Scopri le migliori offerte TIM tutto compreso per chi è già cliente . Se avete la rete fissa potete avere Giga illimitati in 5G o una connessione FWA per la seconda casa a prezzo scontato

Se siete già clienti di TIM avete sempre la possibilità di disporre di una migliore offerta fisso senza dover per forza cambiare operatore. I vantaggi inclusi nelle tariffe TIM tutto compreso sono infatti molteplici se rimanete fedeli al primo gestore italiano. Ad esempio, se avete già una SIM mobile potete disporre di Giga illimitati in 5G per tutta la famiglia. I già clienti con attiva una connessione Internet domestica, invece, possono usufruire di uno sconto sull’attivazione di un’offerta fisso per la seconda casa.

Scopri le offerte TIM fisso »

Offerte TIM tutto compreso per vecchi clienti di maggio 2024

Caratteristiche della rete fissa TIM WiFi Power Smart TIM WiFi Power FWA TIM WiFi Power Top Navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH fino a 100 Mbps in download in FWA fino a 10 Gbps in download in FTTH XGS-PON Chiamate illimitate (solo online) a consumo illimitate (solo online) Costo mensile 30,90 €/mese

24,90 €/mese con un’offerta dati attiva a partire da 9,99 €/mese 24,90 €/mese

15,90 €/mese per chi ha già la rete fissa fino all’8/6/24 35,90 €/mese

30,90 €/mese con bonus rottamazione Attivazione Gratis fino al 24/5/24 39,90 € Gratis fino al 24/5/24

Le offerte TIM tutto compreso sono in grado di rispondere a qualsiasi esigenza di connettività. Chi ha una vecchia linea può passare alla fibra FTTH (Fiber to the Home) con una copertura garantita in oltre 1.500 Comuni in tutta Italia. La latenza inferiore ai 6 millisecondi permette poi di giocare online, lavorare da remoto o accedere a contenuti in streaming in altissima definizione senza ritardo o blocco del segnale. Nelle Aree Bianche, ovvero quelle non collegate direttamente dalla rete di TIM, è disponibile una connessione fino a 1 Gbps in download. Per sapere se siete raggiunti dalla fibra, potete verificare gratis la copertura con SOStariffe.it.

Una delle migliori offerte TIM tutto compreso per chi ha già una connessione l’operatore ma vuole passare a una promozione di livello superiore è la seguente:

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

TIM WiFi Power Smart

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Navigazione Sicura

Per chi è già cliente di TIM per il mobile con un’offerta dati a partire da 9,99 euro al mese, il prezzo per la fibra è di 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online, invece di 30,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis fino al 25/5/24, invece di 39,90 euro.

Se ancora non siete clienti di TIM per il mobile ma avete già la rete fissa potete attivate TIM 5G Power Famiglia con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con il Vero 5G con l’attivazione di TIM Unica Power. Se si recede dall’offerta fisso avrete solo 5 GB al mese. Il prezzo è di 9,99 euro al mese ma il primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso ma in alternativa si può richiedere in negozio un’eSIM al prezzo di 10 euro. Per l’attivazione dell’offerta potrete poi effettuare la verifica dell’identità tramite SPID per una maggiore comodità.

Scopri le offerte TIM mobile »

Alle offerte TIM tutto compreso potete aggiungere anche uno smartphone a rate senza anticipo e pagare con finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) e addebito su carta di credito/debito o conto corrente. I già clienti di TIM per la rete fissa possono addebitare le rate in bolletta. La spedizione è gratis ma per alcuni modelli è previsto anche il ritiro presso uno dei 200 negozi che aderiscono all’iniziativa.

Per confrontare le offerte di TIM con quelle di altri operatori potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Vi basteranno pochi clic per costruire il vostro personale profilo di consumo per trovare la promozione più economica per le vostre esigenze. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

I clienti di TIM per mobile e fisso possono quindi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della rete fissa) e 6 GB aggiuntivi al mese per navigare in roaming in Ue oltre a sconti su alcuni modelli di smartphone, una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese, 3 mesi di TIMVISION con Disney+ Standard con pubblicità (poi si rinnova a 6,99 euro al mese). TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si acquista la promozione entro l’8/6/24.

Sconto sull’offerta FWA per la seconda casa

I già clienti di TIM per la rete fissa possono acquistare per la seconda casa un’offerta FWA (Fixed Wireless Access) per navigare sulla rete in fibra misto radio anche nei piccoli Comuni:

TIM WiFi Power FWA

navigazione illimitata fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload in FWA

chiamate a 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta (chiamate illimitate a 2 euro al mese)

Kit FWA incluso in comodato d’uso gratuito

Il prezzo è di 19,90 euro al mese con domiciliazione e conto online, invece di 24,90 euro al mese, se si è già clienti fisso di TIM. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro. A seconda della copertura vi verrà fornito un apparato indoor con modem autoinstallante od outdoor a cui abbinare un modem TIM Hub+ a 240 euro o 5 euro al mese per 48 rate con intervento gratuito da parte di un tecnico.

Sconto sulla fibra rottamando l’ADSL o modem

Chi invece ha una vecchia ADSL e modem e decide di rottamarli può usufruire di uno sconto fino a 120 euro al mese (5 euro al mese per 24 rate) per passare alla fibra:

TIM WiFi Power Top

navigazione senza limiti fino a 10 Gbps in download e 2 Gbps in upload in FTTH XGS-PON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in oltre 30 Comuni

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM 10 Gb (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Wi-Fi garantito in tutta la casa

TIM assistenza immediata con accesso prioritario al Servizio Clienti al 187

TIM assistenza soddisfatti o garantiti con bonus di 5 euro se il supporto fornito non è stato di vostro gradimento

TIM Navigazione Sicura

TIM Navigazione sempre attiva tramite servizio di backup LTE su chiavetta USB con SIM mobile

Il prezzo è di 30,90 euro al mese per 24 mesi con domiciliazione e conto online, poi 35,90 euro al mese, con bonus rottamazione. Il contributo per l’attivazione è gratis fino al 25/5/24, invece di 39,90 euro. Attualmente la copertura è disponibile a: Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari, Verona, Taranto, Brindisi, Trieste, Trento, Ancona, Bergamo, Brescia, Catania, Messina, Modena, Monza, Padova, Parma, Perugia, Pescara, Prato, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Salerno, Siena, Venezia e Vicenza.

PASSA ALLA CHAT TI SERVE AIUTO?