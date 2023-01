PSV Gas: quanto costa il gas a Gennaio 2023?

Il prezzo del gas all’ingrosso è in contrazione , grazie a clima più mite e buoni livelli di stoccaggio. Su SOStariffe.it una fotografia delle offerte a prezzo variabile del Mercato Libero che sfruttano l’indice PSV per intercettare questa parabola discendente e ricevere bollette più leggere nel breve periodo.

Offerte in evidenza Luce Flex Web 1.028,97 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 925,02 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.442,14 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Dopo mesi di impennate per i listini del gas, ora il metano costa meno. A gennaio 2023, il prezzo all’ingrosso al TTF di Amsterdam, il principale hub per la compravendita di gas naturale in Europa che influenza anche il mercato in Italia, si mantiene stabile tra i 70 e gli 80 euro al megawattora, su livelli che si erano visti solo prima dell’inizio della guerra in Ucraina.

Questa contrazione dei prezzi, spinta da clima mite, stoccaggi pieni e mosse anti-sprechi, è una notizia positiva per i consumatori, che potrebbero ricevere bollette più leggere già da febbraio 2023 (sui consumi di gennaio 2023).

Una mossa cruciale per trarre il massimo vantaggio dalla flessione dei listini gas è affidarsi alle offerte metano del Mercato Libero a prezzo indicizzato. Si tratta di soluzioni che si allineano alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso, aggiornate mensilmente in base all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale), che è quanto si paga all’ingrosso sul mercato italiano. In questo momento, appunto, tali proposte sono le più convenienti perché assicurano bollette più snelle già nel breve periodo.

Trovarle è semplice, grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte gas, disponibile al link qui sotto:

CONFRONTA LE MIGLIORI OFFERTE GAS »

Le offerte gas che sfruttano l’indice PSV a Gennaio 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO DEL GAS COSTO MENSILE 1 wekiwi Gas alla Fonte 1,297 €/Smc 145 euro 2 Edison Energia World Gas Plus 1,247 €/Smc 147,87 euro 3 Hera Comm Più Controllo Active Casa Gas 1,327 €/Smc 149,26 euro 4 AGSM AIM Energia Green Gas 1,277 €/Smc 150,34 euro

Quella che segue è una fotografia delle offerte di gas che aiutano ad alleggerire le bollette a gennaio 2023. La classifica è stata stilata grazie al comparatore di SOStariffe.it dopo aver scandagliato le innumerevoli soluzioni metano proposte dal Mercato libero.

In particolare, sono state confrontate le promozioni (a prezzo indicizzato) messe a punto dai fornitori di gas sulla base dei dati di consumo reale di una “famiglia tipo”, il cui utilizzo annuale di gas è pari a 1.400 Smc, con fornitura attiva nel comune di Milano.

Chi non avesse il polso del proprio consumo annuale di metano, può consultarlo nell’ultima bolletta ricevuta dall’attuale fornitore (nella sezione Consumi), oppure può stimarlo impostando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, accessibili qui sotto:

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Per quali scopi utilizzi il gas? Acqua calda Cottura Riscaldamento CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

I prezzi del gas elencati in tabella e associati a ciascuna promozione tengono conto del valore dell’indice PSV di dicembre 2023 (1,247 euro al metro cubo), eventualmente maggiorato di un contributo al consumo che varia da fornitore a fornitore.

Gas alla Fonte di wekiwi

Quali sono gli aspetti che rendono vantaggiosa la promozione gas della web company wekiwi? Eccoli sintetizzati di seguito:

prezzo indicizzato in base all’indice PSV con l’aggiunta di un contributo al consumo pari a 0,050 €/Smc ;

in base all’indice PSV con l’aggiunta di un contributo al consumo pari a ; costo fisso di 67 euro all’anno per spese di commercializzazione: distribuito sui 12 mesi la spesa è di 5,5 euro al mese ;

; sconto del 10% sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi: illuminazione Led, demotica e altri gadget elettronici;

sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi: illuminazione Led, demotica e altri gadget elettronici; energia verde inclusa.

La “famiglia tipo” che volesse sottoscrivere la fornitura metano di wekiwi dovrebbe mettere a budget una spesa mensile di 145 euro. Clicca sul pulsante verde qui sotto per maggiori informazioni o procedere con l’attivazione:

Scopri Gas alla Fonte wekiwi »

World Gas Plus di Edison Energia

Scegliendo questa promozione di Edison Energia i clienti domestici beneficeranno delle stesse condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso senza alcun sovrapprezzo, e ciò garantirà un prezzo contenuto della materia prima gas.

Ecco altre caratteristiche sotto la lente d’ingrandimento:

prezzo indicizzato in base al PSV senza costi aggiuntivi ;

in base al PSV ; contributo fisso mensile scontato del 30% : si pagheranno 14 euro al mese al posto di 20, per una spesa complessiva di 168 euro all’anno, a copertura di tutti i servizi commerciali;

: si pagheranno 14 euro al mese al posto di 20, per una spesa complessiva di 168 euro all’anno, a copertura di tutti i servizi commerciali; gestione 100% digitale della fornitura grazie alle molteplici funzionalità dell’ App MyEdison ;

della fornitura grazie alle molteplici funzionalità dell’ ; servizi EDISONRisolve e CoCo gratuiti: il primo è un servizio di prenotazione e assistenza telefonica per la gestione delle incombenze domestiche, mentre il secondo è una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale (e integrata nell’App) che legge le abitudini di consumo dei clienti, “fiuta” eventuali sprechi e invia avvisi personalizzati per incoraggiarne l’eliminazione.

Per ulteriori dettagli sulla promozione, che costerebbe alla “famiglia tipo” 147,87 euro al mese, segui il link di riferimento:

SCOPRI EDISON WORLD GAS PLUS »

Più Controllo Active Casa Gas di Hera Comm

HERA Comm, la multiutility con all’attivo oltre 2 milioni di clienti per la fornitura di metano, scommette su una promozione che coniuga prezzi contenuti, sconti e vantaggi per coloro che attivino una delle soluzioni sostenibili EstEnergy e attenzione all’ambiente.

Di seguito, ecco sintetizzati i punti cardini dell’offerta:

prezzo indicizzato in base al PSV “ricaricato” di un contributo al consumo che ammonta a 0,080 €/Smc ;

in base al PSV “ricaricato” di un contributo al consumo che ammonta a ; contributo fisso di 114 euro all’anno a copertura dei costi di commercializzazione:;

fornitura sempre a portata di smartphone grazie all’area cliente del sito internet e all’ App My Hera ;

; sconto di 20 euro sulla fornitura con attivazione di almeno una delle soluzioni sostenibili EstEnergy (come Hera Caldaia Sicura, Hera No Problem o Hera No Problem Acqua);

sulla fornitura con attivazione di almeno una delle soluzioni sostenibili EstEnergy (come Hera Caldaia Sicura, Hera No Problem o Hera No Problem Acqua); accesso gratuito ai servizi Hera Fast Check up e Diario dei consumi , per sensibilizzare i clienti all’ottimizzazione dei propri consumi domestici;

e , per sensibilizzare i clienti all’ottimizzazione dei propri consumi domestici; gas verde da CO₂ compensata.

Scegliendo la fornitura metano di Hera Comm, la “famiglia tipo” si vedrebbe recapitare (online o su App) bollette mensili di 149,26 euro. Una finestra sulla promozione è disponibile cliccando sul pulsante verde di seguito:

Scopri Più Controllo Active Casa Gas »

Green Gas di AGSM AIM Energia

Ecco l’identikit dell’offerta metano proposta dalla società AGSM AIM Energia:

prezzo indicizzato in base al PSV a cui si deve aggiungere un contributo al consumo di soli 0,030 €/Smc ;

in base al PSV a cui si deve aggiungere un contributo al consumo di soli ; contributo fisso annuale di 119,88 euro per costi di commercializzazione;

App AGSM AIM Energia per avere sempre il polso sui propri consumi, controllare lo stato dei pagamenti, saldare le proprie fatture con carta di credito e inoltrare pratiche contrattuali;

emissioni compensate di CO₂.

Clicca sul link qui sotto per una finestra sulla promozione, che avrebbe un costo mensile per la “famiglia tipo” di 150,34 euro.

Scopri Green Gas »