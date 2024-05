L'ultima rimodulazione WindTre dal primo di agosto prevede un aumento del costo di alcune offerte per la rete fissa da 2 a 3 euro al mese . Scopri come recedere o cambiare operatore senza costi aggiuntivi

Brutte notizie per i clienti di WindTre per la rete fissa. Il prossimo agosto sono infatti in arrivo aumenti sul costo della propria offerta Internet Casa. Ad annunciarlo è lo stesso operatore in un documento chiamato “Informativa riservata ai clienti con offerta di Telefonia Fissa” e pubblicato sul proprio sito. Gli utenti che subiranno la rimodulazione WindTre sono già stati informati a maggio tramite una comunicazione personalizzata nel conto telefonico. Si ha comunque sempre la possibilità di non accettare i rincari ed esercitare il diritto di recesso o passare ad altro operatore senza penali né costi di disattivazione.

Rimodulazione WindTre: aumenti per la rete fissa ad agosto 2024

Aumenti per le offerte fisso di WindTre I dettagli rimodulazione dall'1/8/24 da 2 €/mese a 3 €/mese per alcune offerte di rete fissa

a Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 PEC a servizioclienti159@pec.windtre.it

a servizioclienti159@pec.windtre.it Servizio Clienti al 159

al Online compilando il form sul sito di WindTre

in negozio

La rimodulazione WindTre è stata motivata “a seguito della sopravvenuta esigenza di modifica del posizionamento dell’offerta e con la necessità di consentire a WindTre di continuare a fornire livelli di servizio in linea con le crescenti esigenze del mercato“. A partire dal primo di agosto 2024 il prezzo di alcune offerte di rete fissa, non meglio specificate, aumenterà da 2 euro fino a 3 euro al mese.

Nel caso in cui si decidesse di non accettare la rimodulazione WindTre, si può esercitare il diritto di recesso o passare ad altro operatore di rete fissa senza penali o costi di disattivazione entro il 31/6/24 “come previsto dall’art. 98-septies decies, comma 5 del D. Lgs. 207/2021 (ex art. 70, comma 4 del D. Lgs. 259/03)“. Potete effettuare la richiesta nelle seguenti modalità:

lettera raccomandata A/R a Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 come causale “Modifica delle condizioni contrattuali”

a Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 come causale “Modifica delle condizioni contrattuali” via PEC a servizioclienti159@pec.windtre.it

a chiamando il Servizio Clienti al 159

nei punti vendita di WindTre

compilando il form online sul sito di WindTre

Se passate ad un altro operatore con richiesta di portabilità del numero fisso, oltre a inviare la comunicazione di recesso è necessario effettuare anche la richiesta di passaggio direttamente al secondo gestore entro il 31/6/24.

“Qualora il cliente decidesse di recedere, – si legge nell’informativa di WindTre – e alla linea interessata dalla proposta di modifica fosse associato un contratto per l’acquisto rateizzato di un prodotto in corso di vigenza (es. modem, telefono, etc.), nella suddetta comunicazione, e prima di recedere dal contratto o di passare ad altro operatore, potrà decidere se pagare le rate residue anche in un’unica soluzione, indicando tale scelta nella comunicazione inviata“.

Altre offerte fibra convenienti sul comparatore di SOStariffe.it di maggio 2024

Offerte fibra Costo mensile Navigazione Chiamate Attivazione Internet Unlimited di Vodafone 24,90 €/mese

22,90 €/mese per i già clienti mobile fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate 19,95 € con acquisto online

con acquisto online 39,90 € per i già clienti mobile TIM WiFi Power Smart 25,90 €/mese per 20 mesi entro il 31/5/24 con Promo Limited Edition

entro il con 24,90 €/mese con attiva un’offerta dati mobile da 9,99 €/mese fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate (con acquisto online) Gratis fino al 24/5/24 Fastweb Casa 29,95 €/mese fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate Inclusa

Se state cercando un’offerta fibra dal costo conveniente, oggi sono disponibili soluzioni per una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) alla massima velocità in tutte le principali città italiane al giusto prezzo. In alternativa la maggior parte degli operatori propone un collegamento in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra l’abitazione e la cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it. A maggio potete quindi scegliere tra:

Internet Unlimited di Vodafone

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate)

L’offerta di Vodafone costa 24,90 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione della linea è scontato a 19,95 euro con acquisto online. Chi è già cliente dell’operatore per la telefonia mobile può avere la fibra senza chiamate incluse a 22,90 euro al mese. Il contributo inziale per l’attivazione è di 39,90 euro in prima fattura.

Chi ha la rete fissa e mobile con Vodafone con Infinito Insieme può avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi. Potete pagare con domiciliazione in bolletta o addebito su conto corrente, carta di credito e borsellino.

TIM WiFi Power Smart

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Navigazione Sicura

L’offerta di TIM costa 25,90 euro al mese per 20 mesi con domiciliazione o conto online, invece di 30,90 euro al mese, con la Promo Limited Edition attivandola entro il 31/5/24 (bonus di 100 euro pari a 5 euro per 20 mesi). Chi invece è già cliente mobile di TIM con attiva un’offerta dati a partire da 9,99 euro al mese può avere la fibra al prezzo di di 24,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis acquistandola online, invece di 39,90 euro.

I clienti di TIM per fisso e mobile possono avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della rete fissa) e 6 GB in più al mese per il roaming in Ue con l’attivazione di TIM Unica Power. La promozione prevede anche altri vantaggi come sconti su alcuni modelli di smartphone e 3 mesi di TIMVISION con Disney+ Standard con pubblicità (poi 6,99 euro al mese). TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, attivandola entro l’8/6/24.

Fastweb Casa

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

attivazione inclusa

modem Internet Box NeXXt inclusa

assicurazione Assistenza Casa o Assistenza Pet di Quixa inclusa

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa costa 29,95 euro al mese senza vincoli. Potete provare la fibra per trenta giorni e decidere poi se continuare con l’operatore oppure richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali direttamente online e ricevere il rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

Al costo di 3 euro al mese si possono aggiungere un Wi-Fi Booster per ampliare la portata del segnale e allo stesso prezzo anche l’opzione Plus con inclusi Assistenza Plus e FastwebUP Plus, che ogni mese vi permette di scegliere tra i seguenti vantaggi:

un mese di film e le serie tv in streaming in omaggio su Infinity+

due biglietti al prezzo di uno nei cinema UCI

un mese di abbonamento digitale gratuito a Repubblica e La Stampa del gruppo GEDI

e del gruppo GEDI un mese gratis su BuddyFit

L’assicurazione Assistenza Casa inclusa nell’offerta fisso prevede supporto h24 da parte dei migliori professionisti per proteggere la vostra abitazione da danni e imprevisti. Assistenza Pet, invece, è un’assicurazione sanitaria con inclusi servizi come un consulto veterinario in telemedicina h24, consegna domicilio dei farmaci, rimborso delle spese di ricerca in caso di smarrimento. Il cane o il gatto devono avere un’età compresa tra 3 mesi e 10 anni compiuti. Entrambe le assicurazioni si rinnovano di anno in anno con l’offerta fibra.

Potete aggiungere anche un’offerta mobile di Fastweb Mobile con inclusi minuti illimitati e 150 GB in 5G a 7,95 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita entro cinque giorni lavorativi. In alternativa si può richiedere un’eSIM allo stesso prezzo anche online.

