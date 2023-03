PUN energia elettrica oggi: il prezzo luce di Marzo 2023

Offerte in evidenza Pulsee Luce RELAX Index 875,38 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 792,13 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.063,75 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Le quotazioni del gas che restano stabili sui 47 euro al megawattora al TTF di Amsterdam spingono la discesa del prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso, considerato che il gas naturale in Italia incide per oltre il 40% sulla produzione elettrica.

Il risultato? Il PUN (Prezzo Unico Nazionale), che è l’indice di riferimento del mercato all’ingrosso dell’energia nel nostro Paese, è in netto calo rispetto ai mesi scorsi. Una buona notizia per i clienti domestici che attendono bollette più leggere a marzo 2023 (sui consumi di febbraio 2023).

A febbraio 2023, infatti, il valore medio del PUN è pari a 0,1628 euro al kilowattora: si tratta di un dato parziale consolidato al 24 febbraio 2023. Ricordiamo che il PUN mensile è frutto di una media dell’evoluzione quotidiana registrata nel corso del mese di riferimento (in questo caso di febbraio 2023). L’ultimo dato disponibile, cioè il PUN a gennaio 2023, si è attestato a 0,174 €/kWh.

Per trovare le offerte luce del Mercato Libero che sfruttano l’indice PUN a marzo 2023 c’è il comparatore di SOStariffe.it. Questo tool (gratuito e digitale) permette di confrontare le proposte dei fornitori energetici del Mercato Libero attualmente disponibili e trovare, sulla base del proprio consumo annuo, quella più adatta al proprio fabbisogno energetico.

Le migliori offerte del Mercato Libero collegate all’indice PUN a Marzo 2023

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE SPESA IN BOLLETTA 1 wekiwi Energia alla Fonte 0,1874 €/kWh 68,24 euro al mese 2 Octopus Energy Octopus Flex 0,1744 €/kWh 70,97 euro al mese 3 Edison Energia World Luce Plus 0,1744 €/kWh 71,63 euro al mese

Ecco le offerte luce a prezzo indicizzato del Mercato Libero che il comparatore di SOStariffe.it ha selezionato come le più vantaggiose a marzo 2023. Ricordiamo che le stime di spesa sono parametrate per una “famiglia tipo”: 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) utilizzati in un anno.

Chi non abbia il polso di quanti kilowattora consumi in 12 mesi può avviare subito un calcolo: basta fare un segno di spunta sull'icona corrispondente agli elettrodomestici più utilizzati in casa e il comparatore di SOStariffe.it farà una stima del consumo complessivo, restituendo quindi le offerte più vantaggiose per quel target.

Ricordiamo, infine, che il prezzo luce citato in tabella si riferisce al valore dell’indice PUN a gennaio 2023, l’ultimo dato ufficiale attualmente disponibile. A breve sarà però a disposizione il PUN a febbraio 2023, il punto di partenza per calcolare gli importi in bolletta a marzo 2023.

Energia alla Fonte di wekiwi

wekiwi, il brand dalla veste tutta digitale del gruppo Tremagi, propone un’offerta in esclusiva con SOStariffe.it. Ecco i punti di forza:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 90 euro all’anno di contributo fisso per costi di commercializzazione: 7,5 euro al mese;

bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta con attivazione dell’offerta combinata luce e gas (codice “SOSW22”);

di 30 euro in bolletta con attivazione dell’offerta combinata luce e gas (codice “SOSW22”); riduzione del 10% sull’acquisto dei prodotti in vendita sulla piattaforma di shopping online wekiwi;

sull’acquisto dei prodotti in vendita sulla piattaforma di shopping online wekiwi; sistema di fatturazione basato sulla “ carica mensile “: è il cliente a scegliere l’importo delle rate e la loro periodicità, con conguagli solo su consumi reali;

“: è il cliente a scegliere l’importo delle rate e la loro periodicità, con conguagli solo su consumi reali; energia verde.

Affidandosi a wekiwi per la fornitura luce, la “famiglia tipo” spenderebbe 68,24 euro al mese. Per saperne di più, ecco il link da cliccare:

Octopus Flex di Octopus Energy

Anche Octopus Energy propone una tariffa in esclusiva per SOStariffe.it. Tra i punti cardine della promozione si annoverano:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN senza costi aggiuntivi ;

; contributo fisso annuale di 150 euro per spese di commercializzazione;

per spese di commercializzazione; sconto #Octofriends : per ogni amico portato in Octopus Energy si otterrà uno sconto di 20 euro in fattura. Non solo: ogni amico che diventa nuovo cliente di Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, otterrà un bonus di 30 euro in bolletta;

: per ogni amico portato in Octopus Energy si otterrà uno in fattura. Non solo: ogni amico che diventa nuovo cliente di Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, otterrà un in bolletta; tariffazione trioraria per pagare meno l’energia in determinate fasce orarie;

fornitura 100% proveniente da fonti rinnovabili.

La “famiglia tipo” che scegliesse Octopus Flex dovrebbe preventivare una spesa mensile in bolletta pari a 70,97 euro. Per saperne di più, basta cliccare sul pulsante verde di seguito:

World Luce Plus di Edison Energia

Di seguito un affresco della promozione proposta da Edison Energia, uno dei principali fornitori di energia e gas in Italia:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN senza alcun costo aggiuntivo ;

; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione pari a 14 euro (per una spesa complessiva annua di 168 euro)

possibilità di scegliere l’attivazione di una tariffa monoraria o multioraria , in base ai propri stili di consumo;

o , in base ai propri stili di consumo; servizi EDISONRisolve e CoCo inclusi : se il primo assicura un servizio 24/7 di consulenza telefonica e assistenza in caso di malfunzionamenti del proprio impianto, il secondo permette di avere un sistema di intelligenza artificiale incorporato nell’ App My Edison per monitorare i consumi di ciascun elettrodomestico di casa;

e : se il primo assicura un servizio 24/7 di consulenza telefonica e assistenza in caso di malfunzionamenti del proprio impianto, il secondo permette di avere un sistema di intelligenza artificiale incorporato nell’ per monitorare i consumi di ciascun elettrodomestico di casa; energia 100% green.

L’attivazione dell’offerta di Edison Energia avrebbe un impatto sul budget mensile della “famiglia tipo” pari a 71,63 euro. Clicca al link di seguito per maggiori informazioni:

