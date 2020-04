Reale Mutua casa: cosa prevede l’assicurazione, pacchetti e protezioni

L’importanza di un’assicurazione per la casa

La casa è probabilmente il bene materiale più prezioso di ciascuno di noi, nonché l’investimento più grande che si fa durante la propria vita a livello economico. Per questo è essenziale che sia protetta a dovere contro tutto ciò che può danneggiarla o farne diminuire il valore, e allo stesso tempo ci vuole una garanzia per gli eventuali danni che possono essere eventualmente causati dall’immobile.

Reale Mutua, la più grande compagnia di assicurazioni italiana in forma di mutua (cioè con vincolo associativo) mette a disposizione soluzioni ad hoc per le esigenze di chi possiede una casa e vuole proteggerla al meglio:

Casamia : l’ assicurazione casa modulare e flessibile.

: l’ modulare e flessibile. Realmente Vicini : la polizza contro i rischi di catastrofi naturali.

: la polizza contro i rischi di catastrofi naturali. Ecologica Reale: pensata per chi ha impianti fotovoltaici, eolici o solari termici.

Qui di seguito, ecco nel dettaglio le offerte per le polizze sulla casa di Reale Mutua.

1. Casamia

Nata per proteggere la casa, comprensiva di beni e arredi, Casamia è una polizza assicurativa su misura: è infatti possibile scegliere una per una le diverse garanzie che proteggono le proprietà dell’assicurato oppure fare riferimento alle formule per esigenze specifiche. È possibile acquistare Casamia sia online che in agenzia.

Casamia permette di tutelare anche dai danni causati dai propri animali domestici e in caso di danni o infortuni da parte di chi è intervenuto per la manutenzione della casa o per una riparazione. Infine, si possono assicurare fino a 5 abitazioni con un’unica polizza Casamia.

Per quanto riguarda le singole garanzie messe a disposizione da Casamia, rientrano:

Incendio : protezione in caso di incendio, esplosione e scoppio, più garanzie di tutela per altri danni (cortocircuito dell’impianto elettrico, rottura accidentale di un tubo dell’acqua ecc.)

: protezione in caso di incendio, esplosione e scoppio, più garanzie di tutela per altri danni (cortocircuito dell’impianto elettrico, rottura accidentale di un tubo dell’acqua ecc.) Cristalli : protezione in caso di rottura di lastre di cristallo, specchi, vetri e plexiglas, con rimborso per la loro sostituzione, compresi i costi di trasporto e di installazione.

: protezione in caso di rottura di lastre di cristallo, specchi, vetri e plexiglas, con rimborso per la loro sostituzione, compresi i costi di trasporto e di installazione. Autosufficienza : protezione in caso di perdita di autosufficienza da parte di un componente della famiglia, con un piccolo capitale messo a disposizione per le spese iniziale e servizi di assistenza alla persona.

: protezione in caso di perdita di autosufficienza da parte di un componente della famiglia, con un piccolo capitale messo a disposizione per le spese iniziale e servizi di assistenza alla persona. Furto : protezione per la casa e per gli oggetti di valore in essa contenuti dal furto e dai danni causati dai ladri; in più c’è anche la copertura per il furto d’identità, in caso di sottrazione dei dati personali, ad esempio per ottenere finanziamenti. In più è possibile scegliere il giusto livello di protezione per ogni tipo di bene.

: protezione per la casa e per gli oggetti di valore in essa contenuti dal furto e dai danni causati dai ladri; in più c’è anche la copertura per il furto d’identità, in caso di sottrazione dei dati personali, ad esempio per ottenere finanziamenti. In più è possibile scegliere il giusto livello di protezione per ogni tipo di bene. Responsabilità civile : protezione dai danni causati involontariamente ad altre persone legati alla proprietà del fabbricato ma anche alla conduzione della casa, per gli affittuari, e all’intero ambito della vita privata, sia per single che per chi ha figli.

: protezione dai danni causati involontariamente ad altre persone legati alla proprietà del fabbricato ma anche alla conduzione della casa, per gli affittuari, e all’intero ambito della vita privata, sia per single che per chi ha figli. Tutela legale : assistenza legale per affrontare controversie, procedimenti penali, azioni di risarcimento per fatti relativi alla vita privata dell’assicurato, al lavoro dipendente e all’abitazione.

: assistenza legale per affrontare controversie, procedimenti penali, azioni di risarcimento per fatti relativi alla vita privata dell’assicurato, al lavoro dipendente e all’abitazione. Assistenza: 4 formule per l’assistenza in caso di emergenza domestica: Formula Rischi Ladri, Formula Manutenzione, Formula Silver, Formula Gold.

Le formule di Casamia sono invece le seguenti:

Formula Persona : polizza di Responsabilità Civile contro Terzi estesa a tutta la famiglia, compresi gli animali domestici, e la possibilità di avvalersi di una tutela legale (RC, Tutela legale)

: polizza di Responsabilità Civile contro Terzi estesa a tutta la famiglia, compresi gli animali domestici, e la possibilità di avvalersi di una tutela legale (RC, Tutela legale) Formula Furto : per chi ha subito un furto, facilitazioni per l’intervento immediato di fabbro, falegname, vetraio e psicologo (Furto, Assistenza)

: per chi ha subito un furto, facilitazioni per l’intervento immediato di fabbro, falegname, vetraio e psicologo (Furto, Assistenza) Formula In Casa: polizza pensata per la manutenzione della casa, con assistenza garantita in caso di incendio, rottura di tubazioni dell’acqua, guasti elettrici o agli elettrodomestici e così via (Incendio, RC, Tutela Legale, Assistenza)

2. Realmente Vicini

Realmente Vicini è la polizza che mette al riparo da alluvioni, terremoti e altri tipi di calamità naturali. Questo tipo di assicurazione contro i rischi catastrofali offre diversi vantaggi, tra cui la garanzia sul fabbricato prestata a primo rischio assoluto (cioè l’indennizzo è corrisposto senza l’applicazione di un’eventuale proporzionale), la possibilità di scegliere tra 3 diversi livelli di spesa mensile (20, 30 e 40 euro al mese, con diversi valori di franchigia e limite di indennizzo), la possibilità di ricevere un sostegno economico immediato anche mentre si accertano i danni (con il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite anche durante la fase di accertamento del danno, prima della liquidazione del sinistro, se superiore a 25.000 euro).

Infine, in caso di sinistro, Realmente Vicini comprende anche gli oneri di urbanizzazione e le parcelle professionali.

Realmente Vicini offre una copertura dei danni provocati da:

allagamenti in conseguenza di forti precipitazioni atmosferiche

eruzioni vulcaniche

valanghe e slavine

inondazioni e alluvioni

maremoti e tsunami

terremoti

Va ricordato che si parla di “rischio catastrofale”, e cioè coperto dalla polizza Realmente Vicini, quando gli eventi che danneggiano il fabbricato assicurato hanno effetto anche su una pluralità di altri edifici nelle vicinanze.

Garanzia Fabbricato prevede l’indennizzo dei danni materiali al fabbricato, compresi quelli da incendio, esplosione e scoppio conseguenti agli eventi assicurati, operando con garanzia entro i limiti della somma assicurata e applicando una franchigia variabile in base alla disponibilità di spesa e all’area ​geografica.

prevede l’indennizzo dei danni materiali al fabbricato, compresi quelli da incendio, esplosione e scoppio conseguenti agli eventi assicurati, operando con garanzia entro i limiti della somma assicurata e applicando una franchigia variabile in base alla disponibilità di spesa e all’area ​geografica. Indennizzo Aggiuntivo offre un’indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 20% dell’indennizzo dei danni al fabbricato, nel limite della somma assicurata, utile ad esempio per coprire i danni a ciò che è contenuto nell’edificio.

Scegliere Realmente Vicini dà diritto anche a interessanti vantaggi dal punto di vista fiscale: grazie infatti alla doppia agevolazione sulle polizze catastrofali relative a unità immobiliari a uso abitativo, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, è prevista la detraibilità del premio relativo al fabbricato dall’imposta IRPEF in fase di dichiarazione dei redditi nella misura del 19% (prevista a condizione che il contraente sia una persona fisica) ma anche l’esenzione del premio relativo al fabbricato dall’imposta assicurativa del 22,25% finora prevista per queste coperture.

3. Ecologica Reale

Ecologica Reale è la polizza dedicata a chi, per la sua casa, ha voluto il risparmio, la comodità e la sostenibilità delle energie alternative, installando un impianto fotovoltaico, solare termico o eolico. Si tratta di una polizza versatile (infatti può essere sottoscritta sia per impianti domestici che per impianti di imprese, agriturismi e simili), che prevede tre diverse garanzie:

Sezione “All Risks” : tutela in caso di danni all’impianto causati da eventi di qualsiasi natura, che siano diretti, come ad esempio la rottura dell’impianto, o indiretti, come la mancata erogazione di energia causata dalla rottura;

: tutela in caso di danni all’impianto causati da eventi di qualsiasi natura, che siano diretti, come ad esempio la rottura dell’impianto, o indiretti, come la mancata erogazione di energia causata dalla rottura; Responsabilità Civile verso Terzi : garantisce il rimborso di eventuali danni cagionati a terzi o a cose dall’attività dell’impianto.

: garantisce il rimborso di eventuali danni cagionati a terzi o a cose dall’attività dell’impianto. Tutela Legale: rimborsa le spese da sostenere in caso di controversie legali e procedimenti penali legati all’uso dell’impianto.