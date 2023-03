Crolla il costo TTF e PSV: quanto si pagherà in bolletta a Marzo 2023

Scende ancora il prezzo del gas all’ingrosso, con un effetto sulle bollette: -13% sulle tariffe del metano consumato a febbraio 2023 in Maggior Tutela. Più leggere anche le fatture per il Mercato Libero . Il focus del team di SOStariffe.it a Marzo 2023 .

Il prezzo del gas in discesa alla borsa europea del TTF (a quota 43,25 euro al megawattora) si riflette sulle bollette del metano, ma non solo: frena l’inflazione nel nostro Paese (che a febbraio 2023 è scesa al 9,2% su base annua) e aumenta il clima di fiducia tra gli italiani, come rilevato dall’Istat (il “termometro dell’ottimismo” passa da un indicatore di 100,9 a gennaio 2023 a 104 a febbraio 2023).

Merito delle quotazioni gas in picchiata al TTF di Amsterdam (-38% dall’inizio del 2023), favorite dall’inverno meno rigido, dagli stoccaggi gas in Italia ancora pieni al 64%, dallo sprint sulla diversificazione delle fonti di approvvigionamento, oltre che dalla frenata dei consumi di metano (-19,3% tra agosto 2022 e gennaio 2023 in Ue secondo i dati Eurostat). L’andamento del TTF influenza anche il PSV (Punto di Scambio Virtuale), che è l’indice di riferimento del mercato all’ingrosso gas in Italia, ora ai minimi da settembre 2021.

Ma quanto risparmio potranno conquistare in bolletta le famiglie italiane con questa parabola discendente dei prezzi? La risposta degli esperti di SOStariffe.it nei paragrafi che seguono, oltre a un focus su come trovare le migliori offerte gas proposte dai fornitori energetici a marzo 2023 grazie al comparatore di SOStariffe.it.

Bollette gas in calo del 13% per i clienti nel Mercato Tutelato

PREZZO DEL GAS IN TUTELA: LE DOMANDE PREZZO DEL GAS IN TUTELA: LE RISPOSTE Le bollette del gas nel Mercato Tutelato sono in calo? Sì, diminuiscono del -13% sui consumi di febbraio 2023 rispetto a quelli di gennaio 2023 Quanto costa un metro cubo di gas per i clienti in Tutela? 86,45 centesimi di euro (comprensivo di tasse) Quanto incide il costo della materia prima gas su questo prezzo? 65,41 centesimi di euro (pari al 75,66% del totale della bolletta) Con quale cadenza ARERA aggiorna il prezzo del gas? Lo aggiorna ogni mese e lo calcola in base alla media giornaliera, tenuta nel mese di riferimento, dal PSV (l’indice del mercato all’ingrosso del gas in Italia) Quando sarà comunicato il prossimo aggiornamento ARERA? I primi di aprile 2023 ARERA comunicherà il prezzo del gas relativo ai consumi di marzo 2023 Quanto spende in un anno una “famiglia tipo” (1.400 Smc consumati)? Secondo dati ARERA, la spesa gas per la “famiglia tipo” tra marzo 2022 e febbraio 2023 sarà di 1.666,23 euro (+16% rispetto ai 12 mesi dell’anno precedente)

Il nuovo aggiornamento del prezzo del gas ARERA rende più leggera la bolletta per i 7,3 milioni di clienti ancora serviti dalla Maggior Tutela (circa un terzo degli italiani): la tariffa del gas di febbraio 2023 è in calo del -13% rispetto a quella applicata per calcolare i consumi di gennaio 2023 scendendo così a 86,45 centesimi di euro al metro cubo dal precedente valore di 99,37 centesimi di euro al metro cubo.

Per quanto il costo della materia prima gas rallenti, mesi di rincari nel comparto energetico continuano a pesare come macigni sui bilanci di casa. Secondo cifre ARERA, la spesa gas per la “famiglia tipo” tra marzo 2022 e febbraio 2023 sarà di 1.666,23 euro, con un rialzo del +16% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (marzo 2021- febbraio 2022).

Un esborso che continuerà a drenare ingenti risorse dai bilanci di casa. Ecco perché le associazioni dei consumatori lanciano un grido d’allarme comune in vista del 31 marzo 2023, data in cui scadrà l’azzeramento degli oneri di sistema delle bollette, previsto dalla manovra di Bilancio 2023 per il primo trimestre dell’anno. In particolare, secondo Assoutenti, senza un intervento del governo Meloni a favore della proroga di tale provvedimento, già da aprile 2023 si potrà assistere a un incremento del 5% sul gas e del 10,7% sull’energia elettrica.

Per conoscere il prezzo del gas a marzo 2023 per le forniture in Maggior Tutela bisognerà, invece, attendere il prossimo aggiornamento ARERA, previsto a inizio aprile 2023, mese che vedrà anche arrivare l’aggiornamento di prezzo per l’energia elettrica in regime Tutelato.

Mercato Libero: come risparmiare con le offerte gas indicizzate a Marzo 2023

PREZZO ALL’INGROSSO PSV A GENNAIO 2023 PREZZO ALL’INGROSSO PSV A FEBBRAIO 2023 0,7247 €/Smc 0,604 €/Smc

Con un prezzo del metano sceso a 43,25 euro al megawattora al TTF di Amsterdam, le offerte a prezzo indicizzato del Mercato Libero sono quelle che più aiutano i consumatori a massimizzare il risparmio nelle bollette del metano. Perché?

Garantendo l’accesso al prezzo all’ingrosso del gas collegato all’indice PSV, aggiornato mensilmente, queste soluzioni permettono di intercettare la parabola discendente dei listini gas e ricevere bollette in linea con l’andamento del mercato. Di conseguenza, più cala l’indice PSV, minore è il costo del metano al metro cubo e maggiore il risparmio in fattura a parità di consumi. Il prezzo all’ingrosso del gas naturale (PSV) è pari a 0,604 €/Smc: si tratta del minimo da settembre 2021.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte gas, è possibile avere un quadro completo delle soluzioni disponibili nel Mercato Libero e metterle a confronto, a partire dai dati del proprio consumo annuale. Inserendo questa informazione nel comparatore di SOStariffe.it (è sempre riportata nell’ultima bolletta del proprio fornitore), oppure stimandola attraverso i filtri integrati nel comparatore stesso, è possibile individuare le soluzioni metano “tarate” sul fabbisogno energetico della propria famiglia.

Chi volesse calcolare subito il proprio consumo annuo di gas, può farlo impostando i filtri accessibili cliccando sul widget qui sotto:

