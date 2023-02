Ecco chi sono i beneficiari dei bonus luce e gas a Febbraio 2023 , a quanto ammonta il loro valore e quali sono le modalità per ottenere lo sconto in bolletta.

Bonus luce e gas Febbraio 2023: requisiti e richiesta per avere lo sconto in bolletta

Le famiglie italiane a più basso reddito possono contare, anche a febbraio 2023, sui bonus sociali luce e gas per far fronte al pagamento delle spese di energia elettrica e metano.

Che cosa sono questi bonus? Sono agevolazioni statali che consistono in uno sconto in bolletta riservato ai titolari di utenze domestiche in condizioni di disagio economico e fisico. Già previste dalla normativa nazionale, tali misure di sostegno sono state “irrobustite” prima dal governo Draghi e poi dall’esecutivo Meloni, nel tentativo di arginare l’impatto del caro bolletta.

Gli esperti di SOStariffe.it hanno acceso i riflettori sui bonus luce e gas a febbraio 2023, con una mappa sui requisiti per accedere ai bonus, l’ammontare del loro valore e i passi da compiere per ottenerli.

Bonus luce e gas: le novità previste dalla manovra di Bilancio 2023

MISURE PREVISTE DALLA MANOVRA DI BILANCIO EFFETTI DELLE MISURE IN BOLLETTA Potenziamento dei bonus elettrico e gas: al bonus ordinario è affiancato un bonus integrativo fino al 31 marzo 2023 Lo sconto in bolletta è più cospicuo Innalzamento del tetto ISEE da 12mila a 15mila euro annui per l’accesso ai bonus luce e gas per il 2023 Si allarga la platea dei beneficiari del bonus: secondo ARERA si parla di 500/600 mila famiglie ulteriormente coinvolte dalla misura

La manovra di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha varato le seguenti misure per quanto riguarda il bonus elettrico e il bonus gas:

il bonus “ordinario” è affiancato da un bonus “ integrativo ” (o straordinario) garantito fino al 31 marzo 2023 ;

” (o straordinario) garantito fino al ; il tetto ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per l’accesso ai bonus sale da 12mila a 15mila euro annui.

Come si traducono queste misure in bolletta? Il potenziamento dell’”assegno” ordinario con quello integrativo permetterà alle famiglie che hanno diritto ai bonus di vedersi erogato uno sconto più sostenuto in fattura fino al 31 marzo 2023.

L’innalzamento tetto ISEE dalla precedente soglia di 12mila euro agli attuali 15 mila euro lordi annui, invece, consentirà di allargare la platea dei beneficiari di tale agevolazione, estendendone dunque il raggio di influenza. ARERA, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ha calcolato che l’innalzamento della soglia ISEE a 15mila euro annui potrà consentire l’accesso ai bonus a circa 500/600 mila famiglie in più.

Bonus luce e gas: chi ne ha diritto a Febbraio 2023

I BENEFICIARI DEI BONUS A FEBBRAIO 2023 1 famiglie con indicatore ISEE non superiore a 15mila euro annui 2 famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico) con ISEE non superiore a 20mila euro annui 3 percettori di reddito o pensione di cittadinanza 4 utenti in gravi condizioni di salute che necessitino di apparecchiature elettromedicali salvavita

A febbraio 2023 possono beneficiare del bonus elettrico e di quello gas:

nuclei familiari con un indicatore ISEE non superiore a 15mila euro annui;

annui; nuclei familiari numerosi (con almeno 4 figli a carico) con un indicatore ISEE non superiore a 20mila euro annui;

percettori di reddito o pensione di cittadinanza;

utenti in gravi condizioni di salute che necessitino di apparecchiature elettromedicali salvavita (consumando molta energia elettrica, queste attrezzature comportano costi elevati in bolletta).

C’è da segnalare che lo sconto in bolletta sarà erogato in automatico alle famiglie in condizione di disagio economico che soddisfino i requisiti ISEE richiesti, purché abbiano presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Differente, invece, la procedura per l’ottenimento del bonus elettrico per condizioni di disagio fisico. In questo caso, è necessario fare apposita richiesta (con allegato un certificato ASL) ai Comuni o ai CAF abilitati. Il bonus per disagio fisico può essere cumulato con quello per disagio economico a fronte dei rispettivi requisiti.

Bonus luce e gas: a quanto ammonta lo sconto in bolletta a Febbraio 2023

I TRIMESTRE 2023 (1° GENNAIO – 31 MARZO) IL RISPARMIO COMPLESSIVO IN BOLLETTA Bonus Luce per disagio economico da 182,70 euro a 265,50 euro Bonus Gas per disagio economico da 64,80 euro a 511,20 euro Bonus elettrico per gravi condizioni di salute da 99 euro a 311 ,40 euro

Nella tabella qui sopra sono elencati gli importi minimi e massimi ottenibili sia per il bonus elettrico (per disagio economico e fisico) sia per il bonus gas nel primo trimestre 2023.

È bene ricordare che l’importo del bonus elettrico per disagio economico è calcolato in base al numero di componenti del nucleo familiare; il bonus gas è invece calcolato in base:

numero di componenti del nucleo familiare;

tipo di uso del gas;

zona climatica della fornitura.

Nel caso del bonus elettrico per condizioni di disagio fisico, il bonus è calcolato tenendo conto di:

apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate;

potenza contrattuale;

tempo giornaliero di utilizzo.

Risparmiare scegliendo il Mercato Libero a Febbraio 2023

