Targhe polacche per auto e motorini per risparmiare sui costi dell’ assicurazione . Succede soprattutto a Napoli, dove le polizze sono le più alte d’Italia. Scopri il fenomeno e le offerte RC auto più convenienti tra i partner del comparatore di SOStariffe.it a maggio 2024.

Auto, moto o scooter con targhe polacche per ridurre i costi dell’assicurazione di alcune centinaia di euro. L’operazione è un espediente regolare: infatti è consentito dalla normativa in vigore. Questo fenomeno va sempre più diffondendosi lungo la Penisola. Soprattutto a Napoli, dove le assicurazioni sono le più care d’Italia e si spendono in media 560 euro l’anno per una RC auto. Ad Aosta si sborsano 250 euro in meno rispetto alla città partenopea.

Targhe polacche: come funziona il fenomeno a maggio 2024

TARGHE POLACCHE: LE DOMANDE TARGHE POLACCHE: LE RISPOSTE Perché in Italia ci sono veicoli con una targa polacca? Perché auto, moto e scooter con targa polacca fanno risparmiare sull’assicurazione Perché la tendenza è così diffusa a Napoli? Il fenomeno è diffuso in modo particolare a Napoli, perché nella città partenopea e provincia le RC auto sono le più care d’Italia, con un prezzo medio di 560 €/anno Come funziona l’espediente delle targhe polacche? Il veicolo viene cancellato dal PRA , esportato e di fatto “regalato” a una società di noleggio in Polonia. Si continua a guidarlo in Italia, ma non si è più proprietari dei veicolo che si utilizza Quanto si risparmia sulla polizza assicurativa? Con questo escamotage si arriva a tagliare di alcune centinaia di euro l’anno la polizza È un trucco lecito o illecito? Sì, l’operazione è lecita e regolare in quanto rispetta la normative in vigore

La tendenza dilagante delle targhe polacche è più forte a Napoli che in altre zone d’Italia. Basti dire che delle 53mila targhe straniere circolanti su veicoli in Italia, 35 mila sono nella città partenopea e provincia. Subito dietro, in questa speciale classifica, c’è Prato, altra città dove le polizze auto sono fra le più care del Paese.

Questa pratica delle targhe polacche, per quanto sia un trucco per abbassare i costi della polizza assicurativa che nel nostro Paese continuano ad aumentare, è regolare. Ma come funziona? Un’auto, per esempio, è cancellata dal PRA (Pubblico registro automobilistico) per esportazione in Polonia. Nel Paese dell’est Europa è immatricolata di nuovo, di solito con intestazione a una società di noleggio, la quale provvede a sua volta a sottoscrivere una polizza assicurativa in Polonia. La società di noleggio acconsente poi al rientro del veicolo in Italia, ma con targa polacca. Così il gioco è fatto e i costi dell’assicurazione sono abbattuti.

Ma attenzione perché si tratta di un “gioco” pericoloso. Primo, perché in caso di incidente la compagnia assicurativa polacca difficilmente risarcirà il sinistro. Secondo, perché di fatto si regala (con tutto ciò che ne potrebbe conseguire) la propria auto o moto a una società di noleggio straniera in cambio di un risparmio sull’assicurazione del veicolo.

