Assicurazioni
di Davide Raia

Risparmiare sull'assicurazione moto è possibile: grazie al confronto dei preventivi e alla convenienza delle polizze online, infatti, è possibile dare un taglio netto al premio annuale, senza rinunciare a una copertura completa e in linea con quelle che sono le proprie necessità. Per scegliere un'assicurazione moto economica è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it, andando a confrontare le polizze proposte dalle compagnie partner sulla base dei propri dati personali e del veicolo da assicurare.

In 30 sec.
Le 3 polizze moto più economiche di maggio 2024 secondo la comparazione dei preventivi su SOStariffe.it
  1. ConTe.it Assicurazioni: 397 euro (Guida Esperta)
  2. Quixa: 644 euro (Guida Libera)
  3. Linear: 647 euro (Guida Libera)
La polizza più conveniente, considerando l'aggiunta delle principali garanzie accessorie, è ConTe.it Assicurazioni con un prezzo di 476 euro. Tutti i prezzi indicati sono  validi per il profilo di "motocilista tipo" (descritto nel testo di seguito).
Le 3 polizze moto più convenienti di maggio 2024

POLIZZE MOTO MAGGIO 2024 COSTO ANNUO
1. ConTe.it Assicurazioni 397€
2. Quixa 644€
3. Linear 647€

Simulazione SOStariffe.it effettuata in data 15 maggio 2024 per il profilo di motociclista tipo indicato

La scelta dell’assicurazione moto diventa più facile con la possibilità di affidarsi al confronto online dei preventivi. Grazie al comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni moto, infatti, inserendo una sola volta i propri dati è possibile andare a confrontare i preventivi per la polizza moto calcolati con diverse compagnie partner. In questo modo, con più opzioni a propria disposizione, sarà possibile individuare con semplicità l’assicurazione da attivare.

La procedura online, inoltre, velocizza e semplifica l’attivazione, eliminando anche eventuali costi aggiuntivi che potrebbero essere applicati seguendo altre strade. Il confronto dei preventivi, quindi, si rivela essere la soluzione giusta per tutti i motociclisti alla ricerca di una polizza conveniente per il proprio veicolo a due ruote. Come detto in precedenza, si tratta di un confronto “su misura”, effettuato con i propri dati assicurativi e del veicolo da assicurare.

Per accedere subito al confronto basta premere sul box qui di sotto. Per assistenza, sia nella scelta della polizza che nella sua attivazione online, è possibile chiamare al Numero Verde 800 999 565.

Scopri qui la migliore polizza moto su SOStariffe.it »

Per chiarire al meglio quelli che sono i vantaggi garantiti dal confronto dei preventivi online, qui di seguito, mostriamo i risultati di una simulazione basata sul profilo del motociclista tipo, così definito:

  • automobilista uomo di 40 anni e residente a Milano
  • prima classe di merito
  • il veicolo da assicurare è un Yamaha T-Max immatricolato a gennaio 2023 e con decorrenza della polizza dal 31 maggio 2024

Ecco quali sono le 3 assicurazioni moto più economiche per il caso considerato, in base ai risultati del confronto dei preventivi effettuato a maggio 2024 su SOStariffe.it:

1) ConTe.it Assicurazioni

La proposta più conveniente per la simulazione considerata arriva da ConTe.it Assicurazioni, con un premio annuo di 397 euro per il motociclista tipo. Questa copertura prevede un massimale di 10 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose. Da notare che la polizza è sospendibile. La compagnia applica la rinuncia alla rivalsa nel caso in cui, al momento del sinistro, il conducente guidi il veicolo con patente scaduta (ma solo se questa viene poi rinnovata entro 3 mesi).

Da notare anche alcune estensioni della responsabilità civile, con la copertura dei danni:

  •  causati a terzi dalla circolazione in aree private, purché aperte al pubblico
  •  che i trasportati possono involontariamente cagionare a terzi durante la circolazione del veicolo
  •  causati da figli minori alla guida del veicolo, all’insaputa dell’assicurato, fino ad un massimo di 500 euro
  • causati a terzi da incendio, scoppio o esplosione del veicolo, fino a 250 mila euro

La polizza prevede la Guida Esperta, con possibilità di passare alla Guida Libera con un costo aggiuntivo.

2) Quixa

In seconda posizione si piazza Quixa, con una polizza caratterizzata da un premio annuo di 644 euro. Il massimale, in questo caso, è di 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose. Da notare anche una limitazione a 5.000 euro per la rivalsa legata alla guida in stato di ebbrezza (ma solo per il primo sinistro) e la rinuncia alla rivalsa in caso di guida con patente scaduta (che, però, andrà rinnovata entro 90 giorni).

È prevista l’estensione della responsabilità civile per i danni:

  • che i trasportati possono involontariamente cagionare a terzi durante la circolazione del veicolo
  • causati a terzi dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico

La polizza prevede la Guida Libera.

3) Linear

Terza posizione per la polizza moto di Liner, con un costo di 647 euro. Questa polizza moto prevede un massimale di 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose. Da notare che è prevista la rinuncia alla rivalsa per guida con patente scaduta (che dovrà, però, essere rinnovata) e l’estensione della responsabilità civile per danni causati a terzi dalla circolazione in aree private. La polizza prevede la Guida Libera ma il contraente deve specificare la presenza di soggetti patentati di età inferiore ai 26 anni.

Cosa cambia con le garanzie accessorie: ecco le migliori polizze

Con l’aggiunta delle garanzie accessorie è possibile arricchire la polizza moto. Andiamo a effettuare, quindi, una seconda simulazione per il caso del motociclista tipo, considerando oltre alla RC anche le seguenti garanzie:
  • Infortuni al conducente
  • Assistenza stradale
  • Tutela legale
  • Protezione dalla rivalsa

Sulla base dei dati inseriti, la polizza più conveniente individuata tramite il confronto dei preventivi su SOStariffe.it viene proposta da ConTe.it Assicurazioni, con un costo di 476 euro. Questa polizza prevede la Guida Esperta, con possibilità di passare alla Guida Libera.

Individuare l’assicurazione più conveniente con la comparazione online

Scegliere l’assicurazione moto tramite la comparazione online garantisce una serie di vantaggi per gli utenti. Ecco 5 motivi per cui è conveniente affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per la scelta della polizza:
Classifica COME RISPARMIARE SULL’ASSICURAZIONE MOTO
1. Affidandosi al comparatore è possibile individuare una polizza moto conveniente in pochi minuti
2. Il confronto avviene sempre “su misura”, con l’inserimento dei propri dati e dei dati del veicolo
3. La comparazione non si limita alla RC Moto ma permette anche di aggiungere aggiunta di garanzie accessorie
4. Una volta scelta la polizza giusta, sarà possibile completarne l’attivazione direttamente online 
5. Per assistenza, è possibile fare riferimento al Numero Verde 800 999 565  
Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
