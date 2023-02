Internet illimitato mobile: le 6 migliori offerte di Febbraio 2023

Scopri le migliori offerte di febbraio per avere Internet illimitato mobile per navigare su smartphone o, in alternativa, le promozioni con più Giga inclusi

Se ogni mese rimanete senza traffico dati nella vostra offerta di telefonia mobile prima del tempo non vi resta che acquistare una SIM per Internet illimitato mobile. In questo modo non dovrete più preoccuparvi di quanti Giga consumate e godervi senza problemi anche i servizi online che richiedono la più ampia disponibilità di banda, come lo streaming in altissima qualità o il gaming online.

Internet illimitato mobile: le migliori offerte di febbraio 2023

Offerte per Internet illimitato su mobile Minuti e SMS Costo mensile 1 TIM 5G Power Famiglia (solo già clienti fisso)

illimitati primo mese gratuito, poi 9,99 euro 2 Family+ di Vodafone (solo già clienti fisso) illimitati 9,99 euro 3 Infinito di Vodafone illimitati (+1000 minuti Extra Ue e 1 GB in roaming + 200 minuti) 24,99 euro con Smart Pay 4 Di Più Unlimited 5G di WindTre minuti illimitati (200 all’estero) e 200 SMS 29,99 euro con Easy Pay 5 TIM 5G Power Unlimited illimitati (250 minuti, 250 SMS e 3G extra Ue) 39,99 euro 6 Infinito Black Edition di Vodafone illimitati (+1000 minuti Extra Ue e 5 GB in roaming + 500 minuti) 39,99 euro con Smart Pay

Le offerte per avere Internet illimitato mobile non sono molte e bisogna dire che hanno un costo piuttosto elevato rispetto alla media. Attualmente poi solo i grandi operatori le prevedono. Le migliori disponibili a febbraio sono:

1. TIM 5G Power Famiglia di TIM per navigare senza limiti fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Unica. Questa offerta è riservata ai già clienti fisso dell’operatore e se si disattiva la connessione di casa si hanno solo 5 GB inclusi. Il prezzo è di 9,99 euro al mese ma se l’acquistate online il primo mese e attivazione sono regalate da TIM. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. TIM Unica è la promozione riservata ai clienti fisso e mobile prevede il pagamento con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

2. Family+ di Vodafone per navigare senza limiti in 5G a 9,99 euro al mese. L’offerta include anche un mese Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. L’attivazione è gratuita. Il piano è disponibile solo per chi ha già la linea fissa con Vodafone.

Per scegliere Vodafone come operatore per la linea fissa è possibile puntare su Internet Unlimited. L’offerta garantisce una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gbps oppure fino a 200 Mega in caso di disponibilità della fibra mista rame FTTC. Il costo è di 24,90 euro al mese.

3. Infinito di Vodafone per navigare senza limiti in 5G fino a 10 Mbps in download a 24,99 euro al mese con Smart Pay. L’offerta include anche un mese Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. L’attivazione è di 6,99 euro per i nuovi clienti.

Smart Pay è il sistema di pagamento automatico su conto corrente o carta di credito che alle offerte Infinito aggiunge anche altri vantaggi come:

5G Priority Pass per l’accesso prioritario alla rete in caso di traffico congestionato

per l’accesso prioritario alla rete in caso di traffico congestionato Vodafone Club+ con 10 GB aggiuntivi, sconti su alcuni marchi (Pulsee, Carrefour.it, Booking.com, YOOX, Amazon.it e altri) e dispositivi elettronici nei Vodafone Store oltre a 3 mesi di Audible e 6 mesi di Infinity+

4. Di Più Unlimited 5G di WindTre per navigare senza limiti in 5G con Priority Pass a 29,99 euro al mese con Easy Pay. L’offerta include anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo e la possibilità di contattare il servizio clienti al 159 senza attese. L’attivazione di 49,99 euro con attivazione online si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese. La SIM costa 10 euro.

5. Infinito Black Edition di Vodafone per navigare senza limiti in 5G alla massima velocità a 39,99 euro al mese con Smart Pay. L’offerta include anche un mese Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. L’attivazione è di 6,99 euro per i nuovi clienti.

6. TIM 5G Power Unlimited per navigare senza limiti fino a 2 Gbps in download con accesso prioritario alla rete. Il primo mese per i nuovi clienti con acquisto online è gratuito, così come l’attivazione, poi l’offerta si rinnova a 39,99 euro al mese. Nel piano sono inclusi anche 100 GB su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese), TIM Safe Web Plus, assistenza dedicata e immediata dal servizio clienti 119 e un bonus di 2 euro sul credito residuo o in bolletta (per i clienti fisso) per ogni intervento di supporto che non vi ha soddisfatto. Con TIM Unica potete avere una seconda SIM con TIM 5G Power Unlimited a 29,99 euro al mese. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Internet illimitato mobile: le offerte alternative con tanti Giga a febbraio 2023

Offerte con tanti Giga Gigabyte Costo mensile 1 Very 6,99 di Very Mobile 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 euro 2 Fastweb Mobile 150 GB anche in 5G 7,95 euro 3 Giga 150 di Iliad 150 GB anche in 5G 9,99 euro 4 ho. 9,99 di ho. Mobile 200 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 euro 5 Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile 230 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con Autoricarica 9,99 euro 6 Elite di Elimobile 120 GB in 4.5G 9,99 euro

Se le offerte per Internet illimitato mobile sono troppo costose per voi, potreste valutare di attivare altre tariffe che sebbene non abbiano incluso traffico dati infinito permettono comunque di avere sufficienti Giga ogni mese per soddisfare le esigenze anche degli utenti più esigenti quando si tratta di consumare banda. Per confrontare queste promozioni e trovare quella più adatta a voi sulla base delle vostre abitudini di consumo potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it.

Very Mobile ad esempio propone con Very 6,99 una tariffa con minuti e SMS illimitati e 100 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps in download e upload. Il prezzo è di 6,99 euro al mese con attivazione, spedizione e SIM gratuite acquistandola online. Questa promozione però può essere sottoscritta solo da chi arriva da Iliad o alcuni MVNO selezionati come Postemobile, Coop Voce e Fastweb Mobile con portabilità. Il trasferimento del numero viene eseguito gratuitamente da tutti gli operatori entro un massimo di tre giorni lavorativi. In Ue potete utilizzare 6,4 GB per la navigazione in roaming.

Acquistando l’offerta entro il 28 febbraio grazie alla Promo Cashback avere in regalo un mese di ricarica. Grazie all’iniziativa Giga Green invece tutto il traffico dati consumato si trasforma in Giga Green da spendere per progetti a sostegno della salvaguardia dell’ambiente in Italia. In più si hanno inclusi sconti, bonus e coupon forniti dai partner di Very per la mobilità, viaggi e benessere.

Con Fastweb Mobile invece potete avere la tariffa 5G più economica sul mercato che include minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB al costo di 7,95 euro al mese. Se la si acquista online l’attivazione e spedizione della SIM, che costa 10 euro, sono gratuite. L’offerta prevede anche i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy, da cui apprendere nuove competenze digitali molto richieste dalle aziende. In Ue potete utilizzare 8 GB per la navigazione in roaming.

Anche Iliad è tra gli operatori low cost a proporre una tariffa con navigazione 5G inclusa. Giga 150 prevede minuti e SMS illimitati e 150 GB a 9,99 euro al mese per sempre. Il gestore, infatti, non prevede vincoli né costi nascosti e data l’assenza di rimodulazioni il prezzo e composizione del piano non variano nel tempo. La SIM costa 9,99 euro mentre l’attivazione è gratuita. In Ue potete utilizzare 11 GB per la navigazione in roaming.

Se attivate Giga 150 con pagamento automatico su carta di credito o prepagata avete anche uno sconto di 5 euro al mese sulla fibra ottica. Su fisso con IliadBox potete navigare fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload sulla rete FTTH EPON e avere inclusi anche chiamate illimitate, attivazione e modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Per i già clienti mobile di Iliad con offerta da 9,99 euro il costo della fibra è di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Installazione a 39,99 euro. Si possono anche aggiungere fino a quattro Wi-Fi extender per ampliare la potenza del segnale a 1,99 euro al mese ciascuno o la protezione di McAfee a 2,99 euro al mese.

ho. Mobile ha il vantaggio di concedere a chi arriva le sue offerte di recedere gratuitamente dopo un mese con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati. In più potete richiedere online con due clic il rimborso di tutte le spese sostenute. ho. 9,99 include minuti e SMS illimitati e 200 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps in download e upload a 9,99 euro al mese. Si aggiunge poi l’acquisto di una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. In Ue potete utilizzare 9,5 GB per la navigazione in roaming. Anche questa tariffa è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni MVNO con portabilità obbligatoria.

Kena Mobile con la sua Kena 9,99 230GB STAR propone minuti illimitati, 1000 SMS ma soprattutto 230 GB in 4G per navigare fino a 60 Mps in download. Attivando il sistema di autoricarica si hanno ogni mese altri 50 GB inclusi. Il prezzo è di 9,99 euro al mese mentre l’attivazione è di 4,99 euro mentre la SIM è gratuita. In Ue potete utilizzare 9,5 GB per la navigazione in roaming. Possono attivare questa tariffa solo i clienti che richiedono la portabilità da Iliad o alcuni MVNO selezionati.

Infine, Elite di Elimobile include minuti illimitati, 100 SMS e 120 GB per navigare in 4.5G a 9,99 euro al mese. Nel piano possono poi inclusi 100 elicoin (altrettanti se ne ricevono ad ogni rinnovo) per acquistare contenuti a pagamento sull’app Elisium come esperienze uniche con i VIP, virtual masterclass, corsi online e film in streaming. Con Run with Me potete ricevere 10 elicoin per ogni chilometro percorso a piedi. In Ue potete utilizzare 60 minuti e 1 GB per la navigazione in roaming.

