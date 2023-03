Cambio operatore da Wind: le 11 offerte per il passaggio a Marzo 2023

Fino a qualche anno fa cambiare operatore di telefonia mobile poteva essere un impresa. Anche la convenienza non era poi molta considerano che la scelta era piuttosto limitata. Oggi però la procedura per il cambio operatore da Wind o qualsiasi altro gestore è stata velocizzata e resa più sicura ma soprattutto si possono trovare offerte davvero economiche grazie all’aumentare del numero di MVNO (Mobile Virtual Network Operator) stimolati dall’arrivo di Iliad in Italia.

Le migliori offerte per il cambio operatore da Wind a marzo 2023

Offerte per chi passa da WindTre a un altro operatore Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Super Mobile di Optima Italia illimitati 100 GB in 4G+ fino a 60 Mbps 4,95 euro 2 Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro 3 Spusu 70 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 70 GB in 4G+ 5,98 euro 4 Easy di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 60 GB in 4.5G 6,99 euro 5 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 150 GB in 5G 7,95 euro 6 Giga 100 di Iliad illimitati 100 GB in 4G/4G+ 7,99 euro 7 Flash 130 di Iliad illimitati 130 GB in 4G/4G+ 8,99 euro 8 Giga 150 di Iliad illimitati 150 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 euro 9 Elite di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 120 GB in 4.5G 9,99 euro 10 Creami Extra WOW 300 di PosteMobile illimitati 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 11,99 euro 11 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratuito, poi 14,99 euro

Con il cambio operatore da Wind potete avere fino a 300 GB per navigare in 4G o fino a 150 GB in 5G a meno di 12 euro al mese. Se poi volete mantenere il numero di telefono basta richiedere la portabilità al nuovo gestore, che la eseguirà gratuitamente entro tre giorni lavorativi. Per confrontare le tariffe disponibili a marzo e avere la certezza di passare a una promozione che sia davvero allineata alle vostre esigenze e abitudini di consumo, in modo da spendere solo per i servizi che effettivamente utilizzate durante il mese, vi consigliamo di utilizzare il comparatore di SOStariffe.it.

Tra le offerte più convenienti per chi vuole il cambio operatore da Wind abbiamo Super Mobile di Optima Italia, che include minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G+ per navigare fino a 60 Mbps in download a 4,95 euro al mese. L’attivazione se la si acquista online è di 9,90 euro, invece di 19,90 euro. In Ue avete poi a disposizione tutti i minuti e Giga inclusi per il roaming.

Elimobile invece propone tre tariffe interessanti. La prima si chiama Entry e prevede minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB in 4.5G a 4,99 euro al mese. Nell’offerta sono inclusi anche una prima ricarica in regalo, 50 elicoin e il servizio Run with Me, che consente di ottenere 10 elicoin per ogni chilometro percorso a piedi fino a un massimo di 1.500.

La seconda invece è Easy con minuti illimitati, 100 SMS e 60 GB in 4.5G a 6,99 euro al mese. Sono inclusi anche 70 elicoin e Run with me.

Infine, l’offerta top di gamma di Elimobile è Elite con minuti illimitati, 100 SMS e 120 GB in 4.5G a 9,99 euro al mese. Sono inclusi anche 100 elicoin e Run with me.

Il costo di attivazione per tutte le offerte di Elimobile è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. In Ue avete a disposizione 60 minuti e 1 GB per il roaming. L’operatore ad ogni rinnovo assegna la stessa quantità di elicoin in regalo al momento dell’acquisto. Le monete digitali si possono spendere per acquistare sull’app Elisium contenuti a pagamento come esperienze uniche con i VIP come giocare a calcio con Nicola Ventola e Stefano Sorrentino, virtual masterclass tenuti da personaggi come Carlo Cracco, corsi online sugli argomenti più disparati, la nuova serie TV di Maccio Capatonda e film in streaming.

Spusu a chi pensa al cambio operatore da Wind invece propone Spusu 70 con 2000 minuti, 500 SMS e 70 GB in 4G+ per navigare fino a 300 Mbps in download a 5,98 euro al mese per sempre. Nell’offerta sono inclusi anche 140 GB di riserva, che diventano disponibili quando si esaurisce il traffico dati incluso, e il servizio Riserva Dati per convertire tutti i minuti, SMS e Giga non utilizzati durante il mese in traffico dati aggiuntivo a partire dal rinnovo successivo e che non ha scadenza. La SIM costa 9,90 euro mentre la spedizione è gratuita. L’operatore senza costi aggiuntivi permette poi di acquistare una eSIM e di cambiare offerta quando si vuole.

Se avete uno smartphone supportato con Fastweb Mobile potete avere l’offerta 5G più economica sul mercato. La sua tariffa infatti a soli 7,95 euro al mese include minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 5G. Nel piano sono inclusi anche i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali che vi saranno utili a livello professionale. Acquistandola online l’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 10 euro. In Ue avete a disposizione 8 GB per il roaming.

Anche Iliad permette di scegliere tra tante tariffe senza vincoli né costi nascosti. La più economica è Giga 100 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. In Ue avete a disposizione 8 GB per il roaming.

Solo fino al 9 marzo 2023 (salvo proroghe da parte di Iliad) potete attivare anche Flash 130 con minuti e SMS illimitati e 130 GB in 4G/4G+ a 8,99 euro al mese per sempre. In Ue avete a disposizione 9 GB per il roaming.

Con Giga 150 avete inclusi minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare anche in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. In Ue avete a disposizione 10 GB per il roaming.

Tutte le offerte di Iliad hanno attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. Se poi acquistate Giga 150 con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito/debito avete inclusi anche 5 euro di sconto sull’offerta fibra ottica dell’operatore low cost. Al costo di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese, potete navigare senza limiti sulla rete FTTH EPON fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload e avere inclusi anche minuti illimitati, attivazione e modem Iliad Box in comodato d’uso gratuito e supporto al Wi-Fi. Per l’installazione servono 39,99 euro. All’offerta potete anche aggiungere fino a quattro Wi-Fi Extender per ampliare la copertura in tutta la casa (1,99 euro al mese ciascuno) e la protezione di McAfee (2,99 euro al mese).

PosteMobile con Creami Extra WOW 300 propone minuti e SMS illimitati e 300 GB in 4G+ per navigare fino a 300 Mbps in download a 11,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro a cui aggiungono 20 euro per una prima ricarica. In Ue avete a disposizione 10,92 GB per il roaming.

Chi passa da WindTre a TIM può invece attivare TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB per navigare in 5G scegliendo TIM Ricarica Automatica. L’offerta prevede primo mese gratuito per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 14,99 euro al mese. In Ue avete a disposizione 14 GB per il roaming. Anche l’attivazione è gratuita con la stessa modalità d’acquisto. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Con questa promozione avete anche accesso prioritario alla rete di TIM, 100 GB di backup su Google One per 3 mesi per salvare qualsiasi file nel formato originale (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e tutta la protezione di TIM Safe Web Plus per i dispositivi connessi.

Se chi passa a TIM è già suo cliente per la rete fissa può attivare gratuitamente TIM Unica e avere Giga illimitati ogni mese per le SIM di tutta la famiglia (massimo sei anche se non intestate al titolare della rete fissa). La promozione è valida fino a quando non si disattiva la connessione fissa. Nel pacchetto sono inclusi anche 3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 9,99 euro al mese), sconti su alcuni smartphone con vincolo di 30 mesi per la parte mobile e una seconda SIM con offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese. Con TIM Unica si paga solo con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Se ancora non avete la rete fissa con TIM ma acquistate una delle sue offerte mobile potete avere TIM Wi-Fi Power Smart al prezzo ridotto di 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online, invece di 29,90 euro al mese. Con questa tariffa potete navigare sulla rete FTTH fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in oltre 600 Comuni in Italia e avere inclusi anche modem TIM Hub+, chiamate illimitate (solo con acquisto online), TIM Safe Web Plus e in regalo un anno di assistenza imprevisti TIM Protezione Casa. L’attivazione è di 19,90 euro.

