DAZN rinnova i suoi abbonamenti : a partire da gennaio 2024 , infatti, abbonarsi alla piattaforma di streaming costa di più. Resta lo schema dei tre abbonamenti (Start, Standard e Plus), disponibili in tre diverse tipologie di sottoscrizione (annuale, annuale con pagamento mensile e mensile) ma cambiano i prezzi , con un nuovo ritocco verso l'alto. Vediamo i dettagli.

Il 2024 prende il via con una nuova ondata di aumenti da parte di DAZN. La piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport e punto di riferimento per gli appassionati di calcio che intendono seguire le partite di Serie A ha appena annunciato i nuovi prezzi dei suoi abbonamenti.

Rispetto al listino del 2023, DAZN ha applicato una serie di rincari per tutti e tre i piani disponibili (Start, Standard e Plus). Dal mese di gennaio 2024, quindi, abbonarsi a DAZN comporta una spesa aggiuntiva. Da notare, inoltre, che i rincari sono in arrivo anche per i già clienti DAZN che riceveranno, nel corso dei prossimi giorni, comunicazioni specifiche.

Per scoprire i nuovi prezzi di DAZN è possibile raggiungere direttamente il sito della piattaforma di streaming, cliccando sul box qui di sotto, da cui è anche possibile procedere con l’attivazione di uno dei piani desiderati. Di seguito, invece, analizzeremo, punto per punto, tutte le novità annunciate da DAZN per i suoi abbonamenti.

Nuovi prezzi per DAZN: tutti gli aumenti di gennaio 2024

Abbonarsi a DAZN ora costa di più. L’aumento è valido per tutti gli abbonamenti della piattaforma di streaming, con ritocchi significativi per quanto riguarda la spesa mensile oppure la spesa annuale (per gli abbonamenti con fatturazione annuale anticipata). Ecco quali sono i nuovi prezzi di DAZN:

DAZN Start

Partiamo da DAZN Start. L’abbonamento che non include la Serie A e il calcio maschile ma solo gli altri sport rappresenta la versione “entry level” della gamma di abbonamenti DAZN. Anche questa versione del servizio ha registrato una serie di rincari.

Ecco quali sono i nuovi prezzi di DAZN Start:

abbonamento mensile : il prezzo passa da 13,99 euro a 14,99 euro con un rincaro di 1 euro al mese

: il prezzo passa da 13,99 euro a con un rincaro di 1 euro al mese abbonamento annuale con fatturazione mensile : il prezzo passa da 9,99 euro a 11,99 euro al mese con un rincaro di 2 euro al mese

: il prezzo passa da 9,99 euro a con un rincaro di 2 euro al mese abbonamento annuale con pagamento una tantum all’attivazione: il prezzo passa da 89,99 euro a 99 euro con un rincaro di 9 euro

DAZ Standard

Aumenti di prezzo arrivano anche per DAZN Standard. Si tratta dell’abbonamento che consente l’accesso a tutta la programmazione della piattaforma di streaming, comprese, quindi, le partite di Serie A. Con DAZN Standard, però, non è possibile l’accesso al servizio da due dispositivi che utilizzano due diverse connessioni.

I nuovi prezzi di DAZN Standard sono i seguenti:

abbonamento mensile : il prezzo resta di 40,99 euro al mese , senza modifiche rispetto al precedente listino

: il prezzo resta di , senza modifiche rispetto al precedente listino abbonamento annuale con fatturazione mensile : il prezzo passa da 30,99 euro a 34,99 euro al mese con un rincaro di 4 euro al mese

: il prezzo passa da 30,99 euro a 34,99 euro al mese con un rincaro di 4 euro al mese abbonamento annuale con pagamento una tantum all’attivazione: il prezzo passa da 299 euro a 359 euro con un rincaro di 60 euro

L’abbonamento annuale può essere pagato con PayPal e, quindi, impostando il pagamento in 3 rate senza interessi per dilazionare la spesa. Il costo mensile effettivo di quest’abbonamento passa da 24,91 euro al mese a 29,91 euro al mese.

DAZN Plus

Arrivano rincari anche per DAZN Plus. L’abbonamento in questione è l’unico che consente la doppia visione anche utilizzando due dispositivi che utilizzano diverse reti Internet. Con Plus è possibile accedere a tutto il catalogo di contenuti disponibili su DAZN. Ecco i nuovi prezzi:

abbonamento mensile : il prezzo passa da 55,99 euro a 59,99 euro con un rincaro di 4 euro al mese

: il prezzo passa da a 59,99 euro con un rincaro di 4 euro al mese abbonamento annuale con fatturazione mensile: il prezzo passa da 45,99 euro a 49,99 euro al mese con un rincaro di 4 euro al mese

con fatturazione mensile: il prezzo passa da 45,99 euro a 49,99 euro al mese con un rincaro di 4 euro al mese abbonamento annuale con pagamento una tantum all’attivazione: il prezzo passa da 449 euro a 539 euro con un rincaro di 90 euro

Il costo effettivo dell’abbonamento annuale passa da 37,41 euro al mese a 44,91 euro al mese. Anche in questo caso è possibile attivare l’abbonamento con pagamento tramite PayPal.

È proprio DAZN Plus l’abbonamento che registra l’aumento più significativo. Rispetto al lancio di quest’abbonamento, avvenuto nell’estate del 2022, il prezzo dell’abbonamento mensile è aumentato di ben 20 euro, passando da 39,99 euro al mese a 59,99 euro al mese. Prima della distinzione tra piano Standard e piano Plus, inoltre, per un abbonamento con doppia visione in contemporanea con DAZN bastavano 29,99 euro. Di fatto, quindi, questa versione dell’abbonamento è aumentata di ben 30 euro al mese.

Rimodulazioni per i già clienti DAZN

Per i già clienti DAZN è prevista una rimodulazione degli abbonamenti, seguendo quanto definito dal nuovo listino prezzi. Chi ha attivato un abbonamento annuale, con fatturazione mensile o con pagamento in un’unica soluzione, al successivo rinnovo andrà a pagare il canone previsto dal nuovo listino. Chi, invece, ha un piano mensile (Start o Plus) vedrà l’adeguamento del canone con il prossimo rinnovo. DAZN invierà ai suoi clienti delle apposite comunicazioni.

