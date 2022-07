Qual è il fornitore di luce e gas più conveniente di Luglio 2022?

Ecco i fornitori di energia elettrica e gas che entrano nell’olimpo della convenienza a Luglio 2022. Dagli esperti di SOStariffe.it arriva la speciale classifica dei top gestori del Mercato libero per risparmiare in bolletta senza rinunciare ai propri stili di consumo.

Chi sono gli “ambasciatori” della convenienza a Luglio 2022? A quali fornitori di energia elettrica e gas del Mercato libero è più vantaggioso affidarsi per risparmiare in bolletta?

Sono queste le domande ricorrenti tra gli italiani, sempre alle prese con l’altalena dei prezzi delle materie prime energetiche. In loro aiuto arriva il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, grazie al quale abbiamo stilato una classifica dei 5 “top” fornitori di luce e gas a Luglio 2022.

Gratuito, semplice e intuitivo, questo strumento digitale (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS) aiuta i titolari di utenze domestiche a scegliere, tra la vasta gamma di promozioni del Mercato libero, l’offerta più in linea con gli stili di consumo del proprio nucleo familiare.

Energia elettrica e gas: i fornitori che accendono la convenienza a Luglio 2022

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA Energia e Gas alla Fonte wekiwi prezzo indicizzato in base al PUN + contributo di 0,0052 €/kWh per l’energia elettrica; in base al PSV scontato di 0,5 €/Smc per il gas

in base al PUN + contributo di per l’energia elettrica; in base al PSV scontato di per il gas bonus di benvenuto di 30 euro con il codice sconto SOSW22

energia rinnovabile inclusa nel prezzo A2A Easy Luce e Gas prezzo indicizzato in base al PUN per l’energia elettrica e al PSV per il gas senza costi extra

in base al PUN per l’energia elettrica e al PSV per il gas senza costi extra sconto del 50% sul contributo fisso del primo anno (12 euro)

sul contributo fisso del primo anno (12 euro) energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili Edison World Luce e Gas Plus prezzo indicizzato in base al PUN senza costi extra per l’energia elettrica; in base al PSV + 0,03 €/Smc di contributo per il gas

in base al PUN senza costi extra per l’energia elettrica; in base al PSV + di contributo per il gas opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria

servizio EDISONRisolve gratuito

tariffa Dual Fuel (unico contratto per luce e gas) Trend Casa Luce prezzo indicizzato in base al PUN + contributo al consumo di 0,0132 €/kWh

in base al PUN + contributo al consumo di opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria

sconto (1€/mese per 2 anni) con domiciliazione bancaria

energia verde inclusa Iren 10 per Tre Gas Variabile prezzo indicizzato in base al TTF + contributo al consumo di 0,11 €/Smc

in base al TTF + contributo al consumo di 0,11 €/Smc bonus di benvenuto di 30 euro (in 3 rate da 10 euro ciascuno)

Con il comparatore di SOStariffe.it, abbiamo confrontato le offerte luce e gas proposte dai fornitori del Mercato libero e individuato quelle più convenienti per una “famiglia tipo” che consuma mediamente 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di metano con fornitura attiva nel comune di Milano.

Tra i 5 top gestori di Luglio 2022 spiccano:

wekiwi;

A2A Energia;

Edison Energia;

Eni Plenitude;

Iren.

Energia e Gas alla fonte wekiwi

La web company wekiwi si laurea “regina” del risparmio grazie a una soluzione luce e gas che garantisce l’accesso ai prezzi all’ingrosso della materia prima. La promozione, inoltre, può essere sottoscritta in modalità Dual Fuel, con un unico contratto di fornitura sia per l’energia elettrica che per il gas.

Ecco l’offerta sotto la lente d’ingrandimento:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo di 0,0052 kWh per l’energia elettrica; in base all’ indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) ridotto di 0,5 €/Smc per il gas;

(Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo di per l’energia elettrica; in base all’ (Punto di Scambio Virtuale) ridotto di per il gas; sconto di benvenuto di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22;

di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22; sconto del 10% sui prodotti e-shop per l’acquisto di prodotti per l’illuminazione, la demotica e altri accessori elettronici;

sui prodotti e-shop per l’acquisto di prodotti per l’illuminazione, la demotica e altri accessori elettronici; energia verde inclusa.

La “famiglia tipo” spenderebbe 83,25 euro al mese per la bolletta della luce e 141,54 euro al mese per la bolletta del gas.

Per saperne di più, clicca al link di seguito:

A2A Easy Luce e Gas

Anche A2A Energia sale in vetta al risparmio con una promozione che sfrutta le condizioni del mercato all’ingrosso per luce e gas e offre l’opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria (per la tariffa luce). Nel primo caso il prezzo dell’energia è svincolato dall’orario di utilizzo, mentre nel secondo caso l’energia costa meno nelle ore serali e nei weekend.

Di seguito cosa prevede l’offerta:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza costi extra ;

(Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al (Punto di Scambio Virtuale) per il gas ; 50% di sconto sul contributo fisso annuo, che ammonta a 12 euro al mese per fornitura;

sul contributo fisso annuo, che ammonta a 12 euro al mese per fornitura; possibilità di attivazione della fornitura anche con WhatsApp;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Con questa promozione, la “famiglia tipo” avrebbe una spesa mensile per la luce di 85,70 euro e di 141,60 euro per il gas.

Per saperne di più, clicca al link di seguito:

Edison World Luce e Gas Plus

Edison, uno dei principali fornitori di energia e gas in Italia, è tra i “campioni” del risparmio a Luglio 2022 con la promozione Edison World Luce e Gas Plus.

L’architrave dell’offerta si fonda su:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo di 0,03 €/Smc ;

(Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra per l’energia elettrica e (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo di ; opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria ;

; servizio EDISONRisolve gratuito;

attivazione della promozione in modalità Dual Fuel (sottoscrivendo anche un contratto per la fornitura del gas).

Attivando questa promozione, la “famiglia tipo” spenderebbe 86,26 euro al mese per le bollette della luce e 150,81 euro al mese per quelle del gas.

Per saperne di più sulla promozione luce di Edison Energia, clicca al link di seguito:

Per saperne di più sulla promozione gas di Edison Energia, clicca al link di seguito:

Trend Casa Luce

Eni Plenitude (ex Eni Gas e Luce) è tra le calamite della convenienza a Luglio 2022 con un’offerta che garantisce prezzi di energia elettrica e gas sempre in linea con l’andamento del mercato in quanto fa riferimento alle condizioni del mercato all’ingrosso, che sono aggiornate mensilmente. Inoltre, con la promozione Flash Days, è possibile ottenere 25 euro di sconto in bolletta con sottoscrizione dell’offerta Trend Casa entro il 28 Luglio 2022. Lo sconto sarà erogato a rate per i primi 12 mesi di fornitura.

Ecco la fotografia della promozione:

opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria;

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + 0,0132 €/kWh di contributo al consumo;

(Prezzo Unico Nazionale) + di contributo al consumo; sconto fino a 24 euro in bolletta (1 euro al mese) con domiciliazione bancaria ;

fino a 24 euro in bolletta (1 euro al mese) con ; possibilità di sottoscrivere l’offerta Trend Casa in modalità Dual Fuel (Eni Plenitude sarà fornitore per luce e gas);

(Eni Plenitude sarà fornitore per luce e gas); energia verde inclusa.

La “famiglia tipo” che volesse sottoscrivere questa promozione dovrebbe prevedere una spesa mensile pari a 91,43 euro.

Per saperne di più, clicca al link di seguito:

Iren 10 per Tre Gas Variabile

La promozione gas firmata Iren Mercato (che fa parte del gruppo IREN) prevede:

prezzo indicizzato in base al TTF con l’aggiunta di un contributo al consumo di 0,11€/Smc ;

con l’aggiunta di un contributo al consumo di ; bonus di benvenuto di 30 euro (corrisposto in 3 rate da 10 euro ciascuno);

di 30 euro (corrisposto in 3 rate da 10 euro ciascuno); pagamento tramite RID o bollettino postale.

La spesa media stimata per la “famiglia tipo” è pari a 157,54 euro al mese.

Per saperne di più, clicca al link di seguito:

