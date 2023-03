SIM Giga Illimitati: le migliori offerte di Marzo 2023

Scopri come avere una SIM Giga illimitati a marzo per non doverti più preoccupare di quanto traffico consumi. Ecco le migliori offerte del mese

Gli utenti che vogliono una SIM Giga illimitati rientrano sostanzialmente in due categorie. La prima raccoglie coloro che usano lo smartphone non solo per la navigazione su Internet ma anche per accedere a servizi che richiedono un’ampia disponibilità di banda come lo streaming in altissima qualità o il gaming online. Gli altri invece cercano un’alternativa alla connessione fissa. Una SIM per la telefonia mobile, se abbinata a un modem Wi-Fi 4G o una chiavetta Internet, permette a un prezzo conveniente di navigare a casa su PC e altri dispositivi. Purtroppo non sono molti gli operatori a prevedere questo tipo di offerte ma la scelta è comunque piuttosto variegata.

SIM Giga Illimitati: le offerte più convenienti di marzo 2023

Offerte con Giga illimitati Minuti e SMS Navigazione Costo mensile 1 TIM 5G Power Famiglia (solo già clienti fisso)

illimitati illimitata in 5G con TIM Unica (altrimenti 5 GB) primo mese gratuito, poi 9,99 euro 2 Family+ di Vodafone (solo già clienti fisso) illimitati illimitata in 5G 9,99 euro 4 Di Più Unlimited 5G di WindTre minuti illimitati (200 all’estero) e 200 SMS illimitata in 5G con Priority Pass 29,99 euro con Easy Pay

Se state cercando una SIM Giga illimitati non potete rivolgervi agli operatori low cost ma solo a marchi storici come Vodafone, TIM e WindTre. Per confrontare le loro offerte tra loro e avere la certezza di attivare l’offerta che risponda alle vostre esigenze in termini di traffico dati incluso al prezzo più basso potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it.

La migliore offerta per avere una SIM Giga illimitati con TIM è TIM 5G Power Famiglia, che però è riservata chi è già cliente dell’operatore per la rete fissa. Se attivate gratuitamente TIM Unica potete infatti navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload senza limiti. Acquistandola online il primo mese e attivazione sono gratuiti. L’offerta poi si rinnova a 9,99 euro al mese e il pagamento avviene solo con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. I Giga illimitati sono disponibili fino a quando si mantiene attiva la linea fissa, altrimenti avete solo 5 GB inclusi.

Una delle offerte di Vodafone per avere una SIM Giga illimitati è invece Family+. Questa tariffa include navigazione in 5G a 9,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita e avete incluso anche Rete Sicura per un mese, poi si disattiva in automatico. Anche questa offerta è disponibile però solo per chi ha già la rete fissa di Vodafone. Se ancora non avete la connessione a casa con l’operatore potete attivare Internet Unlimited a 22,99 euro al mese senza vincoli. L’offerta include navigazione senza limiti fino a 2 Gbps in download in FTTH (Fiber to the Home) oltre a modem con Wi-Fi Optimizer e attivazione (5 euro al mese per 24 rate).

WindTre invece include navigazione illimitata in 5G con priorità di accesso alla rete (Priority Pass) con la sua offerta Di Più Unlimited 5G da 29,99 euro al mese con Easy Pay. Nel piano sono inclusi anche il blocco dei servizi a sovrapprezzo e accesso al servizio clienti 159 senza attese. L’attivazione è di 49,99 euro ma se la si acquista online si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese. La SIM costa 10 euro. Con Easy Pay si sceglie il pagamento con addebito automatico su conto corrente o carta di credito.

Altre offerte per una SIM Giga illimitati sono:

Infinito di Vodafone con navigazione in 5G fino a 10 Mps e 1 GB in roaming extra Ue a 24,99 euro al mese con Smart Pay . E’ incluso anche un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti

di Vodafone con navigazione in e 1 GB in roaming extra Ue a con . E’ incluso anche un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti Infinito Black Edition di Vodafone con navigazione in 5G alla massima velocità e 5 GB in roaming extra Ue a 39,99 euro al mese con Smart Pay . E’ incluso anche un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti

di Vodafone con navigazione in e 5 GB in roaming extra Ue a con . E’ incluso anche un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti TIM 5G Power Unlimited con navigazione in 5G fino a 2 Gbps in download e 700 Mbps in upload a 39,99 euro al mese. Il primo mese è gratuito per i nuovi clienti che l’acquistano online così come l’attivazione. Sono inclusi anche assistenza dedicata al 119 con opzione soddisfatti e garantiti, 100 GB su Google One per 3 mesi e TIM One Number. In Ue potete navigare fino a 37 GB in roaming e 3 GB nei Paesi extra Ue.

SIM Giga illimitati: le offerte alternative con tanti Giga di marzo 2023

Offerte con tanti Giga Giga inclusi Costo mensile 1 Flash 130 di Iliad 130 GB in 4G/4G+ 8,99 euro 2 Fastweb Mobile 150 GB anche in 5G 7,95 euro 3 TIM Power Supreme Web Easy 150 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro 4 Giga 150 di Iliad 150 GB anche in 5G 9,99 euro 5 Creami Extra WOW 150 di Postemobile 150 GB in 4G+ 9,99 euro 6 ho. 9,99 di ho. Mobile 200 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 euro 7 Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile 230 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica 9,99 euro 8 Creami Extra WOW 300 di Postemobile 300 GB in 4G+ 11,99 euro 9 Dati 300 di Iliad 300 GB in 4G/4G+ 13,99 euro

Dato che avere una SIM Giga illimitati richiede particolari condizioni o un costo quasi paragonabile a un’offerta fibra ottica di buona qualità, potreste valutare di scegliere una tariffa mobile più economica ma che includa comunque una quantità di traffico dati sufficiente alle vostre esigenze di navigazione. Tra le migliori disponibili questo mese abbiamo:

1. Flash 130 di Iliad con 130 GB per navigare in 4G/4G+ a 8,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. Questa tariffa, salvo proroghe, è disponibile fino al 9 marzo 2023. In Ue potete navigare fino a 9 GB in roaming.

2. Fastweb Mobile con 150 GB per navigare anche in 5G a 7,95 euro al mese. Acquistandola online l’attivazione è gratuita e SIM a 10 euro. L’offerta include anche i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali che vi saranno utili per essere più competitivi sul mercato del lavoro. In Ue potete navigare fino a 8 GB in roaming.

3. TIM Power Supreme Web Easy di TIM con 150 GB con TIM Ricarica Automatica per navigare in 4G a 7,99 euro al mese. Acquistandola online il primo mese e attivazione sono gratuiti. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. L’offerta è disponibile solo per i clienti di Iliad e alcuni MVNO selezionati con richiesta di portabilità del numero. In Ue potete navigare fino a 8 GB in roaming.

4. Giga 150 di Iliad con 150 GB per navigare anche in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In Ue potete navigare fino a 10 GB in roaming.

Se attivate questa tariffa con pagamento automatico avete anche uno sconto sulla fibra ottica di Iliad da 5 euro al mese per sempre. Su fisso potrete navigare fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload in FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) avendo inclusi anche chiamate illimitate, attivazione e modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Il prezzo per i clienti con Giga 150 attiva è di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Il costo di installazione è di 39,99 euro.

5. Creami Extra WOW 150 di Postemobile con 150 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 8,99 euro al mese. SIM a 10 euro più 10 euro per una prima ricarica. In Ue potete navigare fino a 8,19 GB in roaming.

6. ho. 9,99 di ho. Mobile con 200 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps in download a 9,99 euro al mese più una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il prezzo del primo rinnovo dell’offerta. Con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete recedere dal piano dopo 30 giorni senza costi aggiuntivi e richiedere online con due clic il rimborso di tutte le spese sostenute. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. L’offerta è disponibile solo per i clienti di Iliad e alcuni MVNO selezionati con richiesta di portabilità del numero. In Ue potete navigare fino a 9,1 GB in roaming.

7. Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile con 230 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download più 50 GB scegliendo di pagare con ricarica automatica a 9,99 euro al mese. Attivazione a 4,99 euro con SIM e spedizione gratuita. L’offerta è disponibile solo per i clienti di Iliad e alcuni MVNO selezionati con richiesta di portabilità del numero. In Ue potete navigare fino a 9,5 GB in roaming.

8. Creami Extra WOW 300 di Postemobile con 300 GB per navigare in 4G+ per navigare fino a 300 Mbps in download a 11,99 euro al mese. SIM a 10 euro più 20 euro per una prima ricarica. In Ue potete navigare fino a 10,92 GB in roaming.

9. Dati 300 di Iliad con 300 GB per navigare in 4G o 4G+ a 13,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In Ue potete navigare fino a 13 GB in roaming.

