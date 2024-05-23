Fotovoltaico nei centri storici, arrivano i pannelli color terracotta

Risparmio Energetico
di Paolo Marelli

Debutta il fotovoltaico che coniuga la sostenibilità e il rispetto dei vincoli paesaggistici e architettonici. Dall’Austria arrivano i pannelli solari dal color terracotta, in grado di “mimetizzarsi” con l’immobile e l’ambiente circostante, riducendone l'impatto visivo. Una soluzione ideale per portare il fotovoltaico nei centri storici e nelle aree sottoposte a vincolo. Le novità e come trovare un preventivo fotovoltaico conveniente a maggio 2024 con il comparatore di SOStariffe.it.

In 30 sec.
Pannelli color terracotta, la soluzione per il fotovoltaico nei centri storici?
  • Grazie al loro effetto rosso omogeneo, hanno un minor impatto visivo
  • La loro colorazione aiuta i moduli a mimetizzarsi con l'edificio e l'ambiente circostante
  • Possono portare il fotovoltaico anche in centri storici ed aree soggette a vincoli paesaggistici
  • Come trovare un preventivo fotovoltaico conveniente con il comparatore di SOStariffe.it
Fotovoltaico nei centri storici, arrivano i pannelli color terracotta

Arriva dall’Austria una soluzione fotovoltaico che potrebbe sdoganare la produzione di energia green anche in quei luoghi in cui l’installazione dei pannelli solari è stata finora vietata a causa di vincoli storici, artistici-architettonici e paesaggistici.

L’innovazione consiste nel lancio di moduli fotovoltaici color terracotta che, con il loro effetto rosso omogeneo, sono in grado di “integrarsi perfettamente con la copertura del tetto o l’involucro dell’edificio”, come spiegano da Sonnenkraft, l’azienda austriaca specializzata in energie rinnovabili che ha messo a punto il nuovo prodotto. Si tratta, in sostanza, di un’ulteriore evoluzione dei già esistenti pannelli fotovoltaici rossi, una frontiera dell’energia solare sempre più esplorata da urbanisti e architetti proprio alla luce del minor impatto visivo che questi prodotti assicurano.

Prima di spiegare nel dettaglio come funzioni il fotovoltaico color terracotta e quali siano i suoi vantaggi, ricordiamo che se anche tu vuoi contribuire alla transizione ecologica del nostro Paese puoi abbracciare questa sfida sin da ora dotando la tua casa di un impianto fotovoltaico per l’autoproduzione di energia elettrica green, beneficiando anche degli incentivi fotovoltaico per privati messi a disposizione dal Governo quest’anno.

Per trovare un preventivo con il miglior rapporto qualità/prezzo a maggio 2024, puoi farti aiutare dal comparatore di SOStariffe.it per pannelli fotovoltaici, accessibile cliccando sul link qui sotto:

CALCOLA IL TUO PREVENTIVO FOTOVOLTAICO »

Calcolare il miglior preventivo tra quelli proposti dai partner di SOStariffe.it è semplice e intuitivo: ti basta inserire alcuni dati (indirizzo e posizione dell’impianto da installare, calcolo dei consumi e dati di contatto) nel modulo online per vederti restituito in una manciata di secondi un elenco di soluzioni (con prezzi e caratteristiche degli impianti) in linea con le tue esigenze.

Fotovoltaico: come funzionano i moduli color terracotta e i vantaggi

FOTOVOLTAICO COLOR TERRACOTTA: COSA SAPERE
1 Grazie al loro colore rosso omogeneo, i pannelli fotovoltaici si mimetizzano con l’edificio e l’ambiente circostante riducendone l’impatto visivo 
2 Questa soluzione consente di installare moduli fotovoltaici anche in centri storici, aree soggette a vincoli paesaggistici ed edifici di pregio artistico e architettonico
3 I pannelli hanno dimensioni standard ed efficienza simile ai pannelli tradizionali

L’azienda austriaca Sonnenkraft ha messo a punto dei moduli fotovoltaici color terracotta nel tentativo di superare una delle questioni più spinose per il business del fotovoltaico: l’impossibilità di poter installare i pannelli tradizionali nei centri storici o nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici o architettonici, o ancora, sugli edifici dall’indiscusso valore storico, architettonico e culturale. In questi contesti, infatti, non sono autorizzati interventi edilizi e infrastrutturali che potrebbero comprometterne il valore estetico e ambientale.

Tuttavia, i moduli color terracotta (grazie al loro effetto rosso omogeneo) “si fondono visivamente in modo omogeneo e sono quasi irriconoscibili come moduli solari”, e questo apre la possibilità di un superamento degli ostacoli che finora hanno lastricato la strada del fotovoltaico in contesti di particolare pregio.

In pratica, si centra un duplice obiettivo con una sola mossa. Da una parte di procedere con “l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici dove prima ciò sembrava impossibile a causa delle norme sulla tutela dei monumenti”, si legge in una nota dell’azienda austriaca. Dall’altra, si preservano “l’identità culturale e storica di questi edifici”. Una “rivoluzione” tecnologica che non mette a rischio l’efficienza dei moduli (la potenza raggiunge i 400 Wp, ossia Watt picco) e mantiene le dimensioni standard dei pannelli tradizionali.

Paolo Marelli
Specializzato in Energia, Conti e Carte
Da cronista per Il GiornoIl Giornale e il Corriere della Sera, a copywriter e brand journalist a Londra in agenzie di comunicazione; è tornato in Italia per scrivere news specializzate per alcuni siti come CorCom e SpacEconomy360, oltre che testate online del gruppo NetworkDigital360, contenitore di testate e portali B2B dedicati ai temi della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione Imprenditoriale. Per SOStariffe.it scrive testi in ambito conti, carte di credito, internet e telefonia, tv e luce e gas, argomenti di cui si interessa e occupa in maniera professionale dal 2022.
« notizia precedente « notizia successiva » »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Formula 1, GP Azerbaigian: orario della gara e come vederla in streaming
Senza categoria
angle-right
Telemarketing e filtro AGCOM contro i call center: ecco quando funziona
Telefonia Mobile
angle-right
Offerte Iliad fisso e mobile: le novità di settembre 2025
Iliad
angle-right
Disney Plus in offerta a 2,99 euro al mese con la promo flash di settembre 2025
Disney+
angle-right
La BCE non taglia i tassi: cosa cambia per il Conto Deposito
Conti deposito
angle-right
Offerte con Giga illimitati: quale scegliere a settembre 2025
Telefonia Mobile
angle-right
Conto Crédit Agricole: canone zero e fino a 400€ in Buoni Amazon per i nuovi clienti
Conti Correnti
angle-right
Passa a Fastweb: Giga illimitati e sconto sulla fibra con l'offerta fisso + mobile
Fastweb
angle-right
Le offerte per connettersi a Internet a meno di 20 euro di settembre 2025
Internet Casa
angle-right
Champions League al via: come vedere tutte le partite
NOW TV
angle-right
Le nostre Guide
Quali sono le offerte per avere minuti illimitati?
di Luana Galanti
angle-right
Bonus affitto 2025: guida a funzionamento, requisiti, domanda
di Alessandro Voci
angle-right
Qual è il tetto ISEE per il bonus bollette a settembre 2025?
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le offerte Lyca Mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Costo conto corrente: guida alle spese e all'apertura a settembre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte di debito di UniCredit?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è la fibra migliore in Italia? Classifica degli operatori più veloci di settembre 2025
di Davide Raia
angle-right
Conto corrente con carta di credito gratuita: le offerte di settembre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte prepagate a costo zero?
di Luana Galanti
angle-right
Come faccio a sapere se Iliad prende a casa mia?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
Alperia
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
N26
NeN
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Sos Tariffe S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.