Scegliere le offerte "passa a Very Mobile" di gennaio 2023 conviene sempre di più: l'operatore di telefonia mobile, infatti, ha rinnovato il suo listino di offerte mettendo a disposizione un Buono Amazon in regalo per chi sceglie alcune delle offerte in listino. Ecco i dettagli della promozione disponibile fino al prossimo 31 di gennaio 2023:

Passa a Very Mobile: Buono Amazon in regalo con le offerte di Gennaio 2023

Attivare una delle offerte Very Mobile conviene sempre di più. L’operatore di telefonia mobile, che sfrutta la rete WINDTRE, mette ora a disposizione una serie di nuove offerte che includono diversi bonus aggiuntivi. Per i nuovi clienti, infatti, c’è l’attivazione gratuita e, su alcune offerte, anche un Buono Amazon da 10 euro in regalo. C’è tempo fino al 31 di gennaio 2023 per attivare le nuove promozioni.

Le offerte Very Mobile con Buono Amazon incluso di gennaio 2023

OFFERTE CON BUONO AMAZON MINUTI, SMS E GIGA COSTO Very 6,99 Minuti ed SMS illimitati

100 GB 6,99 euro al mese Very 7,99 Minuti ed SMS illimitati

150 GB 7,99 euro al mese Very 9,99 Minuti ed SMS illimitati

220 GB 9,99 euro al mese

La prima offerta Very Mobile da segnalare è Very 6,99. Si tratta di una tariffa completa che include minuti ed SMS illimitati verso tutti e ben 100 GB in 4G fino a 30 Mbps da utilizzare ogni mese per navigare. Da notare, inoltre, che la promozione include anche l’utilizzo in roaming in UE (con minuti ed SMS illimitati e 6,4 GB al mese senza costi aggiuntivi) e non prevede costi aggiuntivi, in quanto tutti i servizi accessori sono inclusi nel canone mensile.

Very 6,99 di Very Mobile presenta, quindi, un costo di 6,99 euro al mese con attivazione gratuita. L’offerta include per i nuovi clienti un Buono Amazon da 10 euro. Da notare, inoltre, che, in caso di esaurimento dei Giga mensili, è possibile attivare la funzione Rinnova Ora che consente di anticipare il rinnovo mensile per azzerare il contatore dei Giga a disposizione.

Very 6,99 è disponibile solo con portabilità del numero da operatori selezionati. L’offerta è attivabile per clienti che passano da:

Iliad

un operatore virtuale tra 1 Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova, WithU

Per attivare l’offerta di Very Mobile è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Attiva Very 6,99 di Very Mobile »

Tra le offerte con Buono Amazon da 10 euro incluso troviamo anche:

Very 7,99 con minuti ed SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 7,99 euro al mese

con minuti ed SMS illimitati e in 4G fino a 30 Mbps al costo di Very 9,99 con minuti ed SMS illimitati e 220 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 9,99 euro al mese

Entrambe le offerte sono disponibili con attivazione gratuita e solo richiedendo la portabilità del numero da Iliad o uno degli operatori virtuali selezionati in precedenza.

Il listino di offerte Very Mobile, inoltre, include diverse offerte con attivazione gratuita da sfruttare a gennaio 2023. Ecco l’elenco completo:

Very 6,99 per nuovi numeri con minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 6,99 euro al mese

con minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 6,99 euro al mese Very 7,99 per nuovi numeri con minuti ed SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 7,99 euro al mese

con minuti ed SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 7,99 euro al mese Very 9,99 per nuovi numeri con minuti ed SMS illimitati e 220 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 9,99 euro al mese

con minuti ed SMS illimitati e 220 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 9,99 euro al mese Very 12,99 con minuti ed SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 12,99 euro al mese (per tutti gli altri operatori)

con minuti ed SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 12,99 euro al mese (per tutti gli altri operatori) Very 13,99 con minuti ed SMS illimitati e 220 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 13,99 euro al mese (per tutti gli altri operatori)

Per scegliere ed attivare l’offerta giusta di Very Mobile è possibile consultare la sezione dedicata all’operatore del comparatore di SOStariffe.it:

Scopri le migliori offerte di Very Mobile »

Ricordiamo che tutte le offerte Very Mobile presentano diverse caratteristiche che le rendono tra le proposte più interessanti del mercato. Ecco un breve riepilogo delle caratteristiche delle offerte del provider:

l’ assenza di vincoli e costi nascost i

i attivabili online con spedizione gratuita

tutti i servizi accessori sono già inclusi nel canone mensile

possibilità di richiedere la eSIM

i servizi a pagamento sono bloccati di default

è possibile ricevere gli SMS bancari

la copertura è la stessa della rete WINDTRE