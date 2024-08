Nuovi aumenti DAZN . La piattaforma di streaming per il calcio e altri sport ritocca ancora all'insù le tariffe per i clienti del pacchetto Plus a maggio 2024, dopo il rialzo già avvenuto a inizio anno. Scopri come cambiano i prezzi di DAZN e come trovare le offerte pay TV su SOStariffe.it .

Aumenti DAZN per i clienti Plus da maggio 2024. La piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport e punto di riferimento per gli appassionati di calcio ha deciso di rivedere verso l’alto il prezzo dei propri pacchetti, a soli cinque mesi dal precedente rincaro del 20%.

In particolare, ad aumentare è il costo del piano Plus con pagamento in un’unica soluzione: quest’ultimo passa dai 539 euro all’anno previsti a iniziare da gennaio 2024 ai 599 euro di maggio 2024, con un incremento di 60 euro. Per chi sceglie invece il piano annuale con pagamento dilazionato, si sale dai 49,99 euro di gennaio 2024 agli attuali 59,99 euro. Il rialzo sarà già applicato ai nuovi clienti che decidano di sottoscrivere il pacchetto Plus a maggio 2024, mentre per i già abbonati la nuova tariffa scatterà dall’11 agosto 2024, come riporta una comunicazione di DAZN ai già clienti riportata su diversi siti web specializzati.

Prima di passare sotto la lente i costi dei pacchetti di DAZN a maggio 2024, ricordiamo che il comparatore di SOStariffe.it per offerte pay TV (link qui sotto) ti aiuta a confrontare le offerte che le pay TV (sia tradizionali sia in streaming) mettono a disposizione e a scegliere quella che più si sposa con i tuoi interessi (oltre che con i tuoi budget di spesa).

Scopri le offerte Pay TV e in streaming »

Aumenti DAZN: quanto costa abbonarsi a maggio 2024

NOME PACCHETTO PASS ANNUALE CON PAGAMENTO ANTICIPATO PIANO ANNUALE CON PAGAMENTO MENSILE PAGAMENTO MENSILE DAZN Start 99 €/anno (8,25 €/mese) 11,99 €/mese (con vincolo di permanenza per 12 mesi) 8,99 €/mese per 12 mesi (promozione valida fino al 26/05/2024)

prezzo di listino 14,99 €/mese DAZN Standard 359 €/anno (29,92 €/mese) 34,99 €/mese (con vincolo di permanenza per 12 mesi) 40,99 €/mese (senza vincoli) DAZN Plus 599 €/anno (49,91 €/mese) a maggio 2024

539 €/anno (44,91 €/mese) a gennaio 2024 59,99 €/mese a maggio 2024 (con vincolo di permanenza per 12 mesi)

49,99 €/mese a gennaio 2024 59,99 €/mese (in promo)

Nella tabella qui sopra sono elencati i tre pacchetti che possono essere attivati a maggio 2024 e i relativi piani tariffari. La piattaforma di streaming online, che ha ottenuto i diritti per la messa in onda del campionato di calcio di serie A fino al 2029, offre ai propri clienti tre differenti possibilità di pagamento:

abbonamento annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione;

abbonamento annuale con pagamento dilazionato in 12 mensilità (permanenza minima di 12 mesi);

pagamento mensile senza vincoli e con possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso.

Ricordiamo che il piano Start e il piano Standard consentono la visione in contemporanea dei contenuti sportivi in streaming su più dispositivi ma connessi alla stessa rete Internet (quindi in un’unica abitazione). Il piano Plus, invece, consente la connessione fino a 7 dispositivi in contemporanea, ma in luoghi differenti.

Come anticipato poco sopra, gli aumenti DAZN riguardano proprio quest’ultimo pacchetto, i cui piani annuali (sia con pagamento anticipato in un’unica soluzione sia con pagamento dilazionato in 12 mensilità) subiscono dei rialzi all’insù.

Clicca al link qui sotto per avere una panoramica dettagliata dei piani tariffari proposti da DAZN a maggio 2024 e per procedere con l’attivazione di quello più in linea con i tuoi gusti:

Scopri i piani proposti da DAZN »

Per quanto riguarda il piano Start (in tabella i costi e le modalità di pagamento) ti consente di guardare una selezione degli sport disponibili su DAZN (dal basket italiano ed europeo al volley, dalla boxe al rugby, ma non le partite del campionato di Serie A TIM) in contemporanea su due dispositivi sulla stessa rete domestica.

Per quanto concerne invece il piano Standard, a partire da 34,99 euro al mese (con vincolo di 12 mesi), permette di vedere in contemporanea su un massimo di due dispositivi collegati alla stessa rete Internet, tutti gli sport disponibili su DAZN. In particolare, si avrà accesso, tra l’altro, alle partite e alle competizioni di:

Serie A TIM;

UEFA Europa League;

Serie BKT;

Liga EA Sports;

basket italiano ed europeo;

fighting;

tennis;

volley

rugby;

una selezione di partite di NFL;

calcio femminile;

canali Eurosport.

Infine, il piano Plus è il più completo tanto che consente di accedere a tutto il catalogo di DAZN, a partire da 59,99 euro al mese (con vincolo di 12 mesi). Il pacchetto Plus offre non solo l’opportunità di vedere tutti i contenuti previsti dal piano Standard, ma permette anche la possibilità di connettersi da due dispositivi in contemporanea collegati a due reti domestiche differenti.

Aumenti DAZN: invariati i prezzi delle offerte TIMVISION a maggio 2024

Gli aumenti DAZN a maggio 2024 non riguardano, al momento, le offerte TIMVISION che consentono la visione dei contenuti sportivi della piattaforma di streaming online. Vediamo di seguito i pacchetti TIMVISION che propongono DAZN a maggio 2024 e le loro caratteristiche.

TIMVISION calcio e sport con Disney +

Il pacchetto TIMVISION calcio e sport e Disney+ costa 30,99 euro al mese e non prevede alcun costo di attivazione nel caso in cui lo si attivi online. Con TIMVISION box incluso, questa offerta prevede:

l’intrattenimento di TIMVISION;

DAZN Standard con inclusa tutta la Serie A, Serie BTK playoff e playout, Europa League, i migliori incontri Conference League e tanti altri sport;

con inclusa tutta la Serie A, Serie BTK playoff e playout, Europa League, i migliori incontri Conference League e tanti altri sport; Disney+ Standard con pubblicità;

Infinity+ con 104 partite di UEFA Champions League.

Per conoscere ulteriori dettagli dell’offerta TIMVISION calcio e sport + Disney+, clicca sul link di seguito:

scopri timvision calcio e sport + Disney+ »

TIMVISION Gold

TIMVISION Gold, il pacchetto più completo delle offerte TIMVISION, costa 40,99 euro al mese (solo online nessun costo di attivazione). Con TIMVISION box incluso, questa offerta comprende:

l’intrattenimento di TIMVISION;

DAZN Standard con tutta la Serie A, Serie BTK playoff e playout, Europa League, Conference League e gli altri sport;

con tutta la Serie A, Serie BTK playoff e playout, Europa League, Conference League e gli altri sport; Disney+ Standard con pubblicità;

Infinity+ con incluse 104 partite di Champions League;

Netflix Standard con pubblicità;

Amazon Prime.

Per saperne di più sull’offerta TIMVISION Gold, vai al link qui sotto:

scopri timvision gold »