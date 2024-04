Open Fiber è stato premiato per il suo impegno nella diffusione della banda ultra larga in Europa dal FTTH Council Europe . Scopri le migliori offerte fibra ottica di aprile

Open Fiber ha vinto l’FTTH Council Europe Operator Award 2024, il premio europeo assegnato da FTTH Council Europe a quelle aziende che si sono distinte nello sviluppo di infrastrutture in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) nel Vecchio Contente. A settembre 2023 il wholesaler ha connesso oltre 14 milioni di unità immobiliari, diventando così l’operatore italiano per la fibra più grande in Europa tra quelli della categoria non incumbent (ex monopolisti).

“Siamo molto lieti di premiare Open Fiber, un operatore che fin dalla sua fondazione nel 2016 ha dimostrato di essere all’avanguardia nel rollout FTTH. – ha commentato Raf Meersman, Presidente di FTTH Council Europe – I risultati ottenuti da Open Fiber hanno avuto il merito di stimolare gli investimenti nella tecnologia FTTH in Italia, un mercato cruciale per la competitività digitale dell’Europa“.

Scopri le offerte fisso »

Banda ultra larga: i numeri sulla fibra ottica di aprile 2024

I dati sulla banda ultra larga in Italia da settembre 2022 a settembre 2023 1 Open Fiber premiata con l’FTTH Council Europe Operator Award 2024 2 Stando ai dati di Idate in Italia in un anno sono state connesse 15,5 milioni di unità immobiliari, circa il 60% del totale 3 In Italia è bassa l’adozione della fibra pari al 27% contro il 53% della media europea

Il premio a Open Fiber è stato assegnato nel corso della FTTH Conference, che quest’anno si è svolta a Berlino. Durante la conference è stato presentato anche il report annuale di Idate sullo stato della fibra ottica in Europa tra settembre 2022 e lo stesso mese del 2023. In questo periodo in Italia si è registrata una crescita di 1,5 milioni di unità immobiliari rispetto alla precedente rilevazione. Sono quindi state connesse 15,5 milioni di unità immobiliari, pari a circa il 60% del totale e vicino alla media europea (Eu27 + Regno Unito). Grazie all’importante contributo di Open Fiber la copertura FTTH dell’Italia era del 24% nel 2018. Il problema resta però l’adozione di questa tecnologia nel Nostro Paese, pari al 27% e decisamente distante dalla media europea (53%).

“Siamo orgogliosi di ricevere questo premio che certifica il contributo fondamentale di Open Fiber nel passo in avanti sull’infrastrutturazione digitale compiuto dall’Italia, che fino a pochi anni fa scontava un grave ritardo rispetto alla media europea. – ha commentato l’AD di Open Fiber, Giuseppe Gola – Per completare la digitalizzazione, tuttavia, è necessario che le reti vengano utilizzate dagli utenti, e su questo fronte il nostro Paese è ancora indietro. Un percorso di switch-off della rete in rame e di migrazione verso la fibra ottica, come quello di recente ipotizzato dalla Commissione Europea, renderebbe più semplice raggiungere gli obiettivi di connettività Gigabit fissati dall’Ue, garantendo al tempo stesso un orizzonte certo di ritorno per gli investimenti privati nella realizzazione di reti ultraveloci“.

FTTH Council Europe ha assegnato anche altri premi per gli “eccezionali contributi alla crescita del settore e all’accelerazione dell’implementazione FTTH in Europa“. Prysmian ha vinto il Champion of Diversity Award per aver promosso le tematiche della diversità nell’industria delle telecomunicazioni. Ian Gordon Fudge, proprietario di Fiberdl, invece, ha vinto l’FTTH Individual Award per il suo impegno nel sostenere il progresso della fibra ottica in Europa. Per quanto riguarda invece gli FTTH Innovation Awards, ovvero i premi per le soluzioni più innovative per la fibra ottica, le aziende che hanno ottenuto un riconoscimento sono:

BendBright 180 µm, fibra ottica di Prysmian Group per la categoria Passive Infrastructure

Genexis TrueTalk (Pon autosensing software) di Genexis per la categoria Active Infrastructure – Central network

Iowrt Sdk 7.3 di Genexis per la categoria Active infrastructure – Home network

Network manager telecom di IQGeo per la categoria Planning, workflow, mapping/Gis AI software

View 8X – Ai-Driven, Iot-Connected, Gps-enabled fusion splicer di Inno Instrument per la categoria Installation equipment, tools, test & measurement instruments

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Le migliori offerte fibra dei nostri partner di aprile 2024

Offerte fibra Navigazione Chiamate Costo mensile Attivazione Internet Unlimited di Vodafone fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate 24,90 €/mese

22,90 €/mese per i già clienti mobile Gratis con acquisto online Super Fibra di WindTre fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate 24,99 €/mese

22,99 €/mese per i già clienti mobile 39,99 € TIM WiFi Power Smart fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate (con acquisto online) 27,90 €/mese con la Promo Primavera fino all’ 1 /4/24

con la fino all’ 24,90 €/mese con attiva un’offerta dati mobile da 9,99 €/mese Gratis fino al 10/4/24 Fastweb Casa fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate 29,95 €/mese Inclusa

Se ancora non avete una connessione in fibra ottica potete scegliere tra diverse offerte Internet Casa convenienti. Se invece non siete raggiunti dalla fibra, la maggior parte degli operatori di rete fissa propone in alternativa una connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra la vostra abitazione e la cabina stradale. Tra le migliori offerte fibra selezionate con il comparatore di SOStariffe.it ad aprile abbiamo:

Internet Unlimited di Vodafone

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate)

L’offerta di Vodafone ha un prezzo di 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. Chi è già cliente dell’operatore per la telefonia mobile può avere la fibra a 22,90 euro al mese. Acquistandola online il contributo iniziale per l’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Chi ha la rete fissa e una SIM mobile con Vodafone può avere anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi con l’attivazione di Infinito Insieme. Per il pagamento potete scegliere tra domiciliazione in bolletta o addebito su borsellino, carta di credito e conto corrente.

Super Fibra di WindTre

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

possibilità di abbinare Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Dopo aver verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potrete attivare l’offerta di WindTre al prezzo di 24,99 euro al mese, invece di 26,99 euro. Chi ha è già cliente dell’operatore per il mobile può avere la fibra al prezzo di 22,99 euro al mese con 12 mesi di Amazon Prime inclusi.

Attiva Super Fibra di WindTre »

TIM WiFi Power Smart

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Navigazione Sicura

L’offerta di TIM con la Promo Primavera fino all’1/4/24 ha un prezzo di 27,90 euro al mese con domiciliazione e conto online, invece di 30,90 euro al mese. Chi è già cliente mobile dell’operatore con attiva un’offerta dati a partire da 9,99 euro al mese può invece avere la fibra al prezzo di 24,90 euro al mese. L’attivazione è gratis acquistandola online entro il 10/4/24, invece di 39,90 euro.

Attiva TIM WiFi Power Smart »

Chi ha la rete fissa e una SIM mobile con TIM può avere anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare dalla connessione di casa) e 6 GB in più al mese per il roaming in Ue con l’attivazione di TIM Unica Power. La promozione costa 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, ma se si abbinano almeno 3 SIM entro il 27/4/24 il prezzo è azzerato.

Fastweb Casa

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

attivazione inclusa

modem Internet Box NeXXt inclusa

assicurazione Assistenza Casa o Assistenza Pet di Quixa inclusa

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa ha un prezzo di 29,95 euro al mese senza vincoli. L’operatore vi permette di provarla per trenta giorni e decidere poi se continuare o richiedere il recesso direttamente online senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

Attiva Fastweb Casa »

Al costo di 3 euro al mese potete aggiungere anche l’opzione Plus con inclusa Assistenza Plus per un più efficace supporto da parte dell’operatore in caso di problemi alla linea e FastwebUP Plus, che ogni mese vi permette di scegliere uno dei seguenti vantaggi:

un mese di film e le serie tv in streaming in omaggio su Infinity+

due biglietti al prezzo di uno nei cinema UCI

un mese di abbonamento digitale gratuito a Repubblica e La Stampa del gruppo GEDI

e del gruppo GEDI un mese gratis su BuddyFit

L’assicurazione Assistenza Casa inclusa nell’offerta vi mette a disposizione h24 i migliori professionisti per proteggere la vostra abitazione da danni e imprevisti. Assistenza Pet, invece, è un’assicurazione sanitaria con inclusi il consulto in telemedicina h24 con un veterinario, consegna domicilio dei farmaci, rimborso delle spese di ricerca in caso di smarrimento. Il cane o il gatto devono avere un’età compresa tra 3 mesi e 10 anni compiuti. Entrambe le assicurazioni si rinnovano di anno in anno insieme all’offerta fisso.