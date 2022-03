Rete WindTre non funziona: le soluzioni di Marzo 2022

La rete Wind non funziona ? I consigli degli esperti per riprendere a chiamare e navigare normalmente in caso di problemi dal lato tecnico o amministrativo

WindTre va molto fiera della sua rete di telefonia mobile, tanto da ribattezzarla Top Quality Network. Con le sue offerte 5G è possibile navigare alla massima velocità in quasi tutta Italia e grazie alle tecnologia Priority Pass si assicurano prestazioni di alto livello anche con più persone connesse contemporaneamente e in condizioni di traffico congestionato. WindTre permette addirittura di provare gratuitamente per un mese la qualità della sua rete con alcune offerte senza vincoli. Durante il periodo promozionale è possibile disattivare il piano dall’app WindTre senza alcun costo, altrimenti si rinnova al costo mensile normalmente previsto. Cosa fare però quando la rete Wind non funziona?

WindTre ad oggi raggiunge nella modalità 5G FDD DDS, che permette di usare in modo dinamico lo spettro FDD per connettersi a seconda del dispositivo in 4G o 5G, al 95,7% della popolazione italiana e al 53,1% nella variante TDD. La copertura in 4G invece è del 99,7%.

Rete Wind non funziona: verificare il credito residuo

Quando la rete Wind non funziona spesso non c’è bisogno di rivolgersi subito all’assistenza clienti. A volte basta eseguire una piccola verificare o modificare qualcosa nelle impostazioni per riprendere a chiamare, inviare SMS e navigare su Internet da smartphone come prima. Tali operazioni non richiedono nemmeno particolari competenze dal lato tecnologico.

Se non riuscite a navigare o chiamare la prima cosa da controllare è di disporre di sufficiente credito sulla SIM. Per farlo basta accedere all’Area Clienti WindTre sul sito o dall’app WindTre, disponibile gratuitamente al download per iPhone e dispositivi Android. Se il credito è insufficiente a coprire il costo dell’offerta si può facilmente effettuare una ricarica comodamente online pagando con carte di credito Visa, Visa Electron, Mastercard, Cartasì, Moneta, Maestro, Aura, PostePay e American Express.

Rete Wind non funziona: come risolvere i problemi di connessione

Se la rete Wind non funziona e non riuscite a navigare è possibile che sul vostro telefono non sia attiva la connessione dati. In questo caso dovete effettuare una semplice e rapida verifica:

Android

Selezionare la voce Rete e Internet

Cliccare su Rete mobile

Se necessario (in caso di dispositivo dual SIM, per esempio) scegliere la SIM per la quale si vuole controllare la connessione

Spostare su On la levetta corrispondente alla voce Connessione dati

iOS

Cliccare su Impostazioni

Scegliere la voce Cellulare

Spostare su On la levetta corrispondete alla voce Dati cellulare

Se la rete Wind non funziona potrebbe essere un problema di copertura. In questo caso si consiglia di cercare di spostarsi verso una zona più aperta o forzare la ricerca della rete da parte dello smartphone. Per farlo si deve attivare la modalità Aereo, attendere qualche secondo e poi disattivarla. In questo modo il dispositivo ricercherà in automatico le reti disponibili.

La rete Wind non funziona anche quando non è correttamente impostato l’APN, ovvero il punto di accesso che permette al telefono di collegarsi a Internet. Solitamente la configurazione avviene in automatico non appena si inserisce la SIM nel cellulare ma può capitare che la procedura non vada a buon fine. In questo caso si possono inserire i parametri corretti manualmente:

iPhone

Cliccare su Impostazioni

Scegliere la voce Cellulare

Selezionare la voce Rete dati cellulare

Nel campo APN inserire internet.it

inserire Lasciare vuoti i campi “Nome utente” e “password”

Per salvare la modifica basta tornare indietro al menu precedente toccando la freccia

Android

Cliccare su Impostazioni

Scegliere la voce Altre Impostazioni

Selezionare la voce Reti mobili

Cliccare su Profili e selezionare il tasto + (Aggiungi)

e selezionare il tasto + (Aggiungi) Nel campo “nome” si può inserire un testo a piacere

Nel campo APN inserire internet.it e lasciare vuoti gli altri campi

inserire e lasciare vuoti gli altri campi Per salvare la modifica basta toccare l’icona Opzioni (tre puntini verticali) e selezionare il profilo per renderlo definitivo

Rete Wind non funziona: un down della rete

Se la rete Wind non funziona per un problema tecnico dell’operatore, ovvero ha subito un down, c’è poco che l’utente finale possa fare se non attendere che i tecnici di WindTre lo risolvano. Per accelerare l’operazione si può inviare una segnalazione all’operatore tramite i classici canali di assistenza. Se invece volete monitorare la situazione potete consultare le pagine social di WindTre, con particolare attenzione a Facebook e Twitter, o visitare siti ad hoc per queste situazioni come downdetector.com.

Rete Wind non funziona: come richiedere assistenza

Se la rete Wind non funziona nonostante abbiate tentato tutte le procedure sopra descritte non resta che richiedere assistenza direttamente all’operatore, che ha appositamente predisposto diversi canali a tale scopo. Il più semplice e rapido è chiamare il Servizio Clienti al 159. Il servizio è gratuito e attivo tutti i giorni h24. Inizialmente si interagirà con WILL, l’assistente digitale di WindTre che grazie all’apprendimento automatico è in grado di rispondere alla maggior parte dei quesiti dei clienti. In ogni momento è comunque sempre possibile richiedere di parlare con un operatore in carne ed ossa.

Lo stesso servizio è disponibile anche visitando la sezione Supporto sul sito, accedendo all’Area Clienti WindTre e nell’apposita sezione sull’app WindTre. Se ancora la rete Wind non funziona si può inviare una PEC al servizioclienti159@pec.windtre.it o scrivere alla Casella Postale: Wind Tre S.p.A. – CD MILANO RECAPITO BAGGIO – Casella Postale 159, 20152 Milano (MI). Per tematiche legate alle segnalazioni sui servizi a sovrapprezzo, disconoscimenti e sicurezza informatica si può contattare il numero verde dedicato 800.900.134.

Rete Wind non funziona: come cambiare operatore

Se nonostante tutti gli sforzi e la buona volontà la rete Wind non funziona forse è arrivato il momento di cambiare operatore di telefonia mobile. Per aiutarvi nella scelta potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Il nostro servizio permette di confrontare in modo rapido, efficiente e imparziale tutte le migliori tariffe dei principali provider italiani. Innanzitutto bisogna costruire il proprio profilo di consumo inserendo alcune informazioni come: minimo di Gigabyte richiesti, prezzo massimo mensile, possibilità di aggiungere l’acquisto a rate di uno smartphone, connettività 5G, etc. Partendo da questi dati SOStariffe.it confronterà le diverse offerte sul mercato e in pochi secondo potrete vedere sullo schermo del PC o del telefono (abbiamo anche un’app mobile) le tariffe più convenienti in base alle vostre specifiche esigenze di comunicazione.

