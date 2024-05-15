Risparmiare sull'assicurazione moto è possibile: grazie al confronto dei preventivi e alla convenienza delle polizze online, infatti, è possibile dare un taglio netto al premio annuale, senza rinunciare a una copertura completa e in linea con quelle che sono le proprie necessità. Per scegliere un'assicurazione moto economica è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it, andando a confrontare le polizze proposte dalle compagnie partner sulla base dei propri dati personali e del veicolo da assicurare.