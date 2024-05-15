- ConTe.it Assicurazioni: 397 euro (Guida Esperta)
- Quixa: 644 euro (Guida Libera)
- Linear: 647 euro (Guida Libera)
Risparmiare sull'assicurazione moto è possibile: grazie al confronto dei preventivi e alla convenienza delle polizze online, infatti, è possibile dare un taglio netto al premio annuale, senza rinunciare a una copertura completa e in linea con quelle che sono le proprie necessità. Per scegliere un'assicurazione moto economica è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it, andando a confrontare le polizze proposte dalle compagnie partner sulla base dei propri dati personali e del veicolo da assicurare.
|POLIZZE MOTO MAGGIO 2024
|COSTO ANNUO
|1.
|ConTe.it Assicurazioni
|397€
|2.
|Quixa
|644€
|3.
|Linear
|647€
Simulazione SOStariffe.it effettuata in data 15 maggio 2024 per il profilo di motociclista tipo indicato
La scelta dell’assicurazione moto diventa più facile con la possibilità di affidarsi al confronto online dei preventivi. Grazie al comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni moto, infatti, inserendo una sola volta i propri dati è possibile andare a confrontare i preventivi per la polizza moto calcolati con diverse compagnie partner. In questo modo, con più opzioni a propria disposizione, sarà possibile individuare con semplicità l’assicurazione da attivare.
La procedura online, inoltre, velocizza e semplifica l’attivazione, eliminando anche eventuali costi aggiuntivi che potrebbero essere applicati seguendo altre strade. Il confronto dei preventivi, quindi, si rivela essere la soluzione giusta per tutti i motociclisti alla ricerca di una polizza conveniente per il proprio veicolo a due ruote. Come detto in precedenza, si tratta di un confronto “su misura”, effettuato con i propri dati assicurativi e del veicolo da assicurare.
Per chiarire al meglio quelli che sono i vantaggi garantiti dal confronto dei preventivi online, qui di seguito, mostriamo i risultati di una simulazione basata sul profilo del motociclista tipo, così definito:
Ecco quali sono le 3 assicurazioni moto più economiche per il caso considerato, in base ai risultati del confronto dei preventivi effettuato a maggio 2024 su SOStariffe.it:
La proposta più conveniente per la simulazione considerata arriva da ConTe.it Assicurazioni, con un premio annuo di 397 euro per il motociclista tipo. Questa copertura prevede un massimale di 10 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose. Da notare che la polizza è sospendibile. La compagnia applica la rinuncia alla rivalsa nel caso in cui, al momento del sinistro, il conducente guidi il veicolo con patente scaduta (ma solo se questa viene poi rinnovata entro 3 mesi).
Da notare anche alcune estensioni della responsabilità civile, con la copertura dei danni:
La polizza prevede la Guida Esperta, con possibilità di passare alla Guida Libera con un costo aggiuntivo.
In seconda posizione si piazza Quixa, con una polizza caratterizzata da un premio annuo di 644 euro. Il massimale, in questo caso, è di 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose. Da notare anche una limitazione a 5.000 euro per la rivalsa legata alla guida in stato di ebbrezza (ma solo per il primo sinistro) e la rinuncia alla rivalsa in caso di guida con patente scaduta (che, però, andrà rinnovata entro 90 giorni).
È prevista l’estensione della responsabilità civile per i danni:
La polizza prevede la Guida Libera.
Terza posizione per la polizza moto di Liner, con un costo di 647 euro. Questa polizza moto prevede un massimale di 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose. Da notare che è prevista la rinuncia alla rivalsa per guida con patente scaduta (che dovrà, però, essere rinnovata) e l’estensione della responsabilità civile per danni causati a terzi dalla circolazione in aree private. La polizza prevede la Guida Libera ma il contraente deve specificare la presenza di soggetti patentati di età inferiore ai 26 anni.
Sulla base dei dati inseriti, la polizza più conveniente individuata tramite il confronto dei preventivi su SOStariffe.it viene proposta da ConTe.it Assicurazioni, con un costo di 476 euro. Questa polizza prevede la Guida Esperta, con possibilità di passare alla Guida Libera.
