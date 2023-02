Scopri le migliori offerte Internet satellitare di febbraio 2023 . Tutti i dettagli su questa tecnologia per una connessione via satellite , pro e contro e costi

Purtroppo, il divario tra chi ha un buon accesso a internet e chi no – il cosiddetto “digital divide” – è una realtà ancora attuale in Italia. Tuttavia, il problema si può risolvere attivando un’offerta Internet satellitare: il segnale arriva dallo spazio e dunque le difficoltà di copertura vengono ampiamente superate e gli utenti possono così accedere ai servizi online di base.

Offerte Internet satellitare: informazioni tecniche, pro e contro

Le offerte Internet satellitare permettono di avere una connessione quando ADSL e fibra ottica non sono disponibili per limiti tecnici o mancanza di copertura. Questa particolare tecnologia per la banda larga prevede l’utilizzo di un sistema di satelliti che si trova in orbita geostazionaria a circa 36mila chilometri dalla superficie terrestre che comunicano costantemente con le stazioni terrestri chiamate NOC (Network Operation Center). Quest’ultime sono collegate alle grandi di dorsali di Internet e hanno la funzione di smistare il flusso di dati in entrata e uscita tra i satelliti e la parabola domestica connessa al modem finale dell’utente.

L’utilizzo della banda Ka o K-above band permette di avere la banda larga e navigare a una velocità anche molto superiore all’ADSL. Il vantaggio principale delle offerte Internet satellitare è ovviamente la copertura. L’utilizzo dei satelliti permette infatti di raggiungere potenzialmente qualsiasi luogo sulla Terra. Per verificarla gratuitamente potete utilizzare l’apposito strumento di SOStariffe.it.

Le offerte Internet satellitare hanno però anche alcuni limiti. Il più evidente è la latenza piuttosto elevata. Il tempo di risposta della rete, che viene misurata in Ping, viene considerato ottimale quando non supera i 100 millisecondi. Data la distanza tra i satelliti e i NOC la latenza può arrivare anche a 250 millisecondi. In più la connessione dallo spazio è influenzata negativamente anche dagli agenti atmosferici come precipitazioni e nevicate, che possono ritardare o addirittura bloccare la trasmissione dei dati.

Le migliori offerte Internet satellitare di febbraio 2023

Offerte per Internet satellitare Navigazione Chiamate Costo mensile 1 Premium Sat di TIM fino a 100 Mbps in download (massimo 100 GB al mese) non incluse 39,90 euro 2 skyDSL2+ a casa S fino a 12 Mbps in download (massimo 15 GB al mese) incluse con tecnologia VoIP 16,90 euro 3 skyDSL2+ a casa M fino a 24 Mbps in download senza limiti incluse con tecnologia VoIP 26,90 euro 4 skyDSL2+ a casa L fino a 40 Mbps in download senza limiti incluse con tecnologia VoIP 29,90 euro per 24 mesi

Non sono molti gli operatori a prevedere offerte Internet satellitare. Tra le più convenienti disponibili a febbraio potete scegliere tra:

Premium Sat di TIM con navigazione fino a 100 Mbps in download e 5 Mbps in upload per 100 GB al mese, poi la velocità scende a 4 Mbps in download e 1 Mbps in upload. Dalle 00.00 alle 7.00 è possibile navigare senza erodere il plafond mensile. Il prezzo è di 39,90 euro al mese per i nuovi clienti fino al 25/3/23 con la Promo Sat. L’offerta include anche un kit satellitare che comprende un’antenna parabolica e installazione standard.

di con navigazione fino a 12 Mbps in download e 2 Mbps in upload per 15 GB al mese. E’ anche inclusa la telefonia tramite tecnologia VoIP. Il prezzo è di . Installazione scontata a 29,90 euro invece di 49,90 euro fino al 13/2/23. Offerta Club-Premium a 2,90 euro al mese con garanzia soddisfatti o rimborsati per navigare fino a 18 Mbps in download per 24 GB al mese. skyDSL2+ a casa M con navigazione senza limiti fino a 24 Mbps in download e 1 Mbps in upload. E’ anche inclusa la telefonia tramite tecnologia VoIP. Il prezzo è di 26,90 euro al mese . Installazione scontata a 29,90 euro invece di 49,90 euro fino al 13/2/23. Offerta Club-Premium a 2,90 euro al mese per 24 mesi, poi 12,90 euro al mese, con garanzia soddisfatti o rimborsati per navigare fino a 50 Mbps in download e 6 Mbps in upload.

Offerte Internet satellitare: una connessione FWA come alternativa a febbraio 2023

Offerte FWA Navigazione Costo mensile Fastweb Casa Light FWA fino a 1 Gbps in Ultra FWA 22,95 euro al mese Linkem 5G Senza Limiti fino a 1 Gbps in FWA+ 24,90 euro al mese TIM Wi-Fi Power FWA fino a 100 Mbps in FWA 24,90 euro Casa Wireless+ di Vodafone fino a 300 Mbps in FWA 27,90 euro Eolo Più di Eolo

fino a 200 Mbps in FWA 24,90 euro

Se le offerte Internet satellitare non fanno per poi ma avete il problema di non essere raggiunti dalle tradizionali reti terrestri potreste valutare di attivare una delle tante offerte FWA (Fixed Wireless Access). La fibra mista radio, infatti per le sue particolari caratteristiche permette di raggiungere anche i piccoli Comuni e località anche molto remote. Questa tecnologia, infatti, prevede un cablaggio in fibra ottica dalle dorsali di Internet fino alla stazione di trasmissione di base, poi il router dell’utente viene raggiunto tramite un ponte radio con un collegamento in 4G LTE. Tra le migliori offerte del mese abbiamo:

1. Fastweb Casa Light FWA di Fastweb con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download in Ultra FWA. Nell’offerta sono inclusi anche modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata, installazione dell’antenna e i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali utili sul mercato del lavoro a 22,95 euro al mese. L’opzione Plus da 3 euro al mese include Assistenza Plus per ricevere supporto immediato dai tecnici di Fastweb e FastwebUP Plus per scegliere tra: un film in streaming su CHILI, due biglietti al prezzo di uno nei cinema UCI, un mese di abbonamento a Corriere.it o Fitprime Smart. Aggiungendo 4 euro al mese potete aggiungere anche un Wi-Fi Booster.

2. Linkem 5G Senza Limiti di Linkem con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download in FWA+. Nell’offerta è incluso anche il MyLink Box da esterno o interno a seconda della copertura a 24,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Al prezzo di 2 euro al mese potete avere l’opzione Parla & Naviga con chiamate illimitate da fisso verso numeri nazionale tramite tecnologia VoIP.

3. TIM Wi-Fi Power FWA di TIM con navigazione illimitata fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload in FWA. Nell’offerta sono inclusi anche kit FWA indoor od outdoor e chiamate a consumo (19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta) a 24,90 euro al mese per i nuovi clienti. E’ possibile acquistare un modem TIM Hub+ in vendita opzionale a 240 euro, rateizzabile in 48 rate da 5 euro al mese, con intervento del tecnico gratuito. Attivazione a 19,90 euro. Aggiungendo 2 euro al mese si hanno incluse chiamate illimitate verso fissi e mobili.

4. Casa Wireless+ di Vodafone con navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download in FWA. Nell’offerta sono inclusi anche modem con Wi-Fi Optimizer con apparato indoor od outdoor a seconda della copertura, chiamate illimitate, IP privato dinamico (da richiedere al servizio clienti al 190) a 27,90 euro al mese senza vincoli. L’attivazione di 96 euro si può dividere in 4 euro al mese per 24 mesi.

5. Eolo Più di Eolo con navigazione illimitata fino a 30 Mbps in download in FWA. Nell’offerta sono inclusi anche chiamate illimitate, EOLOrouter e assistenza entro 3 minuti a 24,90 euro al mese. Con i pacchetti +Studio e Lavoro e +Intrattenimento a 8 euro al mese per entrambi la velocità arriva fino a 200 Mbps in download e 50 Mbps in upload. In fase d’ordine si possono aggiungere fino a tre ripetitori Wi-Fi al prezzo di 3 euro al mese ciascuno. I pacchetti +Studio e Lavoro, +Intrattenimento e +Sicurezza si possono provare gratis per un mese. L’installazione standard da parte di un tecnico certificato costa 19,90 euro. A 59,90 euro potete avere installazione rapida garantita entro 5 giorni lavorativi.

