Prezzo luce in calo a gennaio 2023: scenderanno anche le bollette?

Il 2023 è iniziato con un netto calo del prezzo della luce che potrebbe tradursi in un calo delle bollette dell'energia elettrica nel corso dei prossimi mesi. Tale calo, però, non sarà immediato. Le bollette che le famiglie e le imprese italiane stanno ricevendo in queste settimane, infatti, sono legate ai consumi di fine 2022, periodo caratterizzato da costi molto alti dell'elettricità, soprattutto per il servizio di Maggior Tutela. Già nei prossimi mesi, però, il prezzo ridotto della luce a gennaio 2023 potrebbe tradursi in un calo delle bollette. Ecco i dettagli completi in merito.

La crisi energetica ha spinto verso l’alto il prezzo della luce nel corso del 2022, con aumenti significativi del costo al kWh dell’elettricità per famiglie e imprese, sia in Tutela che nel Mercato Libero. Il mercato, però, fa registrare una buona notizia. Con il mese di gennaio 2023, infatti, si registra un calo netto del costo dell’energia elettrica che riguarda sia le forniture attive in regime tutelato che le tariffe indicizzate (rispetto al PUN) del Mercato Libero.

Questo calo si tradurrà in una riduzione delle bollette della luce relative ai consumi di gennaio 2023 e dei mesi successivi. Tali bollette inizieranno ad arrivare sul finire del primo trimestre del 2023 quando, finalmente, potrebbe esserci un allentamento della crisi energetica dovuto proprio al calo dei prezzi all’ingrosso che si sta registrando nel corso delle ultime settimane. Le bollette relative ai consumi di fine 2022, invece, continueranno ad essere particolarmente elevate.

Cala il prezzo della luce a gennaio 2023: in arrivo bollette più leggere

REGIME TARIFFARIO PREZZO LUCE DICEMBRE 2022 PREZZO LUCE GENNAIO 2023 Maggior Tutela 0,53451 €/kWh 0,41581 €/kWh Mercato Libero 0,294 €/kWh (PUN dicembre 2022) 0,18 €/kWh (PUN provvisorio gennaio 2023)

Dopo un 2022 caratterizzato da una crisi energetica senza precedenti, il 2023 potrebbe finalmente far registrare bollette più leggere. I primi segnali in tal senso sono positivi. Il costo dell’energia elettrica è in calo e, quindi, la spesa per l’elettricità degli utenti finali potrebbe ridursi (a parità di consumi) rispetto alla seconda metà del 2022. Il trend in calo riguarda sia il servizio di Maggior Tutela che il Mercato Libero (per chi ha attivato tariffe indicizzate rispetto al PUN, soluzioni tariffarie che oramai sono un riferimento per il mercato).

Per quanto riguarda la Tutela, come annunciato da ARERA a fine dicembre, il prezzo dell’energia elettrica per il primo trimestre del 2023 ha registrato un netto calo rispetto al trimestre precedente. Il costo al kWh della luce, infatti, è passato da 0,53451 €/kWh (prezzo valido fino al 31 dicembre scorso) a 0,41581 €/kWh (prezzo valido dal 1° gennaio 2023 al prossimo 31 marzo 2023). Si tratta, in ogni caso, di un valore ancora superiore rispetto al prezzo dello scorso (nel primo trimestre del 2022, infatti, il costo della luce in Tutela era di 0,35 €/kWh).

Buone notizie arrivano anche per chi è passato al Mercato Libero ed ha attivato una tariffa indicizzata legata all’andamento del PUN (Prezzo Unico Nazionale). L’indice del mercato all’ingrosso, infatti, è in calo. Il mese di dicembre 2022 si è chiuso con un prezzo medio mensile del PUN pari a 0,294 €/kWh. Il dato parziale relativo alla prima metà di gennaio 2023, invece, anticipa un calo del costo della luce all’ingrosso. Attualmente, infatti, il valore medio del PUN si aggira intorno ai 0,18 €/kWh, il valore medio più basso registrato dall’autunno del 2021.

Di conseguenza, salvo possibili rincari improvvisi del mercato all’ingrosso, le bollette della luce relative ai consumi di gennaio 2023 e dei mesi successivi potrebbero, finalmente, registrare un netto calo rispetto alle bollette dei mesi precedenti. Il costo dell’energia è in netto calo e garantirà un risparmio futuro a famiglie e imprese. La fine della crisi energetica è ancora lontana ma, finalmente, le quotazioni stanno diventando più sostenibili.

Da notar, inoltre, che anche il costo del gas all’ingrosso è in netto calo. L’indice TTF che regola il mercato all’ingrosso europeo è sceso al di sotto dei 60 euro al megawattora con un calo di oltre il 30% da inizio 2023. Si tratta del valore minimo da settembre 2021. Il calo dell’indice TTF è fondamentale per garantire un prezzo ridotto della luce nel lungo periodo. Il gas, infatti, continua ad essere una materia prima fondamentale per produrre energia elettrica. Un costo ridotto del gas permetterà di stabilizzare nel tempo le quotazioni al ribasso dell’elettricità nel corso del 2023.

Come tagliare le bollette della luce a gennaio 2023 con le migliori offerte del Mercato Libero

Per massimizzare il risparmio in bolletta, in questo momento, è necessario sfruttare il calo del prezzo della luce riferito al PUN. Puntando sulle migliori offerte luce del Mercato Libero, quindi, sarà possibile accedere facilmente alle tariffe più convenienti del momento, da attivare per assicurarsi un costo ridotto dell’energia nel corso dei prossimi mesi. La scelta della tariffa giusta può avvenire, in modo molto semplice, tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce, disponibile al link qui di sotto.

Scopri qui le migliori offerte luce del Mercato Libero »

Per individuare l’offerta migliore basterà indicare una stima del proprio consumo annuo (il dato è riportato nell’ultima bolletta ma può anche essere calcolato tramite il tool integrato nel comparatore). In questo modo si accederà ad una panoramica delle tariffe più vantaggiose del momento, da attivare direttamente online. La sottoscrizione di una nuova tariffa avviene in pochi minuti ed in modo completamente gratuito. È sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario del contratto e i dati della fornitura (in particolare serve il codice POD presente in bolletta).

Per assistenza nella scelta e nell’attivazione dell’offerta luce più vantaggiosa è possibile fare riferimento al servizio di consulenza di SOStariffe.it, disponibile chiamando al numero 02 5005 111. Il servizio è completamente gratuito e senza impegno e consente di ottenere un supporto imparziale nella scelta di una tariffa valida per dare un taglio netto alle bollette, sia nel breve che nel lungo periodo.