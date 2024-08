CoopVoce lancia una nuova promozione a tempo limitato: se siete alla ricerca di una nuova offerta con tanti Giga a prezzo ridotto, in questo momento, la scelta giusta non può che essere CoopVoce Evo 200 . La tariffa costa 7,90 euro al mese e ha il primo mese gratuito. Ecco come attivarla.

In 30 sec

CoopVoce Evo 200 con primo mese gratis in offerta a 7,90€ a Maggio 2024

A partire da oggi e fino al prossimo 19 giugno è possibile attivare CoopVoce Evo 200. La tariffa costa appena 7,90 euro al mese, mettendo a disposizione un pacchetto ricco di minuti, SMS e Giga, senza vincoli e costi nascosti. In più, per tutti i nuovi utenti che attivano l’offerta online, l’attivazione e il primo mese sono gratis.

Si tratta di un’offerta disponibile per tutti, con o senza portabilità del numero. Per richiedere la promozione è sufficiente collegarsi al sito dell’operatore e completare una veloce procedura di attivazione online. Da notare che c’è anche la possibilità di richiedere una eSIM. L’offerta è disponibile anche per i già clienti CoopVoce.

Attiva qui CoopVoce EVO 200 »

CoopVoce Evo 200: cosa include l’offerta

3 COSE DA SAPERE SULLA NUOVA OFFERTA COOPVOCE 1. C’è tempo fino al 19 giugno per l’attivazione 2. L’offerta è valida anche per i già clienti 3. È possibile richiedere l’attivazione con eSIM

La nuova CoopVoce Evo 200 mette a disposizione dei nuovi clienti:

minuti illimitati

200 SMS

200 GB in 4G

tutti i servizi accessori (HotSpot, LoSai di Coop, Chiama ora etc.) sono inclusi nel canone

il servizio VoLTE è incluso

l’offerta consente l’utilizzo della rete 4G di TIM

è possibile sfruttare il servizio Autoricarica con la spesa per convertire i punti Coop in credito telefonico

in roaming in UE è possibile utilizzare fino a 11 GB di traffico dati ogni mese

Il costo periodico è di 7,90 euro al mese, con attivazione e primo mese gratis. L’offerta in questione è disponibile anche per i già clienti CoopVoce che possono richiedere il cambio offerta (con un costo di 9,90 euro una tantum). C’è tempo fino al prossimo 19 di giugno per richiedere l’attivazione della promozione tramite il sito dell’operatore.

La procedura è semplicissima. Basta premere sul box qui di sotto e raggiungere la pagina dedicata alla promozione. A questo punto, è possibile premere su Attiva ora per avviare la procedura. Per richiedere una eSIM, invece, basta premere su Preferisci richiedere una eSIM?. Da notare che la consegna della SIM è sempre gratuita ed è possibile anche richiedere il ritiro presso un punto vendita Coop.

Per accedere alla promozione basta seguire il link seguente:

Attiva qui CoopVoce EVO 200 »

Per mettere a confronto la nuova tariffa di CoopVoce con tutte le altre proposte degli operatori partner di SOStariffe.it è possibile consultare il comparatore di offerte di telefonia mobile. Tramite il sistema di ricerca avanzata è possibile impostare i parametri desiderati dell’offerta mobile e verificare le opzioni disponibili in questo momento.