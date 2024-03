Nell'ultimo trimestre del 2023 calano gli abbonamenti in 4G per la prima volta nella storia mentre volano a 154 milioni nel mondo quelli in 5G . Scopri le migliori offerte 5G oggi disponibili

4G in calo, 5G record: come sta cambiando la telefonia mobile

L’ultimo Mobility Report di Ericsson conferma che è in atto un cambiamento epocale nel settore della telefonia mobile. Se da un lato il numero di abbonamenti in 4G è sceso a 12 milioni di abbonamenti nell’ultimo trimestre del 2023, ed è la prima volta che succede nella storia, dall’altro si sono registrate 154 milioni di nuove connessioni in 5G.

4G in calo mentre cresce rapidamente il 5G: gli ultimi dati sul settore mobile di marzo 2024

I dati sul settore mobile del Mobility Report di Ericsson per la fine del 2023 1 Per la prima volta nella storia calano gli abbonamenti in 4G 2 Gli abbonamenti in 5G crescono a 154 milioni (+5%) e oggi rappresentano l’89% delle connessioni mobile e il 19% degli abbonamenti totali 3 Aumentano anche i fornitori di servizi commerciali in 5G (290 nel mondo) 4 Il traffico Internet su mobile cresce del 6%, soprattutto a causa dello streaming in alta definizione

Il 4G resta ancora la tecnologia più diffusa a livello globale con il 61% di quote di mercato ma il 5G rapidamente sta guadagnando terreno con 1,6 miliardi di utenti mondiali, pari al 19% degli abbonamenti totali. Inoltre, si registra una crescita delle SIM in circolazione, che nell’ultimo trimestre hanno superato le persone fisiche. Alla fine del 2023 nel mondo c’erano 8,5 miliardi di SIM. Questo indica che la connettività mobile è sempre più centrale nella vita delle persone, con una penetrazione del 105% a livello globale.

Gli abbonamenti in 5G hanno registrato un aumento del 5% e questa tecnologia ora rappresenta il’89% di tutte le connessioni mobili. Alla luce di questa nuova esigenza sono aumentati anche i fornitori di servizi commerciali in 5G, che superano la quota di 290 in tutto il mondo. Inoltre, di questi 40 hanno implementato reti 5G standalone (SA), ovvero che infrastrutture dedicate solo allo standard mobile più recente.

Infine, cresce il traffico Internet da mobile con un aumento del 6% nell’ultimo trimestre del 2023. Ciò è dovuto a una più diffusa adozione degli smartphone e dall’aumento dei consumi di traffico dati, in particolare per lo streaming in alta definizione.

Le migliori offerte 5G dei nostri partner a marzo 2024

Offerte 5G Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Speed 5G 120 di 1Mobile minuti illimitati e 50 SMS + 120 GB in 5G 7,90 €/mese Spusu 5G 150 2000 minuti e 500 SMS + 150 GB in 5G 7,98 €/mese per sempre Fastweb Mobile Full minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G 9,95 €/mese Flash 200 di Iliad minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G 9,99 €/mese per sempre TIM 5G Power Smart minuti illimitati e 1000 SMS + 50 GB in 5G primo mese gratis, poi 14,99 €/mese con TIM Ricarica Automatica

Anche in Italia si sta rapidamente diffondendo il 5G. I grandi operatori ora offrono una copertura quasi totale del territorio nazionale e di recente anche gli operatori virtuali, con Spusu e 1Mobile come apripista, hanno iniziato a proporre le loro offerte 5G. Potete confrontare le offerte dei vari gestori gratuitamente con il comparatore di SOStariffe.it. Vi basteranno pochi clic per creare il vostro personale profilo di consumo e trovare così la soluzione più conveniente per le vostre esigenze. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Di seguito abbiamo selezionati le offerte 5G più interessanti con minuti illimitati e almeno 50 GB inclusi:

Speed 5G 120 di 1Mobile

minuti illimitati e 50 SMS

120 GB in 5G sulla rete di Vodafone

L’offerta di 1Mobile costa 7,90 euro al mese ma il primo mese è gratis con richiesta di portabilità del numero. Il contributo per l’attivazione è di 5 euro mentre per chi attiva un nuovo numero è di 7 euro. SIM e spedizione sono gratuite acquistandole online.

Spusu 5G 150

2000 minuti e 500 SMS

150 GB in 5G sulla rete di WindTre

sulla rete di WindTre 300 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

L’offerta di Spusu costa 7,98 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Potete anche richiedere online un’eSIM o cambiare offerta in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

Flash 200 di Iliad

minuti e SMS illimitati

200 GB anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia

in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia 11 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Iliad costa 9,99 euro con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. In alternativa potete richiedere online un’eSIM al costo di 9,99 euro. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 4/4/24.

Attivando Flash 200 o qualsiasi altra offerta di Iliad da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito avete incluso uno sconto di 5 euro al mese per l’attivazione dell’offerta Internet Casa dell’operatore low cost.

IliadBox include una connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload in fibra FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi), chiamate illimitate, attivazione e modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Per i già clienti mobile il prezzo per la fibra è di 19,99 euro al mese fisso per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Potete poi aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender per potenziare il segnale (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e la protezione di McAfee Multi Access per tutti i terminali connessi alla rete (2,99 euro al mese).

Fastweb Mobile Full

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB in 5G

11 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Mobile costa 9,95 euro al mese senza vincoli. Non è previsto il contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita. In negozio potete richiedere un’eSIM al costo di 10 euro. Per l’attivazione dell’offerta è disponibile anche la verifica dell’identità tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Con FastwebUP Plus Mobile avete inclusi ogni mese:

16 minuti di utilizzo gratuito sul noleggio di monopattini elettrici Helbiz

5 euro di sconto su giochi, console, accessori, toys, merchandise e trading cards di Gamestop

un mese di abbonamento G+ a La Gazzetta dello Sport

a 5 euro di sconto su una spesa minima di 25 euro con Deliveroo

TIM 5G Power Smart

minuti illimitati e 1000 SMS

50 GB in 5G

16 GB per il roaming nei Paesi Ue (altrimenti 18 GB con credito residuo)

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

L’offerta di TIM costa 14,99 euro al mese con TIM Ricarica Automatica ma il primo mese è gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, così come l’attivazione. Se invece si sceglie l’addebito su credito residuo il prezzo mensile è invece di 16,99 euro. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. In negozio potete richiedere un’eSIM al costo di 10 euro. Per la verifica dell’identità necessaria all’attivazione dell’offerta potete utilizzare anche lo SPID.

Attivando questa tariffa o qualsiasi altro piano mobile con un’offerta dati a partire da 9,99 euro al mese, potrete usufruire di uno sconto di 6 euro al mese sulla fibra dell’operatore.

TIM WiFi Power Smart include una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi), chiamate illimitate (solo con acquisto online), modem TIM Hub+ Executive e Navigazione Sicura. Per i già clienti mobile il prezzo per la rete fissa è di 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. Altrimenti, grazie alla Promo Primavera per tutti gli altri il prezzo è di 27,90 euro al mese fino all’1/4/24, invece di 30,90 euro al mese. Acquistandola online entro il 30/3/24 l’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro.

I clienti di TIM per mobile e rete fissa possono avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) oltre a 6 GB in più al mese per il roaming in Ue con TIM Unica Power. La promozione costa 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta. Se però si abbinano almeno 3 SIM entro il 27/4/24 il prezzo è azzerato. Avrete inclusi anche sconti su alcuni modelli di smartphone e un’offerta TIMVISION con Disney+ Standard con pubblicità gratis per 3 mesi (poi 6,99 euro al mese).

