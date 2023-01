Scopri come acquistare a rate iPhone 14 Pro Max con Vodafone . La spedizione è gratuita e sono anche inclusi Giga illimitati in 5G per un anno. Tutte le offerte di gennaio

Vodafone è tra gli operatori di telefonia mobile che permette di acquistare iPhone 14 Pro Max anche nel taglio di memoria da 1 TB. Il nuovo smartphone di Apple è quello con lo schermo più ampio di tutta la gamma (Super Retina XDR – OLED all‑screen da 6,7 pollici) e si distingue per il sistema a tripla fotocamera, Dynamic Island per una nuova gestione delle funzioni del telefono, processore proprietario A16 Bionic e i servizi per la sicurezza Rilevamento incidenti e SOS emergenze via satellite. Potete avere iPhone 14 Pro Max con Vodafone a rate in abbinamento a qualsiasi offerta mobile dell’operatore.

iPhone 14 Pro Max con Vodafone: le offerte a rate di Gennaio 2023

Offerte Vodafone per iPhone 14 Pro Max a rate Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Vodafone Silver illimitati 150 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 7,99 euro 2 Vodafone Silver (prezzo bloccato 24 mesi) illimitati 200 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 9,99 euro 3 Family + (solo già clienti fisso) illimitati in 5G 9,99 euro con Smart Pay 4 RED Max Under 25 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro con Smart Pay 5 RED Max Under 16 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro o 6,99 euro per i già clienti fisso con Smart Pay 6 RED Pro illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay 7 RED Max illimitati 100 GB in 5G 19,99 euro con Smart Pay 8 Infinito illimitati (+1000 minuti Extra Ue + 200 minuti e 1 GB) illimitati in 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro con Smart Pay 9 Infinito Black Edition illimitati (+1000 minuti Extra Ue + 500 minuti e 5 GB) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

Le offerte smartphone incluso di Vodafone prevedono il pagamento a rate con vincolo di permanenza minima di 24 mesi. Si dovrà inoltre corrispondere un acconto che varia in base alla quantità di memoria desiderata (da 128 GB a 1 TB). La consegna è gratuita e avviene entro pochi giorni lavorativi in tutta Italia (dal lunedì al venerdì). Potete seguire l’andamento della spedizione inserendo il numero della pratica fornito via SMS o email nell’apposito servizio di tracking.

Effettuando ora l’acquista Vodafone regala anche Giga illimitati in 5G per un anno. Con Vodafone Smart Change poi potete far valutare il vostro vecchio telefono e ricevere immediatamente uno sconto sull’acquisto del nuovo modello suddiviso in base al numero delle rate. I prezzi di iPhone 14 Pro Max con l’operatore sono:

iPhone 14 Pro Max da 128 GB – a partire da 43,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 256 GB – a partire da 48,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 512 GB – a partire da 59,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 1 TB – a partire da 69,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

Il telefono è disponibile nei colori Deep Purple, Gold, Silver e Space Black.

Se si recede dall’offerta prima dei 24 mesi o si passa ad altro operatore si dovranno corrispondere tutte le rate residue più la rata finale. Entro 14 giorni dalla consegna, invece, si può esercitare il diritto di ripensamento e restituire il telefono a Vodafone senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori originali. Il codice IMEI sulla confezione deve corrispondere a quello riportato sul dispositivo.

Le offerte iPhone 14 Pro Max con Vodafone sono molte e diverse tra loro. Per confrontarle e trovare quella più adatta a voi, sia per quanto riguarda le rate per il telefono sia in termini di composizione e prezzo del piano mobile, potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Basta costruire il proprio profilo personale di consumi (bastano pochi secondi) e avrete sotto i vostri occhi le offerte più convenienti specificatamente per voi:

Le offerte più economiche di Vodafone si possono attivare solo online e sono riservate a chi richiede la portabilità del numero da alcuni operatori selezionati. L’operatore in rosso consente di mantenere gratuitamente il proprio contatto e il trasferimento si completa in automatico entro tre giorni lavorativi. Le tariffe dedicate ai clienti di Iliad o alcuni MVNO come Fastweb Mobile, Postemobile e Coop Voce sono:

Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 100 GB) a 5 euro per un mese, poi 7,99 euro . Attivazione gratuita

con minuti e SMS illimitati e con Smart Pay (altrimenti 100 GB) a 5 euro per un mese, poi . Attivazione gratuita Vodafone Silver (prezzo bloccato 24 mesi) con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 150 GB) a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro. Attivazione gratuita

Se avete intenzione di acquistare iPhone 14 Pro Max con Vodafone allora è probabile che vogliate sfruttarne appieno le potenzialità. Per farlo vi consigliamo di attivare una delle tante offerte 5G di Vodafone per navigare alla massima velocità (fino a cinque volte superiore al 4G) sulla Giga Network 5G con una latenza minima, caratteristica fondamentale per lo streaming e il gaming in altissima risoluzione senza lag. L’operatore con il 5G raggiunge il 90% della copertura a Milano, Torino, Napoli, Genova, Roma, Palermo, Verona e Firenze e in percentuale inferiore anche tante altre città italiane. Le offerte più richieste di Vodafone a gennaio sono:

RED Max Under 16 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Per i già clienti fisso di Vodafone il prezzo è di 6,99 euro al mese . L’offerta è disponibile solo in negozio e include un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay. Per i già clienti fisso di Vodafone il prezzo è di . L’offerta è disponibile solo in negozio e include un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti RED Max Under 25 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Incluso un mese di Rete Sicura che poi si disattiva in automatico. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay. Incluso un mese di Rete Sicura che poi si disattiva in automatico. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. L’offerta è riservata ai già clienti fisso di Vodafone e include un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico

con a con Smart Pay. L’offerta è riservata ai già clienti fisso di Vodafone e include un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico RED Pro con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay. Incluso un mese di Rete Sicura che poi si disattiva in automatico. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay. Incluso un mese di Rete Sicura che poi si disattiva in automatico. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti RED Max con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 19,99 euro al mese con Smart Pay. Incluso un mese di Rete Sicura che poi si disattiva in automatico. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti

Per avere iPhone 14 Pro Max con Vodafone al prezzo più basso insieme a Giga illimitati dovete invece attivare le offerte Infinito:

Infinito con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 100 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) a 24,99 euro al mese con Smart Pay. Incluso un mese di Rete Sicura che poi si disattiva in automatico. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti

con fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 100 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) a con Smart Pay. Incluso un mese di Rete Sicura che poi si disattiva in automatico. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) a 39,99 euro al mese con Smart Pay. Incluso un mese di Rete Sicura che poi si disattiva in automatico. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti

Con Smart Pay si attiva l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito per evitare di acquistare ogni mese una ricarica manuale per il rinnovo dell’offerta. Il servizio permette anche di avere altri vantaggi come il 5G Priority Pass per accedere in modalità prioritaria alla rete di Vodafone se il traffico risulta congestionato o ci si trova in un luogo particolarmente affollato.

Chi sceglie Smart Pay accede poi gratuitamente al Vodafone Club, che ogni mese include 10 GB aggiuntivi, navigazione 5G (se non già prevista dalla propria offerta), una gift card da 5 euro per i propri acquisti online e sconti sui prodotti e servizi di marchi come YOOX, Booking.com, Pulsee, Amazon.it, Carrefour.it e Q8. Con le offerte Infinito si accedere invece al Vodafone Club+, che rispetto al programma di base aggiunge anche la visione di 6 mesi di Infinity+ e sconti su alcuni prodotti elettronici nei Vodafone Store.

Rete Sicura blocca ogni mese 500 milioni di tentativi di attacco ai dispositivi connessi e con il Parental Control permette di mettere al sicuro i minori e limitare l’accesso a Internet in determinate fasce orarie.

I clienti Vodafone per la telefonia mobile poi hanno uno sconto sulla fibra ottica dello stesso operatore. Con Internet Unlimited al prezzo di 22,90 euro al mese senza vincoli, invece di 27,90 euro al mese, potrete navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH (Fiber to the Home) e avere incluso un modem con supporto al Wi-Fi 6 e copertura garantita da un tecnico di Vodafone. Anche l’attivazione è inclusa nel prezzo.

I clienti Vodafone per fisso e mobile con Infinito Insieme possono poi avere Giga illimitati in 5G per le SIM di tutta la famiglia (massimo sei) senza costi aggiuntivi. E’ possibile pagare con addebito in bolletta o con il metodo di pagamento che si preferisce tra borsellino, carta di credito o RID.