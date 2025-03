Tutto quello che c’è da sapere sul limite ISEE necessario per avere diritto ai bonus luce e gas , gli sconti statali che aiutano le famiglie a più basso reddito a fronteggiare le spese di energia elettrica e metano. Oltre a un focus su come massimizzare l’agevolazione attivando le migliori offerte luce e gas tra quelle proposte dai partner di SOStariffe.it a maggio 2024.

Torna in vigore il limite ISEE ordinario per ottenere i bonus luce e gas per disagio economico. A maggio 2024, la soglia di reddito per poter beneficiare degli sconti sulle fatture di energia elettrica e metano è di 9.530 euro per famiglie con al massimo tre figli a carico. Per i nuclei familiari numerosi (almeno 4 figli a carico), invece, la soglia ISEE si attesta a 20.000 euro.

Prima di analizzare i requisiti d’accesso al bonus bollette a maggio 2024, ti ricordiamo che gli aiuti statali, da soli, non bastano ad alleggerire le bollette. Per ridurre gli importi in fattura, è necessario puntare sulle offerte luce e gas del Mercato Libero che ti permettano di ridurre quanto più possibile l’esborso per la materia prima. Il costo kWh e il costo metano al metro cubo rappresentano infatti la voce che più incide sulle bollette.

Se il vasto assortimento di tariffe della libera concorrenza ti disorienta, il comparatore di SOStariffe.it (accessibile al link qui sotto) è un valido alleato della convenienza perché ti consente di confrontare le offerte luce e gas proposte dai gestori energetici partner a maggio 2024 e trovare quella su misura per te.

Limite ISEE bonus bollette: torna la soglia ordinaria a maggio 2024

BONUS BOLLETTE: COSA SAPERE 1 Con l’espressione bonus bollette si fa riferimento agli sconti statali che aiutano le famiglie più fragili a pagare le spese di luce e gas 2 I bonus si distinguono in bonus luce e gas per disagio economico e bonus elettrico per disagio fisico 3 Il limite ISEE vale per i bonus luce e gas per disagio economico. A maggio 2024 la soglia di reddito per ottenere gli sconti è la seguente: ISEE fino a 9.530 € per famiglie con max 3 figli a carico

per famiglie con max 3 figli a carico ISEE fino a 20.000 € per famiglie con almeno 4 figli a carico 4 Il bonus elettrico per disagio fisico non è ancorato al reddito, ma alla necessità di apparecchiature elettromedicali salvavita

Come anticipato poco sopra, il limite ISEE per beneficiare degli sconti statali sulle spese di energia elettrica e metano è tornato alle soglie ordinarie, dopo lo stop al sistema di rafforzamento del bonus bollette messo in campo dal governo contro il caro-energia.

Ecco, dunque, chi ha diritto a ottenere il bonus luce e gas per disagio economico a maggio 2024:

le famiglie con al massimo tre figli a carico con indicatore ISEE non superiore a 9. 530 euro ;

; le famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro ;

; i titolari di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.

Ricordiamo che, oltre al bonus luce e gas per disagio economico, è disponibile anche il bonus elettrico per disagio fisico. Questa agevolazione, però, non è vincolata al reddito, ma dipende dalla situazione di grave condizione di salute di uno dei componenti del nucleo familiare, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali per supporto vitale.

Limite ISEE bonus bollette: come ottenere gli sconti a maggio 2024

I bonus luce e gas per disagio economico non devono essere richiesti: gli sconti sono accreditati in automatico ai cittadini o ai nuclei familiari che presentino annualmente la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e che abbiano un ISEE valido entro la soglia stabilita.

Funziona diversamente, invece, il bonus elettrico per disagio fisico: quest’ultimo, infatti, deve essere richiesto, presentando apposita domanda ai Comuni o ai CAF abilitati. Nella documentazione ci deve essere, tra l’altro, un certificato dell’ASL che attesti:

la situazione di grave condizione di salute;

la necessità di utilizzare apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;

il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;

l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata.

A quanto ammonta il bonus bollette a maggio 2024

Nel periodo aprile-dicembre 2024, gli aventi diritto al bonus elettrico per disagio economico si vedranno applicato il seguente sconto nella bolletta della luce:

142,74 euro per una famiglia di 1-2 componenti. La riduzione mensile è di 11,7 euro al mese;

per una famiglia di 1-2 componenti. La riduzione mensile è di 11,7 euro al mese; 183 euro per una famiglia di 3-4 componenti, con un minor esborso di 15 euro al mese;

per una famiglia di 3-4 componenti, con un minor esborso di 15 euro al mese; 201,30 euro per una famiglia con più di 4 componenti (16,5 euro al mese).

L’importo del bonus gas per disagio economico varia in base al numero di componenti del nucleo familiare, al tipo di utilizzo del gas naturale in casa e dalla zona climatica in cui si trova la fornitura. Dal 1° gennaio al 31 marzo 2024 sono stati erogati sconti da un minimo di 10,92 euro a un massimo di 90,09 euro.

Infine, per quanto riguarda il bonus elettrico per disagio fisico, gli sconti vanno da un minimo di 139,08 euro a un massimo di 450,18 euro.

