Qual è il fornitore di energia elettrica più economico di Dicembre 2022?

A quale brand dell’energia affidarsi per mitigare l’impatto delle bollette in quest’ultimo scorcio di 2022? Da un’analisi effettuata con il comparatore di SOStariffe.it è emerso che i fornitori luce del Mercato Libero più convenienti di dicembre 2022 sono quelli che a un prezzo contenuto dell’energia elettrica affiancano bonus di benvenuto in bolletta per i nuovi clienti e benefit aggiuntivi, come l’accesso a servizi digitali gratuiti o la possibilità di utilizzare energia verde (proveniente da fonti rinnovabili) senza alcun sovrapprezzo.

Nel paragrafo che segue analizzeremo le principali caratteristiche e stime di spesa delle offerte proposte dai top fornitori di dicembre 2022. Cliccando sul pulsante verde qui sotto, invece, è possibile accedere al comparatore di SOStariffe.it e avviare così un confronto delle soluzioni del Mercato Libero a partire dai propri dati di consumo.

I top fornitori di energia elettrica del Mercato Libero a Dicembre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE COSTO MENSILE 1 NeN Luce Special 48 0,3910 €/kWh 113,30 euro 2 wekiwi Energia alla Fonte 0,2375 €/kWh 119,91 euro 3 Illumia Luce Flex Web 0,2345 €/kWh 120,83 euro 4 Octopus Energy Octopus Flex 0,2345 €/kWh 123,42 euro 5 Pulsee Luce Relax Index 0,2245 €/kWh 124,05 euro

Di seguito presentiamo i fornitori di energia che il comparatore di SOStariffe.it ha identificato come i più vantaggiosi a dicembre 2022 per una famiglia “tipo” (composta da 3 persone) che utilizzi elettrodomestici come frigo, forno, lavatrice e scaldabagno per un consumo annuale complessivo di 2.700 kWh all’anno. Nella rosa delle offerte selezionate dal comparatore compaiono sia offerte a prezzo indicizzato (che assicurano l’accesso al prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso eventualmente maggiorato di un contributo al consumo stabilito dal fornitore) sia un’offerta a prezzo bloccato, competitiva in quanto “scudo” contro eventuali nuove impennate del prezzo dell’elettricità.

Luce Special 48 di NeN

Tra i top fornitori di energia elettrica a dicembre 2022 si posiziona NeN, il marchio commerciale di proprietà di Yada Energia, startup collegata al Gruppo A2A e nata nel 2019. La sua offerta Luce Special 48 blocca il prezzo della materia prima per dodici mesi, così da assicurare ai propri clienti uno scudo di protezione contro eventuali nuovi rialzi in bolletta.

Ecco l’offerta passata ai raggi X:

prezzo fisso per 12 mesi: 0,3910 €/kWh ;

; tariffa monoraria: il prezzo è lo stesso per tutte le ore del giorno e della notte;

contributo fisso per costi di commercializzazione: 69 euro all’anno;

bonus di benvenuto di 48 euro ripartito in rate da 4 euro a fattura per le prime 12 fatture;

di 48 euro ripartito in rate da 4 euro a fattura per le prime 12 fatture; sistema di fatturazione con rata fissa mensile stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi;

possibilità di avere la propria fornitura di luce sempre a portata di click grazie all’area clienti online e all’App di NeN;

grazie all’area clienti online e all’App di NeN; energia 100% proveniente da fonti rinnovabili.

Con la sottoscrizione di questa promozione, la “famiglia tipo” dovrebbe prevedere una spesa mensile di 113,30 euro per le bollette della luce. Clicca al link di seguito per una panoramica completa dell’offerta e per procedere con l’attivazione:

Energia alla fonte di wekiwi

wekiwi, la web company nata nel 2015 e controllata dal gruppo Tremagi, attrae il risparmio grazie a un’offerta a prezzo indicizzato: essa si allinea alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso (agganciato all’indice PUN, acronimo di Prezzo Unico Nazionale) aggiungendovi un contributo al consumo di appena 0,013 €/kWh.

Altre caratteristiche della promozione sono:

contributo fisso annuale: 90 euro a copertura dei costi di commercializzazione (indipendenti dal consumo);

bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta attivando l’offerta online e inserendo il codice sconto SOSW22;

di 30 euro in bolletta attivando l’offerta online e inserendo il codice sconto SOSW22; 10% di sconto sull’acquisto di prodotti sul wekiwi shop, la piattaforma online dedicata alla vendita di oggetti per la casa, illuminazione led e accessori elettronici;

sull’acquisto di prodotti sul wekiwi shop, la piattaforma online dedicata alla vendita di oggetti per la casa, illuminazione led e accessori elettronici; tariffazione monoraria: utilizzare l’energia elettrica ha lo stesso costo durante tutto l’arco delle 24 ore;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta, che costerebbe alla “famiglia tipo” 119,91 euro al mese.

Luce Flex Web di Illumia

Illumia, il family business italiano che fornisce energia elettrica e gas a oltre 350mila clienti in Italia, propone un’offerta ribattezzata Luce Flex Web: anche in questo caso, il prezzo dell’energia elettrica si rifà al mercato all’ingrosso (indice PUN) con l’aggiunta di un contributo al consumo molto contenuto: 0,01 €/kWh. L’offerta è anche appetibile agli occhi dei consumatori per la sua Promozione speciale XMAS: in occasione delle festività natalizie, Illumia regala uno sconto di 30 euro in bolletta ai nuovi clienti che sottoscrivano la fornitura entro il 21 dicembre 2022. Lo sconto sarà ripartito in 3 tranches da 10 euro al mese al 1°, 6° e al 12° mese per il primo anno di fornitura.

Altre caratteristiche dell’offerta sono:

contributo fisso mensile (per costi di commercializzazione) pari a 10 euro al mese , per una spesa complessiva annua di 120 euro;

, per una spesa complessiva annua di 120 euro; pagamento esclusivo con addebito bancaria;

possibilità di ricevere un kit di 10 lampadine a Led Illumia (disponibili nella versione a luce calda o luce naturale) e 2 confezioni di pile ultra power Illumia a 2 euro al mese (per 24 mesi);

Illumia (disponibili nella versione a luce calda o luce naturale) e 2 confezioni di pile ultra power Illumia a (per 24 mesi); opzione di scelta tra tariffa monoraria o bioraria (Fascia Sole o Fascia Luna);

energia verde proveniente da fonti rinnovabili senza alcun costo aggiuntivo.

La spesa stimata in bolletta è pari a 120,83 euro al mese. Clicca sul link qui sotto per maggiori informazioni:

Octopus Flex

Octopus Energy, il brand dell’energia verde nato nel Regno Unito e con all’attivo oltre 3 milioni di clienti nel mondo, propone un’offerta che ha il seguente identikit:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso e agganciato all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) a cui va sommato un contributo al consumo che si attesta sui 0,010 €/kWh ;

(Prezzo Unico Nazionale) a cui va sommato un contributo al consumo che si attesta sui ; contributo fisso annuale pari a 80,40 euro a copertura dei costi di commercializzazione;

tariffazione trioraria;

assistenza telefonica ai clienti con un tempo di attesa inferiore ai 2 minuti;

fornitura 100% proveniente da fonti rinnovabili;

Per la “famiglia tipo” che volesse attivare la fornitura di energia con Octopus Energy, la spesa mensile in bolletta sarebbe pari a 123,42 euro.

Clicca al link di seguito per saperne di più:

Luce Relax Index di Pulsee

Anche Pulsee, che è un marchio di Axpo Italia, è in prima fila quando si parla di convenienza. La sua offerta, Luce Relax Index, è considerata competitiva dal comparatore di SOStariffe.it in perché fa pagare l’energia elettrica secondo il prezzo stabilito all’ingrosso senza “caricarlo” di ulteriori costi aggiuntivi. Inoltre, propone uno sconto del 20% sul contributo fisso mensile (che scende così da 15 a 12 euro ogni 30 giorni) con attivazione della fornitura entro il 10 gennaio 2023.

Ecco la promozione sotto la lente d’ingrandimento:

prezzo indicizzato in base al PUN senza costi aggiuntivi ;

; contributo fisso mensile pari a 12 euro al mese per i nuovi clienti che sottoscrivano la promozione entro il 10 gennaio 2023;

documenti legati alla fornitura sempre in palmo di mano grazie all’ App Pulsee Energy ;

; con l’opzione Cost Sharing (a 1,50 euro in più al mese) si potrà ricevere bollette luce dall’importo già suddiviso tra i coinquilini di uno stesso appartamento;

(a 1,50 euro in più al mese) si potrà ricevere bollette luce dall’importo già suddiviso tra i coinquilini di uno stesso appartamento; energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili.

Attivando questa soluzione la “famiglia tipo” spenderebbe 124,05 euro al mese. Cliccando al link di seguito si accederà al portale Pulsee, dove si possono trovare ulteriori informazioni sull’offerta e procedere con l’attivazione:

