Continua il calo del prezzo del ga s: come annunciato oggi da ARERA, infatti, le bollette registreranno un calo del -13% per i consumi del mese di febbraio 2023 . Si tratta di un ulteriore calo dopo quanto già avvenuto il mese scorso per i consumi relativi a gennaio 2023. La spesa negli ultimi 12 mesi, però, continua ad essere in crescita con la famiglia tipo in Tutela che registra un aumento del +16% su base annua. Ecco i dati completi in merito.

Bollette del gas ancora in calo: -13% per i consumi di febbraio 2023

ARERA ha appena annunciato il nuovo aggiornamento delle condizioni tariffarie delle forniture di gas naturale nel regime di Maggior Tutela. Seguendo l’andamento del mercato all’ingrosso, il prezzo del gas per le famiglie ancora in Tutela registrerà un nuovo calo, dopo quello già registrato a gennaio 2023. Per i consumi di febbraio 2023, infatti, è prevista una diminuzione del -13%. Per quanto riguarda la spesa annuale, però, la famiglia tipo in Tutela continua a registrare una spesa maggiore rispetto ai 12 mesi precedenti. Vediamo, quindi, tutti i dettagli in merito a quanto annunciato oggi da ARERA.

Ancora un calo per la bolletta del gas: -13% a febbraio 2023

3 COSE DA SAPERE SUL NUOVO AGGIORNAMENTO DEL PREZZO DEL GAS DI FEBBRAIO 2023 1. ARERA ha annunciato una riduzione del -13% della spesa per la famiglia tipo per i consumi di febbraio 2023 2. Il prezzo della materia prima gas è ora pari a 0,608549 €/Smc 3. La spesa per l’anno scorrevole (marzo 2022 – febbraio 2023) è in crescita del +16% rispetto ai 12 mesi precedenti

Seguendo l’andamento del mercato all’ingrosso del gas, anche per le famiglie in Tutela si registra un calo del prezzo del gas che si tradurrà in bollette più leggere per i consumi di febbraio 2023. La riduzione annunciata da ARERA è pari al -13% per la famiglia tipo in Tutela (consumo annuo di 1.400 Smc). Questo calo segue quanto già avvenuto il mese scorso quando, per i consumi di gennaio 2023, l’Autorità annunciò una riduzione delle bollette del -34,2% rispetto al mese di dicembre 2022.

Il nuovo prezzo della materia prima gas naturale è pari a 0,608549 €/Smc. Si tratta di una riduzione davvero significativa, soprattutto se si va a confrontare il dato appena annunciato da ARERA con quello registrato due mesi per i consumi di dicembre 2022. Il prezzo del gas in Tutela per i consumi dell’ultimo mese dello scorso anno è stato pari a 1,247659 €/Smc. Nel giro di due mesi, quindi, il costo della materia prima (CMEMm) si è più che dimezzato.

Dallo scorso mese di ottobre, il prezzo del gas in Tutela segue l’andamento della media mensile del mercato all’ingrosso italiano, con riferimento all’indice PSV. Il calo registrato da quest’indice, quindi, si tradurrà in un calo delle bollette per le famiglie in Tutela oltre che in un calo delle bollette per le forniture del Mercato Libero per cui è stata attivata una tariffa a prezzo indicizzato rispetto al PSV. In questo momento, quindi, è possibile ridurre in modo significativo il costo del gas e, quindi, le bollette.

Ricordiamo, inoltre, che per tutto il primo trimestre del 2023 sono validi gli aiuti previsti dalla Legge di Bilancio che portano all’azzeramento degli oneri generali di sistema della bolletta, all’introduzione di una componente negativa UG2 per i consumi fino a 5.000 Smc all’anno ed al taglio dell’IVA che viene ridotta in via transitoria al 5%. Questi aiuti, combinati al calo del prezzo del gas, si tradurranno in bollette più leggere.

Per individuare le tariffe gas più vantaggiose del momento e, quindi, puntare su soluzioni che consentono l'accesso diretto al prezzo dell'indice PSV è possibile fare riferimento al comparatore di SOStariffe.it per offerte gas, disponibile al link qui di sotto. Basterà indicare una stima del proprio consumo annuo (il dato è riportato in bolletta) per accedere ad una panoramica completa delle tariffe da attivare. L'attivazione è sempre gratuita e avviene direttamente online, tramite il sito del fornitore. Per attivare un'offerta è sufficiente avere a propria disposizione i dati anagrafici dell'intestatario e il codice PDR della fornitura (riportato in bolletta).

Scopri qui le migliori offerte gas »

La spesa annuale è ancora in crescita

Tra i dati ufficializzati oggi da ARERA c’è anche un aggiornamento della spesa annuale per la famiglia tipo in Tutela nell’anno scorrevole (marzo 2022 – febbraio 2023). Secondo i dati forniti dall’Autorità, a seguito dell’aggiornamento dei prezzi di febbraio, la spesa annuale risulta essere pari a 1.666,23 euro (in calo rispetto ai 1.769 euro del mese scorso). Il confronto con i 12 mesi precedenti (marzo 2021 – febbraio 2022) conferma, però, un aumento della spesa. Per la famiglia tipo, infatti, si registra un rincaro del +16% della spesa per il gas su base annua.

Le nuove condizioni di Tutela per il gas naturale

Andiamo a riepilogare, nel dettaglio, quelle che sono le nuove condizioni del servizio di Maggior Tutela dopo l’aggiornamento dei prezzi annunciato da ARERA per i consumi di febbraio 2023. Il nuovo prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo è pari a 86,45 centesimi di euro al metro cubo (tasse incluse). Il prezzo è così suddiviso:

65,41 centesimi di euro per l’approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse, con una riduzione del 15,83% circa rispetto al mese di gennaio 2023

5,60 centesimi di euro per la vendita al dettaglio

25,24 centesimi di euro i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità

-31,24 centesimi di euro per gli oneri generali di sistema

21,44 centesimi di euro per le imposte

