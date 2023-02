Qual è il valore oggi del PUN a Febbraio 2023?

Offerte in evidenza Luce Flex Web 889,38 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 813,70 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.094,20 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Il PUN, che è quanto si paga all’ingrosso per l’energia elettrica sul mercato della Borsa Elettrica Italiana, viaggia in discesa da settimane. Tanto che il suo valore, a gennaio 2023, si è attestato a 0,1744 euro al kilowattora, in calo rispetto a quello di dicembre 2022: 0,2949 euro al kilowattora.

In che modo l’andamento dell’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) si riflette sulle spese in bolletta? Più il PUN cala, minore è il costo dell’energia elettrica al kilowattora. Si abbassa, dunque, il prezzo dell’energia che i fornitori applicano come base di partenza per calcolare gli importi relativi ai consumi mensili di ciascun cliente. Risultato? Le fatture si snelliscono nel breve periodo.

In questo momento di prezzi luce in discesa, le offerte indicizzate del Mercato Libero permettono di sfruttare al massimo questo trend. Affidandosi al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce è possibile confrontare le innumerevoli proposte messe a punto dai gestori energetici del Mercato Libero e individuare quella che assicuri il minor costo unitario dell’energia elettrica possibile.

CONFRONTA LE MIGLIORI OFFERTE LUCE »

Le offerte luce indicizzate più vantaggiose di Febbraio 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE SPESA MENSILE 1 Octopus Energy Octopus Flex 0,1844 €/kWh 68,46 euro 2 wekiwi Energia alla Fonte 0,1874 €/kWh 70,04 euro 3 Pulsee Luce RELAX Index 0,1744 €/kWh 74,99 euro

Di seguito scattiamo una fotografia delle offerte a prezzo indicizzato che attraggono il risparmio a febbraio 2023. Tali offerte sono state identificate dal comparatore di SOStariffe.it come le più convenienti per una “famiglia tipo” che consumi mediamente 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW).

Il consumo annuale di energia elettrica è un’informazione sempre reperibile nell’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore (ecco come leggere la bolletta della luce). Tuttavia, è anche possibile fare una stima dell’ammontare annuo di elettricità utilizzata da un nucleo familiare utilizzando i filtri di ricerca integrati nel comparatore di SOStariffe.it. Impostare i parametri è molto intuitivo, come è visibile dal widget qui sotto:

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Octopus Flex di Octopus Energy

Octopus Energy, il brand dell’energia sostenibile nato nel Regno Unito e approdato in Italia nel 2022, propone un’offerta vantaggiosa in esclusiva con SOStariffe.it:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,010 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso annuale pari a 80,40 euro a copertura dei costi di commercializzazione (quindi slegato dai consumi);

tariffazione trioraria per beneficiare del costo più basso dell’energia in determinate fasce orarie;

sconto #Octofriends : per ogni amico portato in Octopus Energy si riceverà uno sconto di 20 euro in fattura; a sua volta ogni amico diventato cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, riceverà uno sconto di 30 euro in bolletta.

: per ogni amico portato in Octopus Energy si riceverà uno in fattura; a sua volta ogni amico diventato cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, riceverà uno in bolletta. fornitura 100% proveniente da fonti rinnovabili.

Attivare Octopus Flex si tradurrebbe in una spesa mensile in bolletta per la “famiglia tipo” di 68,46 euro. Per saperne di più, ecco il link di riferimento:

Scopri Octopus Flex »

Energia alla Fonte di wekiwi

wekiwi, web company nata nel 2015 da una startup del gruppo Tremagi, attira il risparmio grazie a una promozione che prevede:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso annuale pari a 90 euro a copertura dei costi di commercializzazione;

10% di sconto sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi, piattaforma online per la vendita di gadget per la casa, elettronica e illuminazione a led;

sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi, piattaforma online per la vendita di gadget per la casa, elettronica e illuminazione a led; bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta per i nuovi clienti che attivino l’offerta online e inseriscano il codice SOSW22;

in bolletta per i nuovi clienti che attivino l’offerta online e inseriscano il codice SOSW22; energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

La spesa stimata per la “famiglia tipo” che volesse sottoscrivere questa promozione è pari a 70,04 euro al mese. Clicca sul pulsante verde per ulteriori dettagli:

Scopri Energia alla Fonte wekiwi »

Pulsee Luce RELAX Index

L’offerta Luce RELAX Index di Pulsee (marchio di Axpo Italia) ha la seguente carta d’identità:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN senza costi aggiuntivi ;

; contributo fisso mensile scontato del 20% : 12 euro al mese anziché 15 euro al mese, per una spesa complessiva di 144 euro all’anno;

: 12 euro al mese anziché 15 euro al mese, per una spesa complessiva di 144 euro all’anno; possibilità di arricchire l’offerta con l’opzione aggiuntiva “ Cost Sharing ” che, a 1,50 euro in più al mese, consente di ricevere bollette dagli importi già suddivisi tra i coinquilini di un appartamento;

” che, a al mese, consente di ricevere bollette dagli importi già suddivisi tra i coinquilini di un appartamento; energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili.

Attivando questa soluzione la “famiglia tipo” spenderebbe 74,99 euro al mese per le bollette della luce. Per saperne di più sulla promozione, consulta il sito dedicato all’offerta, accessibile dal link di seguito:

Scopri Pulsee Luce RELAX Index »