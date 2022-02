Samsung Galaxy S22: le offerte di TIM, Vodafone e WINDTRE per l'acquisto a rate

Samsung ha svelato ufficialmente i nuovi Samsung Galaxy S22, i top di gamma 2022 che arrivano sul mercato in tre varianti. Gli utenti potranno scegliere tra il Galaxy S22 , il Galaxy S22+ e il flagship Galaxy S22 Ultra. In attesa dell'effettiva disponibilità nei negozi, i nuovi top di gamma di Samsung sono già disponibili con le offerte degli operatori. Andiamo a vedere, quindi, quali sono le offerte Vodafone, TIM e WINDTRE per acquistare a rate uno dei nuovi Samsung Galaxy S22.

Debuttano ufficialmente i nuovi Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra. La nuova famiglia di top di gamma di casa Samsung è stata presentata questa settimana e sarà disponibile nei negozi tra la fine del mese di febbraio e l’inizio del mese di marzo. Nel frattempo, sono già stati aperti i preordini e i tre nuovi smartphone sono già disponibili con le offerte degli operatori di telefonia mobile. Per gli utenti c’è, quindi, la possibilità di acquistare i Samsung Galaxy S22 a rate, abbinando lo smartphone desiderato alla propria offerta mobile.

Attualmente, a proporre i nuovi Samsung Galaxy S22 a rate sono Vodafone, TIM e WINDTRE. Per i già clienti dei tre operatori o per i nuovi clienti c’è la possibilità di scegliere tra varie offerte per acquistare uno dei nuovi S22 a prezzo scontato e con pagamento rateale. Andiamo a vedere quali sono le migliori offerte disponibili in questo momento per i nuovi top di gamma di casa Samsung da acquistare direttamente a rate:

I nuovi Samsung Galaxy S22 in breve: scheda tecnica e prezzi

La nuova gamma Samsung Galaxy S22 è composta da tre varianti. Il modello base è il Samsung Galaxy S22 e presenta un display AMOLED da 6.1 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Exynos 2200 supportato da 8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di memoria interna. La batteria è da 3.700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25 W.

C’è poi il più grande Samsung Galaxy S22+. Lo smartphone ha un display AMOLED da 6.6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD, SoC Exynos 2200, 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. La batteria è da 4.500 mAh con ricarica rapida da 45 W. A completare la gamma troviamo il flagship Samsung Galaxy S22 Ultra con display AMOLED da 6.8 pollici con risoluzione QHD, SoC Exynos 2200, 8/12 GB di memoria RAM, 128/256/512 GB di storage e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 45 W.

[caption id="attachment_343191" align="aligncenter" width="1374"] Galaxy S22 Ultra[/caption]

Ecco i prezzi di listino dei nuovi Galaxy S22 per l’Italia:

Galaxy S22

8/128GB: 879€

8/256GB: 929€

Galaxy S22+

8/128GB: 1.079€

8/256GB: 1.129€

Galaxy S22 Ultra

8/128GB: 1.279€

12/256GB: 1.379€

12/512GB: 1.489€

12GB/1TB: 1.689€ (esclusiva samsung.com)

Scopri qui le migliori offerte di telefonia mobile »

Le offerte a rate per i nuovi Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra

Ecco le principali offerte per acquistare i nuovi Galaxy S22 a rate:

Vodafone

Vodafone propone diverse offerte per acquistare i nuovi Samsung Galaxy S22 a rate. Per tutti i modelli disponibili è previsto il pagamento di 24 rate mensili e, in alcuni casi, di un contributo iniziale. L’importo effettivo della rata e del contributo iniziale dipendono sia dal tipo di offerta attivata che dal modello scelto. Sarà necessario verificare, di volta in volta, i costi sulla base della combinazione scelta tra offerta mobile e modello di Galaxy S22 scelto.

Annunci Google

Da notare che per attivare la rateizzazione è previsto un contributo iniziale di 9,99 euro che va a sommarsi all’eventuale contributo iniziale richiesto per l’acquisto dello smartphone. Tutte le offerte con Galaxy S22 incluso di Vodafone prevedono l’addebito su carta di credito. Per acquistare uno dei nuovi smartphone di Samsung è possibile recarsi direttamente in un negozio Vodafone.

Le condizioni più vantaggiose sono disponibili per i clienti che attivano o hanno già attivato Infinito Black Edition. In questo caso, infatti, è possibile acquistare a rate:

Galaxy S22 con anticipo zero e rate da 18,99 euro al mese

con anticipo zero e rate da 18,99 euro al mese Galaxy S22+ con anticipo zero e rate da 29,99 euro al mese

con anticipo zero e rate da 29,99 euro al mese Galaxy S22 Ultra con anticipo zero e rate da 35,99 euro al mese

Per le offerte ricaricabili Vodafone non appartenenti alla gamma Infinito, alla gamma RED o alla gamma Shake sono previsti i seguenti prezzi:

Galaxy S22 con anticipo di 49,99 euro e rate da 20,99 euro

con anticipo di 49,99 euro e rate da 20,99 euro Galaxy S22+ con anticipo di 69,99 euro e rate da 31,99 euro

con anticipo di 69,99 euro e rate da 31,99 euro Galaxy S22 Ultra con anticipo di 99,99 euro e rate da 37,99 euro

Tutti i prezzi indicati si riferiscono alla variante base dei tre modelli (8 GB di RAM e 128 GB di storage). In base alla disponibilità effettiva in negozio, sarà possibile passare alle versioni più complete a fronte di un leggero sovrapprezzo.

TIM

Anche TIM mette a disposizione di nuovi e già clienti la possibilità di acquistare a rate i nuovi Samsung Galaxy S22. Tra le promozioni disponibili con l’operatore si segnalano le offerte TIMFin che prevedono l’acquisto con finanziamento dello smartphone desiderato. Le condizioni, in questo caso, sono particolarmente vantaggiose e non dipendono dall’offerta mobile attivata.

Da notare che è possibile anche accedere all’acquisto a rate dei Galaxy S22 con condizioni agevolate per i clienti TIM di rete fissa (con addebito delle rate in bolletta). A completare le opportunità d’acquisto c’è l’acquisto a rate con addebito su carta di credito. Per tutte le soluzioni sono previste 30 rate mensili più, eventualmente, un anticipo (dipende dal modello scelto e dal tipo di modalità di pagamento).

Ecco i prezzi di partenza:

Galaxy S22 con anticipo zero e rate da 20 euro al mese

con anticipo zero e rate da 20 euro al mese Galaxy S22+ con anticipo zero e rate da 25 euro al mese

con anticipo zero e rate da 25 euro al mese Galaxy S22 Ultra con anticipo zero e rate da 30 euro al mese

I prezzi si riferiscono alle varianti da 128 GB. Per passare alle versioni da 256 GB è sufficiente 1 euro in più al mese (per quanto riguarda le offerte per i clienti TIM di rete fissa). Per maggiori dettagli è possibile fare riferimento ad un qualsiasi negozio TIM.

WINDTRE

Le offerte WINDTRE per l’acquisto di uno dei nuovi Samsung Galaxy S22 consentono la possibilità di ottenere un netto risparmio rispetto ai prezzi di listino degli smartphone. Anche in questo caso, l’anticipo e le rate mensili dipendono dall’offerta attivata. In totale è previsto un pagamento di 30 rate mensili. Il pagamento avviene con addebito su carta di credito.

Per i clienti che attivano o hanno già attivato Di Più Unlimited 5G (offerta con minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati a 29,99 euro al mese) è possibile acquistare gli smartphone con i seguenti prezzi:

Galaxy S22 con anticipo di 99,99 euro e rate da 12,99 euro al mese

con anticipo di 99,99 euro e rate da 12,99 euro al mese Galaxy S22+ con anticipo di 99,99 euro e rate da 18,99 euro al mese

con anticipo di 99,99 euro e rate da 18,99 euro al mese Galaxy S22 Ultra con anticipo di 99,99 euro e rate da 21,99 euro al mese

I prezzi salgono andando ad abbinare lo smartphone con altre offerte. Ad esempio, con Di Più Lite (minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB a 12,99 euro), è possibile acquistare uno degli smartphone di Samsung con i seguenti prezzi:

Galaxy S22 con anticipo di 99,99 euro e rate da 20,99 euro al mese

con anticipo di 99,99 euro e rate da 20,99 euro al mese Galaxy S22+ con anticipo di 99,99 euro e rate da 27,99 euro al mese

con anticipo di 99,99 euro e rate da 27,99 euro al mese Galaxy S22 Ultra con anticipo di 199,99 euro e rate da 29,99 euro al mese

I prezzi si riferiscono ai modelli base dei tre smartphone.