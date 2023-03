Tutte le offerte per avere una eSIM a Marzo 2023

Le eSIM sono diventate rapidamente molto richieste anche dagli utenti di telefonia mobile italiani. D’altronde era un trend prevedibile considerando tutti i vantaggi di questa tecnologia. Le schede digitali rispetto a quelle fisiche permettono innanzitutto di avere due numeri sullo stesso telefono e dato che si scaricano sul dispositivo come un qualsiasi file sono più ecologiche e non possono danneggiarsi, perdersi o smagnetizzarsi. Per confrontare le proposte di diversi operatori e avere la certezza di attivare la tariffa più conveniente in base alle vostre specifiche abitudini di consumo potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it.

Le migliori offerte per acquistare una eSIM a marzo 2023

Offerte eSIM del mese Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile 1 Spusu 70 di Spusu illimitati 70 GB in 4G+ 5,98 euro 2 TIM Power Supreme Web Easy illimitati 150 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro 3 TIM Power Special Web Easy illimitati 150 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro 4 TIM 5G Power Famiglia illimitati illimitati in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro 5 TIM Young (solo under 25) illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratuito, poi 9,99 euro 6 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro 7 Di Più Full 5G di WindTre minuti illimitati e 200 SMS 100 GB in 5G 14,99 euro al mese con Easy Pay

Con TIM potete comprare una eSIM, che viene chiamata anche “Voucher”, al prezzo di 10 euro. L’acquisto è previsto però solo in negozio. Per cambiare la SIM classica con una digitale dovete invece spendere 15 euro. Le migliori offerte di marzo a cui abbinarla sono:

TIM Power Supreme Web Easy con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica a 7,99 euro al mese. Acquistando l’offerta online, TIM regala il primo mese e attivazione. In Ue potete navigare fino a 8 GB in roaming. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Possono attivarla solo i clienti di alcuni operatori virtuali come Postemobile, Coop Voce e Fastweb Mobile con portabilità del numero, che viene eseguita gratuitamente da TIM entro tre giorni lavorativi.

TIM Power Special Web Easy con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica a 9,99 euro al mese. Acquistando l’offerta online, TIM regala il primo mese e attivazione. In Ue potete navigare fino a 10 GB in roaming. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Possono attivarla solo i clienti di Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati con portabilità del numero.

TIM 5G Power Famiglia con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Unica a 9,99 euro al mese. Acquistando l’offerta online, TIM regala il primo mese e attivazione. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Può attivarla solo chi ha già la linea fissa con l’operatore.

TIM Unica è una promozione gratuita riservata ai clienti per fisso e mobile che si mantiene attiva fino a quando non si disattiva la connessione di casa. In questo caso si hanno solo 5 GB inclusi in TIM 5G Power Famiglia. Il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

TIM Young con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica a 9,99 euro al mese. Acquistando l’offerta online, TIM regala il primo mese ai nuovi clienti e l’attivazione è gratuita. In Ue potete navigare fino a 20 GB in roaming. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Può attivarla solo chi ha meno di 25 anni. L’offerta include anche ascolto senza consumare dati di tutti i brani di TIMMUSIC e si può personalizzare con le seguenti opzioni:

50 GB aggiuntivi al mese a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in download con TIM Ricarica Automatica a 14,99 euro al mese. Acquistando l’offerta online, TIM regala il primo mese ai nuovi clienti e l’attivazione è gratuita. In Ue potete navigare fino a 14 GB in roaming. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. L’offerta include anche 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) e TIM Safe Web Plus. Con TIM Unica avere Giga illimitati ogni mese e la possibilità di una seconda SIM con la stessa offerta a 9,99 euro al mese.

Anche alcuni operatori virtuali consentono di avere una eSIM e tra questi la maggior parte permette di acquistarle senza costi aggiuntivi. Spusu permette di acquistare una eSIM o cambiare quella tradizionale con una digitale senza costi aggiuntivi. Nel primo caso potete richiederla direttamente online e riceverete poi il profilo per scaricarla via email. Nel secondo invece dovete contattare il servizio clienti o via email a ciao@spusu.it o chiamando il 378 010 1000 o in chat su WhatsApp al 378 010 2000.

La sua migliore offerta è Spusu 70, che include 2000 minuti, 500 SMS e 70 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 5,98 euro al mese. Attivazione a 9,90 euro mentre la SIM è gratuita. In Ue potete navigare fino a 5,45 GB in roaming. Nel piano sono inclusi anche 140 GB di riserva, che si possono utilizzare nel momento in cui si esaurisce il traffico dati previsto dalla promozione, e il servizio Riserva Dati per trasformare i minuti, SMS e Megabyte non consumati durante il mese in Giga aggiuntivi disponibili a partire dal rinnovo successivo e che non scadono.

Altre offerte interessanti sono:

Spusu 1 con 100 minuti, 100 SMS e 1 GB in 4G+ a 3,99 euro al mese . Sono inclusi anche 2 GB di riserva

con 100 minuti, 100 SMS e a . Sono inclusi anche 2 GB di riserva Spusu 10 con 1000 minuti, 200 SMS e 10 GB in 4G+ a 4,98 euro al mese. Sono inclusi anche 20 GB di riserva

Con Very Mobile potete prenotarla online e poi scaricarla sul telefono inquadrando il QR Core presente nell’email di riepilogo. Per l’attivazione si dovrà poi eseguire la video identificazione. Se invece siete già clienti potete sostituire gratuitamente la SIM fisica facendone richiesta dall’app Very dalla sezione Offerta > Info SIM e PUK e Scrivici. Il QR Code per scaricare l’eSIM sarà presente nella mail con il link per la video identificazione.

Con Promo Flash potete avere minuti e SMS illimitati e con acquisto entro il 20 marzo 2023 anche 100 GB in 4G fino a 30 Mbps in download più 50 GB in più al mese. Il prezzo è di 6,99 euro al mese mentre attivazione, spedizione e SIM sono gratuite. In Ue potete navigare fino a 6,4 GB in roaming. Questa tariffa è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati con portabilità del numero, che viene eseguita senza costi aggiuntivi da Very entro tre giorni lavorativi.

Anche Vodafone e WindTre permettono di acquistare una eSIM ma per entrambi la richiesta non è gratuita. Il primo operatore prevede infatti il costo di 1 euro per averne una nuova o di 10 euro per la sostituzione di una scheda tradizionale. Potete scegliere di abbinare l’eSIM a tutte le offerte dell’operatore in rosso.

Scegliendo Smart Pay come metodo di pagamento potete avere il vantaggio di non dover più acquistare una ricarica manuale, in quanto l’addebito avviene in automatico su conto corrente o carta di credito, insieme all’accesso gratuito al Vodafone Club. Il programma fedeltà prevede 10 GB aggiuntivi al mese, navigazione 5G, 3 mesi di Audible e sconti su prodotti e servizi di partner come Booking.com, Amazon.it, Pulsee e altri. In tutte le offerte è poi incluso un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico.

WindTre come TIM permette di acquistare una eSIM a 10 euro e di sostituire quella fisica a 15 euro ma rispetto all’altro operatore consente di effettuare queste operazioni anche online. Anche con questo operatore se attivate l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito con Easy Pay potete avere più Giga inclusi rispetto al pagamento su credito residuo. Una delle sue offerte più richieste è Di Più Full 5G con minuti illimitati (+ 50 minuti verso l’estero), 200 SMS e 100 GB in 5G con Priority Pass a 14,99 euro al mese. Nell’offerta avete inclusi anche il blocco automatico dei servizi a sovraprezzo, assistenza dedicata e senza attese al 159 e uno smartphone Xiaomi Redmi 10 5G. L’attivazione di 49,99 euro se acquistate la tariffa online si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese.

