RC Auto più cara del 10,5% in Italia negli ultimi 24 mesi , pari a un aumento di 37 euro. La provincia di Napoli è dove si spende di più per la polizza: in media 560 euro. Nel nostro Paese assicurare l’auto costa di più che in Germania e in Spagna. Per risparmiare ad aprile 2024, c’è il comparatore di SOStariffe.it che confronta le migliori offerte tra i partner.

Continua la corsa al rialzo della RC Auto in Italia. Il prezzo medio di una polizza auto a gennaio 2024 è stato di 389 euro. In aumento di 37 euro rispetto ai 352 euro registrati a gennaio 2022. Un rincaro del +10,5% in 24 mesi. Una stangata per gli automobilisti. Una fotografia dei costi dell’assicurazione auto scatta da Federcarrozzieri sulla base dei dati dell’IVASS. Con il bollettino dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, scopri dove una polizza costa di più lungo la nostra Penisola.

RC Auto: nuovi aumenti della polizza per gli italiani nel 2024

RC AUTO: LE VOCI DI SPESA LE CIFRE Prezzo medio di una RC Auto in Italia 389 € a gennaio 2024 Aumento del prezzo medio di una RC Auto in Italia 37 € in due anni rispetto a gennaio 2022 La provincia italiana dove la polizza auto costa di più La provincia di Napoli con una media di 560 € Dove si sono registrati gli aumenti maggiori della RC Auto Nelle province di Alessandria, Biella, Lecco e Vercelli con un rialzo del +10% a gennaio 2024

L’IVASS rileva che, per i contratti sottoscritti nel mese di gennaio 2024, l’indagine sui prezzi effettivi per la RC Auto evidenzia che: il prezzo medio della polizza è di 389 euro, in aumento in termini nominali del +7,5% su base annua, in lieve decelerazione rispetto al +7,9% di dicembre scorso. Mentre, in termini reali, l’aumento è del +6,7%;

i prezzi medi sono ancora inferiori al periodo pre-pandemico (406 euro a gennaio 2019);

le province registrano incrementi di prezzo compresi tra il +3,3% (Catanzaro) e il +10% (Alessandria, Biella, Lecco e Vercelli) . Il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è di 250 euro , in aumento del 5% rispetto all’anno precedente;

e il . Il differenziale di premio tra , in aumento del 5% rispetto all’anno precedente; per gli assicurati appartenenti a classi di merito superiori alla prima, l’incremento di prezzo è del 10,4%. Sulla base dei dati raccolti dall’IVASS, il podio delle province italiane dove la polizza auto in media costa di più è così composto: Napoli, 560 euro ;

; Prato, 553 euro;

Caserta, 500 euro. Sempre grazie alle rilevazioni dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni emerge che, a gennaio 2024, le provincia italiane dove si sono registrati gli aumenti maggiori delle polizze RC Auto (pari al 10%) sono state: Alessandria;

Biella;

Lecco;

Vercelli. Per Federcarrozzieri, l’associazione di categoria delle carrozzerie, in Italia si è speso di più per la RC Auto nel 2023 rispetto a Germania e Spagna, dove il prezzo medio è stato rispettivamente di 304 euro e 371 euro. In Europa le tariffe delle polizze sono meno care in: Polonia, 120 euro in media l’anno;

Ungheria, 134 euro in media l’anno;

Grecia, 145 euro in media l’anno. Il presidente di Federcarrozzieri, Davide Galli, dice che in tutti i Paesi monitorati si è registrato lo stesso fenomeno: una crescita delle tariffe RC Auto sia nel 2023, sia nei primi mesi del 2024. “Incrementi che in alcuni casi superano il 25% su base annua, nonostante una riduzione generalizzata della incidentalità stradale -spiega -. Sul banco degli imputati, in Italia come all’estero, il forte rincaro dei pezzi di ricambio per le automobili, che da un lato ha allungato i tempi delle riparazioni, dall’altro ha comportato un incremento dei costi per gli interventi pagati dalle compagnie di assicurazioni a seguito di sinistro stradale“.

