Migliori tariffe luce per single: le offerte di Marzo 2023

Offerte in evidenza Pulsee Luce RELAX Index 882,03 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 776,78 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.063,75 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Sebbene siano state le famiglie con quattro o più componenti a pagare il prezzo più alto per il caro bolletta, mesi di energia elettrica alle stelle hanno drenato ingenti risorse anche dal budget di chi vive solo. Infatti, per quanto questo tipo di cliente domestico registri consumi ridotti di energia (1.400 kWh di elettricità in un anno), le sue bollette hanno subito un’impennata del +122% nel confronto tra i dati del 2020 e quelli del 2022, secondo un’indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it.

La missione risparmio, dunque, è una priorità non solo per le famiglie ma anche per i single. Ecco perché gli esperti di SOStariffe.it hanno scattato una panoramica delle offerte luce più vantaggiose del Mercato Libero a marzo 2023 per coloro che vivono soli.

Andare a caccia di convenienza è semplice grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce. Si tratta di uno strumento (gratuito) che consente di setacciare le offerte proposte dai fornitori energetici del Mercato Libero e trovare la soluzione più adatta da attivare per ridurre al minimo il costo kWh, che è la voce di spesa più corposa della bolletta (circa il 70% dell’importo complessivo).

Inoltre, da tenere bene in considerazione per chi vive solo e fuori casa per la maggior parte della giornata, sono anche le tariffe luce biorarie (o triorarie) del Mercato Libero. Esse rappresentano una scelta vincente nel caso in cui si concentri l’utilizzo degli elettrodomestici che consumano di più (come la lavastoviglie e la lavasciugatrice) nelle ore serali (o notturne) e nei fine settimana.

Clicca al link di seguito per accedere al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce:

CONFRONTA LE MIGLIORI OFFERTE LUCE »

Le migliori offerte luce del Mercato Libero per i single a Marzo 2023

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE COSTO MENSILE 1 wekiwi Energia alla Fonte 0,174 €/kWh 39,96 euro 2 Octopus Energy Octopus Flex 0,161 €/kWh 43,62 euro 3 Illumia Luce Flex Web 0,171 €/kWh 46,30 euro 4 Pulsee Luce Relax Index 0,161 €/kWh 46,37 euro

Grazie al comparatore di SOStariffe.it abbiamo individuato le quattro soluzioni luce più convenienti di marzo 2023 per un single che consumi 1.400 kWh di energia elettrica in un anno.

Ai clienti domestici ignari del proprio fabbisogno energetico annuale, va in soccorso il comparatore di SOStariffe.it: cliccando sul widget qui sotto e impostando i filtri integrati nel comparatore stesso, è possibile ottenere una stima del proprio consumo annuo.

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Da segnalare che le offerte analizzate includono sia soluzioni con tariffa monoraria sia bioraria o trioraria. Nel primo caso, il costo dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo: una soluzione vantaggiosa per chi vive solo (come i pensionati) ma trascorre in casa la maggior parte della sua giornata. Negli altri due casi, invece, è possibile beneficiare di un costo ridotto dell’energia in determinate fasce orarie. Una soluzione indicata per i single che trascorrono la maggior parte della giornata fuori casa.

Energia alla Fonte di wekiwi

La promozione luce della web company wekiwi ha il risparmio nel mirino grazie a:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso annuale pari a 90 euro a copertura dei costi di commercializzazione;

tariffazione monoraria;

10% di sconto sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi, piattaforma online per la vendita di gadget per la casa, elettronica e illuminazione a led;

sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi, piattaforma online per la vendita di gadget per la casa, elettronica e illuminazione a led; bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta per i nuovi clienti che attivino l’offerta online e inseriscano il codice SOSW22;

in bolletta per i nuovi clienti che attivino l’offerta online e inseriscano il codice SOSW22; energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

La spesa stimata per la “famiglia tipo” che volesse sottoscrivere questa promozione è pari a 39,96 euro al mese. Clicca sul pulsante verde per ulteriori dettagli:

Scopri Energia alla Fonte wekiwi »

Octopus Flex di Octopus Energy

L’offerta luce di Octopus Energy propone una tariffa trioraria: in questo modo, utilizzare gli elettrodomestici dalle 23 alle 7 dal lunedì al sabato, l’intera domenica e i giorni festivi costa meno.

Di seguito le caratteristiche della promozione:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN senza costi extra ;

; contributo fisso annuale pari a 150 euro per costi di commercializzazione;

assistenza telefonica ai clienti con un tempo di attesa inferiore ai 2 minuti;

sconto #Octofriends : per ogni amico portato in Octopus Energy si riceverà uno sconto di 20 euro in fattura; a sua volta ogni amico diventato cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, riceverà uno sconto di 30 euro in bolletta.

: per ogni amico portato in Octopus Energy si riceverà uno in fattura; a sua volta ogni amico diventato cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, riceverà uno in bolletta. fornitura 100% proveniente da fonti rinnovabili;

Questa soluzione di Octopus Energy avrebbe un costo mensile per la “famiglia tipo” pari a 43,62 euro. Tutte le informazioni al link qui sotto:

Scopri Octopus Flex »

Luce Flex Web di Illumia

La bolognese Illumia offre ai propri clienti la possibilità di scelta tra una soluzione monoraria o bioraria in base al proprio stile di consumo. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,010 €/kWh di contributo al consumo;

+ di contributo al consumo; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione e vendita pari a 12 euro al mese (144 euro all’anno);

(144 euro all’anno); sconto di 30 euro per il primo anno di fornitura;

per il primo anno di fornitura; possibilità di ricevere un kit di 10 lampadine a Led Illumia a luce calda e 2 confezioni di pile ultra power Illumia, pagando 2 euro al mese per 24 rate (senza interessi);

per 24 rate (senza interessi); solo energia proveniente da fonti rinnovabili.

La “famiglia tipo” che volesse sottoscrivere questa promozione si vedrebbe recapitare bollette dall’importo mensile pari a 46,30 euro. Il link di riferimento per consultare maggiori informazioni sull’offerta o procedere all’attivazione della fornitura è il seguente:

SCOPRI ILLUMIA LUCE FLEX WEB »

Luce Relax Index di Pulsee

L’offerta firmata Pulsee si fonda sui seguenti punti di forza:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN senza costi aggiuntivi ;

; contributo fisso mensile scontato del 20%: 12 euro al mese (anziché 15 euro al mese), per un totale annuo di 144 euro;

(anziché 15 euro al mese), per un totale annuo di 144 euro; tariffa monoraria;

opzione Cost Sharing per i coinquilini di uno stesso appartamento: pagando 1,50 euro in più al mese si potranno ricevere bollette dagli importi già suddivisi;

per i coinquilini di uno stesso appartamento: pagando si potranno ricevere bollette dagli importi già suddivisi; gestione digitale della propria fornitura grazie all’ App Pulsee Energy ;

; energia proveniente da fonti rinnovabili inclusa.

La “famiglia tipo” che volesse affidarsi alla soluzione luce proposta da Pulsee dovrebbe prevedere una spesa mensile pari a 46,37 euro al mese. Per saperne di più, segui il link di seguito:

Scopri Pulsee Luce RELAX Index »