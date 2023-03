Cedolino INPS Marzo 2023: come ottenere e controllare la pensione

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Revolut Standard ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Il cedolino della pensione è un servizio digitale che l’INPS mette a disposizione dei pensionati affinché questi ultimi possano verificare l’importo erogato ogni mese dall’Istituto di previdenza e avere un quadro chiaro e preciso delle singole voci che lo compongono, oltre ai motivi alla base di eventuali variazioni delle stesse.

Che cos’è e come consultare il cedolino della pensione

Accessibile online dal sito istituzionale dell’INPS e anche da smartphone, tablet e dispositivi mobile, questo servizio permette, tra l’altro, di eseguire le seguenti attività, come precisa sul portale stesso l’Istituto di previdenza:

consultare il cedolino della pensione mensile e visualizzare lo storico dei documenti, oltre alla possibilità di confrontare i cedolini;

e visualizzare lo storico dei documenti, oltre alla possibilità di confrontare i cedolini; verificare l’importo dei trattamenti liquidati dall’INPS ogni mese;

ogni mese; conoscere le ragioni per cui tale importo potrebbe variare, accedere ad altri servizi di consultazione, certificazione e variazione di dati personali, di recapito o dell’ufficio pagatore.

Attivo dal 2020, il servizio digitale ha una mission ben precisa: aiutare i cittadini a orientarsi tra le singole voci pubblicate nel cedolino mensile della pensione e comprendere le ragioni che hanno determinato l’eventuale variazione tra l’importo lordo e l’importo netto in pagamento.

Il cedolino della pensione è accessibile anche a marzo 2023: i pensionati potranno infatti prendere visione del documento e avere tutte le informazioni sull’importo liquidato dall’INPS mercoledì 1° marzo 2023.

Come accedere al cedolino della pensione a Marzo 2023

Per visualizzare il cedolino della pensione di marzo 2023, basta collegarsi al sito dell’INPS (www.inps.it) sia da pc sia da dispositivi mobile ed effettuare la procedura di autenticazione che può avvenire secondo 4 modalità:

tramite PIN associato al proprio codice fiscale;

tramite SPID almeno di livello 2 o superiore;

Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

Carta nazionale dei servizi (CNS).

Una volta che si è conclusa la procedura di autenticazione, basterà cliccare su “Visualizza cedolino” per avere accesso a un elenco di cedolini, divisi per anno e disposti in ordine cronologico.

Il servizio, come spiegano sul sito web dell’INPS, guida l’utente attraverso alcune domande (per esempio: “Vuoi confrontare gli ultimi due cedolini?”). Tra le principali funzionalità del servizio si annoverano le seguenti:

ultimo cedolino;

confronta cedolino;

visualizza cedolini;

visualizza prospetti di liquidazione (Modelli TE08);

comunicazioni;

informazioni Posta elettronica certificata.

