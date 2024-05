Più pagamenti digitali nei supermercati e nei negozi di alimentari. Il contante si utilizza sempre meno alla cassa. Lo rivela l’Osservatorio Alimentari Cashless di SumUp. E per trovare un conto corrente vantaggioso a maggio 2024, consulta il comparatore di SOStariffe.it .

In 30 sec

Pagamenti digitali sostituiscono sempre più spesso i contanti nei supermercati e nei negozi di alimentari per pagare la spesa. Nel primo trimestre del 2024, i pagamenti cashless in questo settore, infatti, sono cresciuti in tutta Italia del +29,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. È diminuito, invece, il valore dello scontrino medio digitale, sceso da 21,9 euro a 20,4 euro, facendo registrare un -6,7%. Quest’ultimo è il segno di una maggiore propensione da parte dei consumatori a pagare con carta anche i piccoli acquisti.

È quanto emerge dall’Osservatorio Alimentari Cashless di SumUp che ha analizzato l’evoluzione dei pagamenti digitali nella spesa alimentare degli italiani nel primo trimestre 2024, a livello nazionale e provinciale, per fornire a commercianti e consumatori una panoramica sull’andamento del trend in tutta la Penisola.

Prima di vedere nei dettagli i contenuti della ricerca di SumUp, c’è da notare che il comparatore di SOStariffe.it permette di trovare un’offerta conto corrente conveniente a maggio 2024, con inclusa carta di debito e carta di credito e carta prepagata abbinata e a condizioni vantaggiose. Il risparmio sulle spese bancarie passa dai conti correnti online che, di solito, sono a zero spese, oppure hanno canoni annui molto bassi, oltre che non applicare le commissioni sulle principali operazioni. Per una fotografia delle offerte sul comparatore di SOStariffe.it, vai al link qui sotto:

CONFRONTA I CONTI CORRENTI »

Pagamenti digitali: come cresce il cashless nei supermercati a maggio 2024

PAGAMENTI DIGITALI: DOVE CRESCONO DI PIÙ 1 Parma +165,9% 2 Prato +104,2% 3 Pescara +103,9% 4 Pisa +103,4% 5 Macerata +84,6% 6 Padova +76,4% 7 Ravenna +74,6% 8 Fermo +72,1% 9 Forlì-Cesena +66,9% 10 Viterbo +64,5%

I dati dell’Osservatorio Alimentari Cashless di SumUp conferma che la spesa degli italiani è sempre più cashless: che si tratti di riempire il carrello o di passare sul nastro solo qualche articolo, i clienti dei supermercati di tutta Italia sembrano “apprezzare la rapidità e l’efficienza dei pagamenti digitali. Di conseguenza, sono in aumento i merchant del settore alimentari che si stanno dotando di soluzioni innovative per rendere più smart l’esperienza di acquisto dei consumatori”.

Il podio delle province che, nel primo trimestre 2024, registra la crescita più alta di transazioni digitali è così formato:

Parma (+165,9%);

Prato (+104,2);

Pescara (+103,9%).

In questa speciale graduatoria stilata da SumUp, al quarto posto c’è Pisa (+103,4%), al quinto Macerata (+84,6%). E poi via via le altre province a completare la top ten: Padova (+76,4%), Ravenna (+74,6%), Fermo (+72,1%), Forlì-Cesena (+66,9%) e Viterbo (+64,5%).

Pagamenti digitali anche per una spesa alimentare di pochi euro

PAGAMENTI DIGITALI: SCONTRINI PIÙ BASSI 1 Prato 12,9 € 2 Trapani 14,8 € 3 Aosta 15,7 € 4 Modena 16,1 € 5 Bologna 16,1 € 6 Milano 16,7 € 7 Livorno 16,7 € 8 La Spezia 17 € 9 Roma 17 € 10 Firenze 17,2 €

Sempre sulla base dei dati raccolti dall’Osservatorio Alimentari Cashless di SumUp e relativi ai primi tre mesi del 2024, risulta che a fronte di un leggero calo dell’inflazione nei beni alimentari (secondo l’ISTAT passata da +2,6% a +2,2%), il carovita continua a incidere sulle abitudini di consumo degli italiani, che si orientano su una spesa di importo sempre più contenuto: tra gennaio e marzo 2024 il 38,8% delle transazioni digitali è avvenuto per acquisti inferiori a 10 euro, mentre il 29,7% sotto i 20 euro; il 14,5% è compreso tra 20 e 30 euro; il 10,3% tra 30 e 50 euro. Solo inferiore al 7%, invece, il totale di transazioni che supera i 50 euro. Guardando la crescita delle transazioni cashless dal 2023 le spese inferiori a 10 euro segnano un +39,4% di pagamenti senza contanti, mentre quelle sotto i 20 euro un +22,6%.

“Nei supermercati e nei negozi di alimentari, quindi, la carta si usa non soltanto per la spesa nel carrello ma, soprattutto, per gli acquisti più piccoli da pagare rapidamente in cassa”, spiegano dall’Osservatorio di SumUp.

La classifica delle province con gli scontrini digitali più bassi d’Italia, invece, evidenzia una maggiore varietà tra Nord, Centro e Sud. Ai primi posti si trovano Prato (12,9 euro), Trapani (14,8 euro) e Aosta (15,7 euro). Seguono le province di Modena e Bologna (16,1 euro), Milano e Livorno (16,7 euro), La Spezia e Roma (17 euro). A chiudere la top 10 c’è, infine, la provincia di Firenze (17, 2 euro).

Offerte in evidenza Conto Fineco ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Arancio Più ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA