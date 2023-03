Tutti i bonus famiglia 2023: le possibilità di Marzo

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 792,13 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Quali sono gli incentivi, i bonus e le agevolazioni che il governo Meloni ha messo in campo per aiutare le famiglie italiane in un periodo segnato da caro bolletta e inflazione?

Per rispondere a questa domanda, il team di SOStariffe.it ha disegnato una mappa degli interventi statali che rientrano nel cosiddetto “pacchetto famiglia”. Che cos’è? È l’insieme delle misure previste dalla manovra di Bilancio 2023 per tendere la mano, tra l’altro, ai nuclei familiari a più basso reddito, a quelli con figli piccoli o disabili, alle famiglie numerose e ai neogenitori.

Le agevolazioni contro il caro bolletta a Marzo 2023

MISURE PREVISTE IN MANOVRA CONTRO IL CARO ENERGIA QUANDO SCADONO 1 Azzeramento degli oneri di sistema su luce e gas 31 marzo 2023 2 Riduzione dell’Iva al 5% per il gas 31 marzo 2023 3 Potenziamento dei bonus luce e gas per disagio economico e fisico 31 marzo 2023 4 Innalzamento del tetto ISEE per l’accesso ai bonus: da 12 mila a 15 mila euro annui anno 2023 5 Proroga dello stop alle modifiche unilaterali da parte dei fornitori di luce e gas 30 giugno 2023

Nella manovra di Bilancio 2023, ben 21 miliardi di euro (sui 35 complessivi) sono dirottati al comparto energia, con l’obiettivo di aiutare famiglie e imprese a far fronte a una crisi energetica che continua a “mordere” i bilanci di casa.

In particolare, tra le agevolazioni su cui le famiglie possono contare a marzo 2023 ci sono sia l’azzeramento degli oneri generali di sistema su luce e gas sia il taglio al 5% dell’IVA per il gas metano (validi fino al 31 marzo 2023). Per tutto l’anno, inoltre, è in vigore un’agevolazione che riguarda il riscaldamento a pellet: l’aliquota Iva scende dal 22% al 10% per tutto il 2023.

Confermato fino al 31 marzo 2023 anche il potenziamento dei bonus luce e gas, gli sconti in bolletta destinati alle famiglie in condizioni di disagio economico e fisico (quanti necessitano di apparecchiature elettromedicali salvavita).

Sempre sul fronte dei bonus luce e gas, l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha varato un allargamento della platea dei beneficiari. Il tetto ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) per l’accesso ai bonus nel 2023 è salito dalla precedente soglia di 12mila euro agli attuali 15 mila euro lordi annui.

Infine, è stato prorogato al 30 giugno 2023 lo stop alle modifiche unilaterali imposto dall’ex governo Draghi con il decreto Aiuti bis. Grazie a questa misura, i brand dell’energia non potranno esercitare la clausola contrattuale che consente loro di cambiare in modo unilaterale le condizioni di prezzo di luce e gas, passando ad esempio da un prezzo bloccato a uno indicizzato, oppure applicando costi aggiuntivi di vario tipo al prezzo stesso.

Maternità, infanzia e congedi: le misure a Marzo 2023

MATERNITÀ E INFANZIA: LE MISURE 1 Rafforzato l’assegno unico universale per i figli a carico 2 Un mese in più di congedo parentale retribuito all’80% 3 Iva ridotta al 5% sui prodotti per la prima infanzia e igiene femminile 4 Bonus asilo nido

Con l’avvio del 2023 è scattata anche la rimodulazione dell’assegno unico universale per i figli a carico. Ecco come è a marzo 2023 il volto di questo pilastro del welfare:

l’importo “standard” dell’assegno è aumentato del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno , a prescindere dall’ISEE;

per ciascun figlio , a prescindere dall’ISEE; per i figli successivi al secondo, la stessa maggiorazione si applica fino al compimento dei 3 anni, ma solo per le famiglie il cui ISEE non superi i 40mila euro;

la maggiorazione mensile forfettaria per i nuclei familiari numerosi (con più di 4 figli) sale a 150 euro.

Inoltre, per incentivare la natalità e la condivisione delle responsabilità familiari, la legge di Bilancio 2023 ha introdotto un aumento dal 30% all’80% dell’indennità per congedo parentale, nel limite massimo di un mese, se beneficiata entro i primi sei anni di vita del bambino. La maggiorazione vale sia per il padre, sia per la madre.

A marzo 2023, si potrà beneficiare anche dell’Iva ridotta al 5% sui prodotti per la prima infanzia, tra cui:

latte in polvere o liquido;

pappe e alimenti per bambini;

pannolini;

seggiolini per auto.

Tale tassazione ridotta si applica anche ai prodotti di igiene femminile (la cosiddetta “tampon tax”).

Per le famiglie con figli fino ai 3 anni, segnaliamo anche la possibilità di beneficiare del bonus asilo nido, un aiuto statale (fino a 3mila euro e calcolato in base all’ISEE) per pagare le rette negli asili nido o i servizi di assistenza domiciliare per minori affetti da determinate patologie.

Dalla casa green alla cultura, gli altri bonus a Marzo 2023

Quello che segue è un elenco di altri bonus previsti dalla manovra di Bilancio 2023 e in vigore quest’anno:

bonus psicologo : è un contributo dall’importo massimo di 1.500 euro a persona (parametrato in base all’ISEE) da utilizzare presso specialisti privati iscritti all’albo degli psicologi e nell’elenco degli psicoterapeuti. Lo stanziamento è di 5 milioni nel 2023 e 8 milioni dal 2024. L’importo è raddoppiato rispetto al tetto precedente dei 600 euro;

: è un contributo dall’importo massimo di (parametrato in base all’ISEE) da utilizzare presso specialisti privati iscritti all’albo degli psicologi e nell’elenco degli psicoterapeuti. Lo stanziamento è di 5 milioni nel 2023 e 8 milioni dal 2024. L’importo è raddoppiato rispetto al tetto precedente dei 600 euro; reddito alimentare: con una dotazione di 1,5 milioni di euro nel 2023, nasce il fondo per la distribuzione di pacchi alimentari realizzati con l’invenduto della grande distribuzione nelle città metropolitane;

con una dotazione di 1,5 milioni di euro nel 2023, nasce il fondo per la distribuzione di pacchi alimentari realizzati con l’invenduto della grande distribuzione nelle città metropolitane; bonus mobili : è una detrazione del 50% per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici green relativi ad abitazioni soggette a interventi di ristrutturazione. Il tetto massimo detraibili è pari a 8 mila euro;

: è una per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici green relativi ad abitazioni soggette a interventi di ristrutturazione. Il tetto massimo detraibili è pari a 8 mila euro; bonus case green : è uno sconto fiscale del 50% sull’Iva per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A e B, direttamente dal costruttore;

: è uno per l’acquisto di abitazioni in direttamente dal costruttore; agevolazioni “prima casa under 36”: si tratta di un’agevolazione fiscale per favorire l’acquisto della prima casa da parte degli under 36 e ISEE non superiore ai 40.000 euro annui;

si tratta di un’agevolazione fiscale per favorire da parte degli under 36 e ISEE non superiore ai 40.000 euro annui; Ecobonus: prevede una detrazione fino a un massimo del 65% per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici;

prevede una detrazione fino a un massimo del 65% per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici; bonus Cultura per i 18enni si sdoppia: da gennaio arrivano una Carta Cultura e una Carta Merito, entrambe del valore di 500 euro. Se la prima è legata al reddito (18 anni + ISEE massimo a 35mila euro), la seconda dipende dal merito: la otterrà chi si diplomerà con il massimo dei voti (100 centesimi).