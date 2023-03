Bonus TV: importo e requisiti di Marzo 2023

Il decreto legge Milleproroghe 2023 non rinnova i bonus TV . Ma prevede due eccezioni: il decoder per la TV in alta definizione per gli enti non profit e il bonus decoder a casa per gli over 70. Con SOStariffe.it , le ultime novità sulle agevolazioni per la televisione, con anche le migliori offerte della pay TV a marzo 2023 .

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato con riserva il decreto legge Milleproroghe, approvato dal Parlamento e sul quale il governo Meloni aveva posto il voto di fiducia. Ma il capo dello Stato ha accompagnato il via libera con una lettera di richiamo ai presidenti di Camera e Senato, con critiche di metodo e di merito.

Al di là del richiamo del Quirinale sulla questione dei balneari, con annessa coda di discussioni e polemiche, rimane il fatto che il Milleproroghe non rinnova per il 2023 neanche i bonus TV attivi nel 2022.

Una decisione, motivata dall’esecutivo di centrodestra con una mancanza di fondi, che ha deluso e lasciato l’amaro in bocca a tanti telespettatori e abbonati RAI, i quali speravano in un prolungamento anche per quest’anno delle agevolazioni previste negli scorsi 12 mesi.

Misure che avevano aiutato numerose famiglie nella sostituzione di un apparecchio televisivo con uno nuovo e più moderno, oppure offrendo la possibilità di beneficiare dell’agevolazione per avere un decoder per vedere la TV in alta definizione dopo lo switch off del dicembre 2022, con lo spegnimento dei canali in bassa qualità, ossia quelli dal numero 500 in avanti del telecomando.

Bonus TV: proroga per enti non profit nel 2023

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 27 febbraio, il decreto Milleproroghe sui bonus TV introduce una novità importante per gli enti di Terzo settore, per esempio le associazioni di volontariato.

Per le realtà non profit, infatti, c’è la possibilità di ottenere, sino a fine anno, il decoder per vedere la televisione in HD (High Definition), visualizzando i programmi con una qualità video nettamente superiore. All’articolo 12, al comma 2 bis, si legge: “Fino alla data del 31 dicembre 2023, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili, alla consegna anche agli enti del Terzo settore dei decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVB-T2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30, a valere sulle risorse disponibili già impegnate».

Bonus decoder a domicilio per gli over 70 anche a marzo 2023

DOMANDE RISPOSTE Che cosa prevede il bonus decoder per i pensionati? Prevede la consegna a domicilio gratuita del decoder per vedere la TV in HD Chi può beneficiarne? Le persone con un’età di 70 anni o superiore Quali sono i requisiti necessari per averne diritto? Avere un reddito annuo da trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro

Essere titolare del canone d’abbonamento RAI

Resta ancora in vigore anche a marzo 2023 e per il resto dell’anno anche il Bonus decoder a casa per gli over 70. Infatti è ancora disponibile l’agevolazione che prevede, grazie alla convenzione tra il Mise e Poste Italiane, la consegna gratuita e direttamente presso il proprio domicilio di un decoder compatibile con il nuovo digitale terrestre.

La misura è rivolta a tutti coloro che:

abbiano un’età pari o superiore ai 70 anni;

abbiano un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui ;

; siano intestatari dell’abbonamento del canone RAI.

Per mezzo della collaborazione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Poste italiane, il decoder è consegnato a casa, senza spese, a patto che si soddisfino i tre requisiti sopra elencati.

Per richiedere e programmare la consegna del decoder, è possibile:

chiamare il numero 800 776 883 , selezionando la sezione relativa alla consegna a domicilio dei Decoder TV (il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 18, festivi esclusi);

, selezionando la sezione relativa alla consegna a domicilio dei Decoder TV (il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 18, festivi esclusi); andare in uno dei quasi 13 mila uffici postali presenti in tutta Italia negli orari di apertura;

presenti in tutta Italia negli orari di apertura; accedere all’indirizzo www.prenotazionedecodertv.it/booking/.

Per richiedere e prenotare la consegna del decoder TV a domicilio over 70 sono necessari:

codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria del titolare dell’abbonamento RAI;

documento di identità in corso di validità del titolare dell’abbonamento RAI.

Nel momento della prenotazione, avendo identificato il richiedente e verificato la presenza dei requisiti richiesti per ottenere l’agevolazione, può essere fissata la data di consegna a casa del decoder, che il Ministero mette a disposizione gratuitamente, e che è effettuata da un portalettere di Poste Italiane.

Ricevuto al proprio domicilio, il decoder andrà collegato al proprio televisore e poi l’apparecchio TV andrà risintonizzato. Completate le due operazioni, il televisore riprenderà a funzionare regolarmente.

Successivamente alla consegna, l’utente che ne abbia la necessità, potrà ricevere assistenza telefonica nell’installazione e nella configurazione del dispositivo.

A questo riguardo, il ministero delle Imprese e del Made in Italy mette a disposizione degli utenti:

un servizio di call center al numero 06.87800262 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18);

(attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18); un servizio su WhatsApp, scrivendo al numero 340.1206348.

Pay TV: le migliori proposte di marzo 2023

Per coloro che volessero ampliare la propria programmazione TV, arricchendola anche con film, documentari, serie TV, news ed eventi sportivi e culturali, oltre a quelli trasmessi dai canali tradizionali, come per esempio RAI e Mediaset, ci sono le numerose proposte previste dalla pay TV.

Per una panoramica delle migliori offerte di marzo 2023, un aiuto arriva dal comparatore per pay TV di SOStariffe.it

Anche a marzo 2023, il mondo della streaming TV offre un’ampia programmazione che di fatto soddisfa le esigenze di ogni telespettatore. Inoltre, al di là di cataloghi con migliaia di titoli per ogni passione e interesse, tra i vantaggi delle piattaforme streaming c’è l’opportunità di attivare abbonamenti personalizzati – con l’opzione di pagare anche soltanto i contenuti che si guardano – e di guardare tali contenuti su supporti mobile oltre che sul televisore.

Per questo motivo, spesso, le soluzioni in streaming sono vendute anche in abbinamento con servizi di telefonia fissa e di ADSL o fibra per la connessione internet casa. Il funzionamento della streaming TV e la sua qualità di visione, infatti, dipendono proprio dalla linea internet domestica o mobile.