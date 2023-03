Per chi è già cliente TIM: le offerte di Marzo 2023

Scopri le migliori offerte di TIM di marzo per i già clienti per la telefonia mobile o la rete fissa e i vantaggi per chi sceglie l'operatore per entrambe

TIM è una vera e propria istituzione nel settore delle telecomunicazioni. L’operatore infatti figura ai primi posti sia per quanto riguarda la telefonia mobile, grazie ad offerte per tutti e dall’eccellente rapporto qualità prezzo, sia per la rete fissa. Il marchio italiano premia i suoi clienti più fedeli tramite il programma TIM Party, con cui potete vincere esperienze uniche con la vostra squadra di calcio del cuore o i biglietti per l’ultimo tour dei Maneskin, e i vantaggi aumentano se si sceglie di affidare a TIM la gestione di mobile e fisso in contemporanea.

Le migliori offerte mobile di TIM per i già clienti di marzo 2023

Offerte TIM mobile per già clienti

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile 1 TIM 5G Power Famiglia (solo clienti fisso) illimitati illimitati in 5G con TIM Unica 9,99 euro 2 TIM Young (solo under 25) illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica 9,99 euro 3 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica 14,99 euro

TIM permette ai suoi già clienti di attivare qualsiasi sua tariffa. Tra le tante spiccano le sue offerte 5G per navigare alla massima velocità con il Vero 5G. In più nella modalità smartphone incluso potete aggiungere anche l’acquisto a rate di un cellulare senza anticipo con consegna gratuita. E’ possibile pagare con carta di credito e finanziamento TIMFin (TAEG 0,00%, salvo approvazione). Per confrontare le promozioni dell’operatore con quelle di altri gestori e scoprire qual è la più conveniente in base alle vostre particolari abitudini di consumo potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Tra le migliori offerte di TIM per la telefonia mobile che i già clienti possono attivare abbiamo:

TIM Young con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica per navigare fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 9,99 euro al mese. Attivazione a 19,99 euro e SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso con acquisto online. In Ue sono disponibili 20 GB per navigare in roaming. L’offerta è disponibile solo per gli Under 25 e include anche la possibilità di ascoltare musica su TIMMUSIC senza consumare traffico dati. Si può inoltre personalizzarla acquistando una o più delle seguenti opzioni:

50 GB aggiuntivi a 99 cent in più al mese

100 GB di backup su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games per giocare con titoli per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

TIM One Number per utilizzare lo stesso numero su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

Attiva TIM Young 5G »

TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica per navigare fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 14,99 euro. Attivazione a 19,99 euro e SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso con acquisto online. In Ue sono disponibili 14 GB per navigare in roaming. L’offerta include anche 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus per tutti i dispositivi connessi alla rete.

Attiva TIM 5G Power Smart

TIM 5G Power Famiglia include minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica (altrimenti 5 GB) a 9,99 euro al mese. Con acquisto online il primo mese e attivazione sono gratuiti. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. L’offerta è riservata a chi ha già la rete fissa con TIM.

Attiva TIM 5G Power Famiglia »

Chi è già cliente di TIM per la rete fissa e mobile può attivare gratuitamente TIM Unica. La promozione per utenti convergenti resta valida fino a quando non si disattiva la connessione di casa e permette di avere:

Giga illimitati ogni mese per tutte le SIM della famiglia (massimo 6 anche se non intestate al titolare della rete fissa)

3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 9,99 euro al mese)

sconti su alcuni smartphone con vincolo di 30 mesi per la SIM mobile

una seconda SIM con le offerte TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese

sconti del 40% per arredare la propria casa con HOMEMANIA

Con TIM Unica è previsto solamente il pagamento con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Offerte TIM fisso per i già clienti di marzo 2023

Offerte TIM fisso per i già clienti Navigazione Chiamate Costo mensile 1 TIM Wi-Fi Special Young (solo Under 30)

illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH a consumo 21,90 euro 2 Premium Base illimitata fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 24,90 euro 3 TIM WiFi Power FWA illimitata fino a 100 Mbps in FWA a consumo 24,90 euro 4 TIM Wi-Fi Power Smart illimitata fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 29,90 euro 5 Fibra + TIMVISION Calcio e Sport illimitata fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 29,90 euro + TIMVISION Calcio e Sport a 24,99 euro fino al 23/9/23 6 Fibra + TIMVISION Gold illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 29,90 euro + TIMVISION Gold a 40,99 euro fino al 23/9/23 7 TIM WiFi + 5G Power illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 39,90 euro

Chi ha già la linea fissa con TIM può cambiare offerta in qualsiasi momento alle stesse condizioni dei nuovi clienti mentre chi possiede una SIM mobile dello stesso operatore può attivare TIM Wi-Fi Power Smart al prezzo di 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online, invece di 29,90 euro al mese. L’offerta fibra ottica include una connessione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload sulla ree FTTH (Fiber to the Home) in oltre 600 Comuni italiani oltre a chiamate illimitate con acquisto online, modem TIM Hub+, TIM Safe Web Plus e assistenza imprevisti TIM Protezione Casa in regalo per un anno. Attivazione a 19,90 euro.

Se non siete raggiunti dalla rete FTTH potete comunque accedere alla fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 200 Mbps in download in base alla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Confronta le offerte fibra di TIM »

Altre offerte interessanti di TIM per il fisso sono:

TIM Wi-Fi Special Young con una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload su rete FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) e inclusi anche chiamate a consumo e attivazione a 21,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. E’ previsto anche un tablet Samsung Galaxy Tab A8 opzionale a 6 euro al mese per 30 mesi più 50 euro alla consegna. L’offerta è riservata agli Under 30. Potete aggiungere un modem TIM Hub+ a 240 euro da suddividere in rate da 12-24-36 o 48 mesi.

Attiva l’offerta fibra per Under 30 »

Premium Base con una connessione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH e inclusi anche chiamate a consumo e attivazione a 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. Potete aggiungere un modem TIM Hub+ a 240 euro da suddividere in rate da 12-24-36 o 48 mesi. L’installazione è gratuita.

Al prezzo di 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online potete avere una connessione illimitata fino a 1 Gbps su rete FTTH, modem, chiamate illimitate e attivazione gratuita con acquisto online e 6 mesi di Amazon Prime a cui aggiungere uno dei seguenti pacchetti:

TIMVISION Calcio e Sport con film, serie TV e produzioni originali di TIMVISION, Discovery+ e il meglio dei programmi Mediaset dell’ultima settimana oltre allo sport di DAZN Standard e Infinity+ e TIMVISION Box a 24,99 euro al mese fino 23/9/23 , poi 29,99 euro al mese. Attivazione gratuita con acquisto online, altrimenti 19,90 euro o 9,99 euro se avete già il TV box

con film, serie TV e produzioni originali di TIMVISION, Discovery+ e il meglio dei programmi Mediaset dell’ultima settimana oltre allo sport di DAZN Standard e Infinity+ e TIMVISION Box a fino , poi 29,99 euro al mese. Attivazione gratuita con acquisto online, altrimenti 19,90 euro o 9,99 euro se avete già il TV box TIMVISION Gold con l’intrattenimento di TIMVISION, DAZN Standard, Netflix Standard, Disney+ e TIMVISION Box a 40,99 euro al mese fino 23/9/23, poi 45,99 euro al mese. Attivazione gratuita con acquisto online, altrimenti 19,90 euro o 9,99 euro se avete già il TV box

TIM Wi-Fi + 5G Power con una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload su rete FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) e inclusi chiamate illimitate con acquisto online, modem TIM Hub+ Executive, assistenza immediata e dedicata al 187 con servizio soddisfatti e garantiti, 2 SIM 5G (la prima con minuti e SMS illimitati e 5 GB a 9,99 euro al mese e la seconda con 5 GB a 5 euro al mese) e attivazione a 39,90 euro al mese con domiciliazione e conto online.

Se abitate nei piccoli Comuni o non siete raggiunti dalla fibra ottica potete attivare l’offerta FWA (Fixed Wireless Access) per accedere alla fibra misto radio. Con TIM WiFi Power FWA potete avere una connessione illimitata fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload in oltre 6.500 Comuni e con inclusi anche chiamate a consumo e kit FWA indoor od outdoor a seconda della copertura a 24,90 euro al mese. Se è richiesto l’apparato da esterno non è incluso il modem autoinstallante ma si può acquistare TIM Hub+ a 240 euro o 5 euro al mese per 48 rate.