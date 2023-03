Passaggio al Mercato Libero per i condomini: cosa succederà dal 1° aprile 2023

Mancano poche settimane alla registrazione di un nuovo ed importante passo del programma che porterà alla fine del regime di Maggior Tutela: a partire dal 1° aprile 2023 , infatti, ci sarà il passaggio al Mercato Libero per condomini e microimprese che non hanno scelto un fornitore e che, quindi, sono ancora nel servizio tutelato. Da questa data è prevista la partenza del Servizio a Tutele Graduali . Ecco, quindi, cosa succederà a partire dal prossimo mese di aprile.

Continua il programma che porterà alla fine del Mercato Tutelato ed al passaggio di tutte le forniture di luce e gas al Mercato Libero. La prossima data da cerchiare sul calendario è quella del 1° aprile 2023. Come già annunciato lo scorso novembre, infatti, dal mese prossimo è prevista la fine della Tutela per le forniture di energia elettrica per microimprese (con potenza impegnata inferiore a 15 kW, per le altre la Tutela è finita nel 2021) e alcuni clienti non domestici come i condomini, con il conseguente avvio del Servizio a Tutele Graduali per tutti i clienti coinvolti che non avranno scelto uno dei fornitori energetici del Mercato Libero.

Ecco, quindi, cosa succederà con la fine della Tutela per condomini e microimprese:

Fine della Tutela e passaggio al Mercato Libero: cosa succede per condomini e microimprese

3 COSE DA SAPERE SULLA FINE DELLA TUTELA PER CONDOMINI E MICROIMPRESE 1. Dal 1° aprile 2023 scatta il Servizio a Tutele Graduali per l’energia elettrica per microimprese (con potenza inferiore a 15 kW) e condomini che non hanno scelto un fornitore del Mercato Libero 2. A questi clienti sarà assegnato un nuovo fornitore. Il passaggio avviene gratuitamente e senza interruzione della fornitura 3. In qualsiasi momento è possibile passare al Mercato Libero

Il regime di Maggior Tutela per le forniture di energia elettrica condomini e microimprese è terminato lo scorso 1° gennaio 2023. In via transitoria, però, i clienti che non hanno scelto un fornitore del Mercato Libero continuano a poter contare sull’energia elettrica messa a disposizione dal fornitore del Mercato Tutelato. Questo almeno fino al prossimo 1° aprile 2023 quando sarà attivato il Servizio a Tutele Graduali che rappresenta una fase transitoria del passaggio da Maggior Tutela a Mercato Libero, riservata esclusivamente ai clienti per cui la Tutela è finita e che non hanno attivato un contratto in regime di Mercato Libero.

La proroga è dovuta ai tempi lunghi per la definizione delle procedure concorsuali necessarie per definire il fornitore che si occuperà dei clienti con il Servizio a Tutele Graduali (STG). Dal prossimo aprile, quindi, condomini e microimprese coinvolte dalla procedura inizieranno la fase di passaggio al Mercato Libero. Tale fase prevederà l’assegnazione ad un nuovo fornitore, stabilito a seguito delle aste indette da ARERA e con un contratto che seguirà le caratteristiche del Servizio a Tutele Graduali.

In ogni caso, tutti i clienti coinvolti potranno scegliere un fornitore del Mercato Libero e attivare un nuovo contratto di fornitura, valutando le condizioni più vantaggiose disponibili, in qualsiasi momento. È importante specificare che, qualsiasi sia la scelta (restare con una fornitura nel Servizio a Tutele Graduali o passare al Mercato Libero, è sempre garantita la continuità della fornitura di energia elettrica. Naturalmente, per chi scegliere di passare al Mercato Libero ci sarà la possibilità di risparmiare andando a ridurre le bollette dell’energia elettrica.

Tutti i clienti interessati dall’attivazione del Servizio a Tutele Graduali riceveranno un’apposita comunicazione in bolletta. Il passaggio al nuovo regime transitorio sarà automatico. C’è un’altra cosa da sottolineare: microimprese e condomini coinvolti da questa procedura non possono più rientrare nel servizio di Maggior Tutela nel caso in cui siano già passati al Mercato Libero. Quest’opportunità è stata eliminata a partire dal 1° gennaio 2023.

Cosa cambia per i clienti domestici e quando avverrà il passaggio al Mercato Libero

L’avvio della fase transitoria caratterizzata dall’attivazione del Servizio a Tutele Graduali, per il momento, non riguarda i clienti domestici con forniture di luce e gas in regime di Maggior Tutela. La normativa, infatti, prevede la fine del Mercato Tutelato soltanto a partire dal 10 gennaio 2024. Solo il prossimo anno, quindi, ci sarà lo stop definitivo ai contratti di fornitura in regime di Tutela con l’avvio della fase di transizione prevista per i clienti che non avranno scelto un fornitore del Mercato Libero.

Analogamente a quanto già avvenuto per le PMI e alcune microimprese nel 2021 e a quanto avverrà dal 1° aprile 2023 per le forniture di energia elettrica delle restanti microimprese e dei condomini, con la fine della Tutela prenderà il via il Servizio a Tutele Graduali per i clienti domestici (sia energia elettrica che gas naturale). Nei prossimi mesi, ARERA definirà le procedure concorsuali a cui i fornitori potranno partecipare per aggiudicarsi la gestione del servizio.

Per i clienti domestici ci sarà la possibilità di passare al Mercato Libero in qualsiasi momento, accedendo a tariffe più vantaggiose e andando così a tagliare le bollette. Ricordiamo che il passaggio al Mercato Libero può avvenire direttamente online, scegliendo le tariffe più vantaggiose da attivare per ridurre la spesa. La scelta delle tariffe può essere completata tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile tramite il link qui di sotto. Basterà indicare una stima del proprio consumo annuo (il dato è indicato in bolletta) per accedere ad una panoramica delle tariffe più vantaggiose sul mercato.

Una volta scelta la tariffa da attivare è possibile raggiungere il sito del fornitore e procedere con l’attivazione del contrato. Si tratta di una procedura gratuita e che viene completata senza interruzioni dell’erogazione dell’energia e senza la necessità di cambiare contatore. Per attivare una nuova offerta è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario del contratto e i dati identificativi della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas) riportati in bolletta.