smartphone e accessori nei Vodafone Store

Se non incluso con Smart Pay, il servizio ha un costo di 14,99 euro ogni 6 mesi.