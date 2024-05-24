Scopri le migliori promozioni Internet Casa in scadenza a maggio per avere una connessione in fibra alla massima velocità e altri servizi inclusi come chiamate e TV

In scadenza a maggio ci sono promozioni Internet Casa davvero imperdibile per chi cerca una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) a un prezzo conveniente. Insieme alla rete fissa spesso sono inclusi anche chiamate illimitate e servizi aggiuntivi come un abbonamento alla pay TV e servizi di streaming. Molti operatori poi propongono uno sconto sulla fibra per chi è già loro cliente per la telefonia mobile.

Promozioni Internet Casa convenienti di maggio 2024

Offerte fibra Costo mensile Navigazione Chiamate Attivazione Internet Unlimited di Vodafone 24,90 €/mese

22,90 €/mese per i già clienti mobile fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate 19,95 € con acquisto online

con acquisto online 39,90 € per i già clienti mobile Super Fibra di WindTre 24,99 €/mese

22,99 €/mese per i già clienti mobile fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate Gratis IliadBox 24,99 €/mese

19,99 €/mese per i già clienti mobile con offerta da 9,99 €/mese e pagamento automatico fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON illimitate 39,99 € TIM WiFi Power Smart 25,90 €/mese per 20 mesi con la Promo Limited Edition fino al 25/5/24

con la fino al 24,90 €/mese con attiva un’offerta dati mobile da 9,99 €/mese fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate (con acquisto online) Gratis fino al 24/5/24 Sky WiFi 25,90 €/mese per 12 mesi fino a 1 Gbps in download in FTTH a consumo 29 € Fastweb Casa 29,90 €/mese fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate Inclusa

Con le offerte fibra potete navigare anche fino a 10 Gbps in download (ad oggi solo con TIM) grazie a un collegamento diretto tra la stazione di trasmissione di base e il modem dell’utente. In alternativa solitamente viene proposta una connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra l’abitazione e la cabina stradale. A maggio potete quindi scegliere tra le seguenti promozioni Internet Casa:

Internet Unlimited di Vodafone

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate)

L’offerta di Vodafone costa 24,90 euro al mese. Se la si acquista online il contributo iniziale per l’attivazione della linea è scontato a 19,95 euro. I già clienti di Vodafone per la telefonia mobile possono avere la fibra senza chiamate incluse a 22,90 euro al mese. Il contributo inziale per l’attivazione è di 39,90 euro in prima fattura.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

I già clienti per la rete fissa e il mobile attivando Infinito Insieme hanno Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi. Si può pagare con domiciliazione in bolletta o addebito su conto corrente, carta di credito e borsellino.

Super Fibra di WindTre

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

Amazon Prime per 12 mesi

possibilità di abbinare Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Dopo aver verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potrete attivare l’offerta di WindTre al prezzo di 24,99 euro al mese, invece di 27,99 euro. I già clienti mobile possono avere la fibra senza chiamate incluse a 22,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 39,99 euro.

Attiva Super Fibra di WindTre »

IliadBox

navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON

chiamate illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali

attivazione

modem con supporto al Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito

L’offerta di Iliad costa 24,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. I clienti con attiva un’offerta mobile da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito/debito possono avere la fibra a 19,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Si possono aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi 7 Extender per estendere la portata del segnale (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e la protezione di McAfee Multi Access per tutti i dispositivi connessi (2,99 euro al mese).

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Per avere lo sconto di 5 euro al mese sulla fibra potete oggi attivare Giga 180 con:

minuti e SMS illimitati

180 GB in 5G in oltre 3.000 Comuni

in oltre 3.000 Comuni 11 GB in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa si può richiedere anche online un’eSIM al costo di 9,99 euro.

TIM WiFi Power Smart

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Navigazione Sicura

L’offerta di TIM fino al 25/5/24 costa 25,90 euro al mese con domiciliazione e conto online, invece di 30,90 euro al mese, con la Promo Limited Edition. I già clienti mobile con attiva un’offerta dati a partire da 9,99 euro al mese possono avere la fibra a 24,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis acquistandola online, invece di 39,90 euro.

Confronta le offerte TIM fisso »

I clienti per la rete fissa e il mobile hanno Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM e 6 GB in più al mese per navigare in roaming in Ue con l’attivazione di Unica Power. La promozione include anche altri vantaggi come sconti su alcuni modelli di smartphone, una seconda SIM con offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese e 3 mesi di TIMVISION con Disney+ Standard con pubblicità (poi 6,99 euro al mese). TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, attivandola entro l’8/6/24.

Sky WiFi

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH con Wi-Fi sferico

chiamate a consumo (19 cent di scatto alla risposta verso fissi più altri 19 cent al minuto verso mobili)

modem Sky Wi-Fi hub

opzione Voce Unlimited con chiamate illimitate gratuite per 18 mesi, poi 5 euro al mese

L’offerta di Sky WiFi costa 25,90 euro al mese per 12 mesi, poi 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29 euro, invece di 49 euro.

Attiva Sky Wi-Fi »

Potete anche aggiungere anche i pacchetti Sky TV e Sky Sport con i migliori programmi della pay TV e le produzioni Sky Original oltre a Champions League, Europa League, Conference League, tennis, basket e tanti altri sport al costo totale di 39,90 euro al mese per 18 mesi fino al 31/5/24, poi 74,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione della fibra è gratis in questo caso mentre quello per Sky Q via Internet è di 19 euro, invece di 148 euro. Alla stessa offerta potete aggiungere:

Sky Cinema con il meglio del cinema italiano e internazionale e prime visioni a 10 euro al mese

con il meglio del cinema italiano e internazionale e prime visioni a Sky Calcio con 3 partite di Serie A per giornata fino al 2029, tutta la Serie B e Serie C, Premier League, Ligue1 e Bundesliga a 5 euro al mese

con 3 partite di Serie A per giornata fino al 2029, tutta la Serie B e Serie C, Premier League, Ligue1 e Bundesliga a Sky Kids a 5 euro al mese

Attiva Sky WiFi + Sky TV + Sky Sport »

Fastweb Casa

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

attivazione inclusa

modem Internet Box NeXXt inclusa

assicurazione Assistenza Casa o Assistenza Pet di Quixa inclusa

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa costa 29,95 euro al mese senza vincoli. L’operatore vi permette di provare la fibra per trenta giorni e decidere poi se continuare con l’offerta oppure richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali con una breve procedura online. Riceverete anche il rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

Attiva Fastweb Casa »

Al costo di 3 euro al mese potete aggiungere anche un Wi-Fi Booster per potenziare il segnale e raggiungere ogni angolo della casa e allo stesso prezzo anche l’opzione Plus con inclusi Assistenza Plus e FastwebUP Plus, che ogni mese vi permette di scegliere tra i seguenti vantaggi:

un mese di film e le serie tv in streaming in omaggio su Infinity+

due biglietti al prezzo di uno nei cinema UCI

un mese di abbonamento digitale gratuito a Repubblica e La Stampa del gruppo GEDI

e del gruppo GEDI un mese gratis su BuddyFit

Assistenza Casa include supporto h24 da parte dei migliori professionisti per la protezione della casa da danni e imprevisti. Assistenza Pet prevede invece servizi come consulenza veterinaria in telemedicina h24, consegna dei farmaci a domicilio, rimborso delle spese di ricerca in caso di smarrimento. Il cane o il gatto devono avere un’età compresa tra 3 mesi e 10 anni compiuti. Entrambe le assicurazioni si rinnovano annualmente insieme all’offerta fibra.

Alla rete fissa potete aggiungere anche una SIM di Fastweb Mobile con inclusi:

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB in 5G

11 GB in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,95 euro al mese senza vincoli. Non c’è un contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita entro cinque giorni lavorativi. In alternativa si può richiedere anche online un’eSIM sempre al costo di 10 euro. Per l’attivazione dell’offerta potete effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Attiva Fastweb Mobile »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

