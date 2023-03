Sky TV + Sky Sport con console Xbox in regalo: ecco l'offerta di marzo 2023

È il momento giusto per scegliere un nuovo abbonamento Sky : fino al prossimo 22 di marzo , infatti, è possibile attivare l'offerta Sky TV + Sky Sport sfruttando il canone scontato ed un bonus di benvenuto sicuramente gradito. Per tutti i nuovi clienti, infatti, è possibile ottenere una console Xbox Series S in regalo . Vediamo i dettagli completi della promozione:

La stagione sportiva entra del vivo e il listino di offerte Sky si rinnova con una promozione che farà felici tutti gli appassionati. Fino al prossimo 22 di marzo, infatti, il bundle Sky TV + Sky Sport è disponibile in offerta a prezzo scontato e con in aggiunta una Xbox Series S in regalo (dal valore commerciale di ben 299 euro). La promozione, riservata ai nuovi clienti Sky, è l’occasione giusta per accedere all’offerta di intrattenimento e sporti della Pay TV beneficiando di un bonus sicuramente interessante.

Sky TV + Sky Sport con Xbox Series S in regalo in offerta a prezzo scontato a marzo 2023

3 COSE DA SAPERE SULLA NUOVA OFFERTA SKY 1. L’offerta include Sky TV, Sky Sport, Sky Go e la Xbox Series S in regalo 2. Il costo è di 30,90 euro al mese per 18 mesi, senza vincoli successivi 3. C’è tempo fino al 22 marzo 2023 per attivare l’offerta

L’offerta lanciata da Sky è completa e molto interessante. A disposizione degli utenti c’è il bundle formato da:

Sky TV per accedere a tutto l’intrattenimento di Sky, dalle serie TV agli show passando ai programmi di informazione

per accedere a tutto l’intrattenimento di Sky, dalle serie TV agli show passando ai programmi di informazione Sky Sport per accedere a tantissimi eventi sportivi, dalla Champions League e le altre coppe europee alla Formula 1 passando per Moto GP, tennis, NBA e molto altro ancora

per accedere a tantissimi eventi sportivi, dalla Champions League e le altre coppe europee alla Formula 1 passando per Moto GP, tennis, NBA e molto altro ancora Sky Go per accedere a tutti i contenuti del proprio abbonamento Sky anche da smartphone, tablet o PC, senza alcun costo aggiuntivo

A completare l’offerta, per tutti i nuovi clienti che scelgono Sky, c’è la console Xbox Series S in regalo. La console, dal valore commerciale di 299 euro, consente l’accesso a tantissimi giochi di ultima generazione (anche senza necessità di acquisto grazie all’abbonamento Game Pass) oltre ad un ecosistema di app completo e ideale per massimizzare la qualità dell’intrattenimento domestico.

La nuova offerta proposta da Sky presenta un costo di 30,90 euro al mese per 18 mesi (invece che 45 euro), senza alcun vincolo successivo una volta terminata la promozione in corso. La Xbox Series S è inclusa gratis, senza alcuna spesa aggiuntiva e, quindi, garantendo un risparmio di quasi 300 euro al cliente che già può contare su di uno sconto di oltre 14 euro sul canone mensile dell’abbonamento.

Per richiedere l’offerta c’è tempo fino al prossimo 22 di marzo 2023. La sottoscrizione può avvenire direttamente online, tramite il sito ufficiale Sky raggiungibile dal link qui di sotto.

Ricordiamo, in ogni caso, che per chi è indeciso in merito all’attivazione di un nuovo abbonamento Sky c’è la possibilità di sfruttare la promozione Prova Sky Q. Si tratta di una promo speciale che consente di accedere a tutta l’offerta Sky (quindi i pacchetti TV, Sport, Cinema, Calcio e Kids oltre che Netflix) al costo di appena 9 euro una tantum. Al termine del periodo promozionale di 30 giorni sarà possibile scegliere se attivare o meno un nuovo abbonamento con Sky, valutando le offerte disponibili al momento. È possibile richiedere la promo e poi (entro il 22 marzo, salvo proroghe) attivare l’offerta con Xbox inclusa.

La promozione in questione è compatibile anche con Sky WiFi, abbonamento per la connessione Internet casa di casa. Quest’offerta include:

la linea telefonica fissa

una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega oppure tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega

Il costo dell’offerta è di 24,90 euro al mese per 18 mesi. La promozione può essere abbinata anche all’offerta Prova Sky Q con un unico bundle che prevede un costo di attivazione di 29 euro. Per maggiori dettagli è disponibile il link qui di sotto:

