Continua la discesa del prezzo del gas , con bollette che si assottigliano del -13% sui consumi di febbraio 2023 per i 7,3 milioni di clienti in Maggior Tutela. Calano anche gli importi metano per le famiglie nel Mercato Libero . Le novità a marzo 2023 su SOStariffe.it.

Prezzo del gas a Marzo 2023: costi per clienti in Tutela e Mercato Libero

Le bollette del metano tornano ad abbassarsi a marzo 2023 per le famiglie ancora servite dalla Maggior Tutela. Dopo il deciso calo del -34,2% per le fatture di gennaio 2023, l’ultimo aggiornamento del prezzo del gas ARERA ha certificato una nuova sforbiciata del -13% per le tariffe del metano consumato a febbraio 2023.

Una tregua in bolletta che sarà avvertita anche dai clienti domestici che si sono già affidati al Mercato Libero e hanno scelto le offerte gas a prezzo indicizzato: garantendo l’accesso alle condizioni tariffarie all’ingrosso, con aggiornamenti mensili, queste soluzioni consentono di trarre il massimo vantaggio dalla parabola discendente dei listini gas al TTF di Amsterdam, che è il principale hub per la compravendita di metano in Europa e che influenza anche il PSV (Punto di Scambio Virtuale), l’indice di riferimento del mercato di casa nostra.

Nei paragrafi che seguono la fotografia aggiornata del comparto energetico a marzo 2023 scattata dagli esperti di SOStariffe.it.

Bollette gas in Tutela: giù gli importi del -13% a Marzo 2023

PREZZO DEL GAS IN TUTELA: GENNAIO 2023 PREZZO DEL GAS IN TUTELA: FEBBRAIO 2023 99,37 centesimi di euro per metro cubo (tasse incluse) 86,45 centesimi di euro al metro cubo (tasse incluse) COMPOSIZIONE DEL PREZZO COMPOSIZIONE DEL PREZZO 77,72 centesimi di euro per l’approvvigionamento del gas naturale (-39,90% rispetto a dicembre 2022) 65,41 centesimi di euro per l’approvvigionamento del gas naturale, (-15,83% rispetto a gennaio 2023) 5,60 centesimi di euro per la vendita al dettaglio 5,60 centesimi di euro per la vendita al dettaglio 25,24 centesimi di euro i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità 25,24 centesimi di euro i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità 22,05 centesimi di euro per le imposte 21,44 centesimi di euro per le imposte -31,24 centesimi di euro per gli oneri generali di sistema (azzerati nel I trimestre 2023 come stabilito in manovra di Bilancio 2023) -31,24 centesimi di euro per gli oneri generali di sistema (azzerati nel I trimestre 2023 come stabilito in manovra di Bilancio 2023)

Giovedì 2 marzo 2023, ARERA (l’autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) ha annunciato il nuovo aggiornamento di prezzo delle forniture di gas naturale nel mercato Tutelato. Tale aggiornamento avviene ora su base mensile (e non più trimestrale) ed è calcolato in base alla media giornaliera, tenuta a febbraio 2023, dal PSV che, come detto poco sopra, è l’indice di riferimento per il mercato all’ingrosso del gas in Italia.

Le fatture metano in arrivo a marzo 2023 (i cui importi sono calcolati sui consumi di febbraio 2023) registrano così un calo del -13% (rispetto a quelli di gennaio 2023) per una “famiglia tipo” ancora servita dalla Maggior Tutela e che utilizzi 1.400 metri cubi di gas all’anno.

Il nuovo prezzo della materia prima gas per i clienti del Mercato Tutelato è pari a 0,608549 €/Smc, valore che si è praticamente dimezzato da dicembre 2022, quando il prezzo del gas si attestava a 1,247659 €/Smc. Il prezzo della materia prima gas a gennaio 2023 è stato pari a 0,731604 €/Smc.

A trainare la caduta libera del prezzo del gas sui mercati internazionali le temperature invernali sopra la media stagionale, la contrazione dei consumi come antidoto al caro bolletta e il buon livello degli stoccaggi in Italia e in Europa. Un mix di cause che ha tenuto a bada i listini gas, che da settimane viaggiano sotto i 50 euro al megawattora al TTF di Amsterdam (in picchiata rispetto ai 150 euro al megawattora di inizio dicembre 2022).

Il calo del -13% per le bollette gas in Tutela non solleva però i consumatori dal fardello di mesi di shock energetico: la spesa gas per la “famiglia tipo” tra marzo 2022 e febbraio 2023 sarà comunque elevata, secondo le cifre rese note da ARERA: 1.666,23 euro, con un rialzo del +16% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (marzo 2021- febbraio 2022).

Ecco perché Assoutenti torna a chiedere al governo Meloni una proroga dell’azzeramento degli oneri generali di sistema per luce e gas, ormai in scadenza. Secondo l’associazione dei consumatori, la mancata proroga di questa misura “determinerà già da aprile un aumento del 5% per le bollette del gas e del 10,7% per quelle della luce, pari al peso degli oneri sulle fatture energetiche degli italiani”.

Bollette gas più leggere nel Mercato Libero a Marzo 2023

A beneficiare del tonfo del prezzo del gas all’ingrosso sono anche i titolari di utenze domestiche che hanno già effettuato il passaggio dalla Maggior Tutela al Mercato Libero. Una “fuga” che nel 2022 ha subito un’accelerazione, secondo il paper “Energia e concorrenza: se non ora quando?” commissionato dalla compagnia energetica bolognese Illumia all’Istituto Bruno Leoni di Torino. Secondo questo documento, nei primi 11 mesi del 2022 il 13% dei clienti domestici gas è passato alla libera concorrenza.

I consumatori già nel Mercato Libero che in queste settimane stanno massimizzando il risparmio in bolletta sono quelli che hanno attivato offerte metano a prezzo indicizzato, le più diffuse oggi nel Mercato Libero.

