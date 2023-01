Rimodulazione WindTre: tutto sull'aumento di 2 euro di Gennaio 2023

A gennaio arriva la rimodulazione WindTre . Per alcune offerte il prezzo aumenta di 2 euro al mese . Scopri come avere più Giga, rifiutarla o recedere dall'offerta

Dallo scorso 13 gennaio è entrata ufficialmente in vigore la rimodulazione WindTre. Alcuni clienti dell’operatore di telefonia mobile hanno quindi sperimentato un aumento di 2 euro al mese sulla propria offerta prepagata. In particolare la modifica del prezzo riguarda una selezione di tariffe che includono traffico dati. La rimodulazione WindTre è stata motivata con la volontà dell’operatore di investire “di continuo nel miglioramento della propria Rete Top Quality con l’obiettivo di offrire ai clienti una connessione sempre più affidabile e veloce“, precisando che l’aumento del prezzo è avvenuto per tale ragione e non “esigenze di mercato“.

Tramite un apposito comando via SMS è possibile ricevere come forma di compensazione una certa quantità di Giga aggiuntivi, già attivi a partire da dicembre 2022, entro 3 giorni dalla ricezione del messaggio o rifiutare la rimodulazione WindTre e mantenere invariata l’attuale offerta attiva tramite il comando OPTIN presente in un secondo SMS. I clienti con offerta Smart Security invece dal 15 gennaio hanno visto crescere il costo annuale a 34,90 euro.

I clienti coinvolti dalla rimodulazione WindTre hanno anche ricevuto la comunicazione della modifica delle condizioni contrattuali, che ora prevedono la cosiddetta clausola ISTAT che permette all’operatore di aumentare il prezzo mensile delle offerte in base all’inflazione a partire dal 2024 senza che si possa recedere gratuitamente dai piani. In più, WindTre ha comunicato che le offerte con tariffazione agevolata per le chiamate internazionali dall’Italia verso la Nigeria avranno un aumento di costo da 5 a 10 centesimi al minuto.

Stando però alla denuncia dell’associazione ADUC (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori) all’Antitrust, il sistema utilizzato da WindTre per consentire al cliente di non accettare l’aumento di prezzo sarebbe del tutto simile al comando NVAR che era già costato all’operatore una multa da 5 milioni di euro da parte dell’autorità. ADUC ha anche chiesto la sospensione della clausola ISTAT.

Rimodulazione WindTre: come fare per avere più Giga inclusi o rifiutarla

Rimodulazione WindTre: le diverse opzioni Come fare Accettare un aumento dei Giga inclusi (da 30 GB a illimitati a seconda dell’offerta) inviare un SMS gratuito con testo “PLUS” al numero 43143 entro 3 giorni dalla ricezione dell’SMS di WindTre Rifiutarla utilizzando il comando OPTIN o inviando un SMS gratuito al 40400 Recedere dall’offerta gratuitamente entro 60 giorni dalla ricezione dell’SMS di WindTre Passare ad altro operatore gratuitamente entro 60 giorni dalla ricezione dell’SMS di WindTre

La rimodulazione WindTre è stata comunicata ai clienti coinvolti tramite SMS a partire da fine novembre 2022. Coloro che hanno attive offerte con addebito su credito residuo riceveranno l’adeguamento a partire dai rinnovi dopo il 12 gennaio 2023. Chi ha invece scelto l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito con Easy Pay si verrà aumentare il costo mensile di 2 euro a partire dal rinnovo successivo al 31 gennaio 2023. Per alcune offerte varieranno anche i costi extrasoglia, che si applicano nel caso si esaurisca il traffico dati incluso.

Per ricevere l’aumento di Giga si dovrà inviare un SMS gratuito con testo “PLUS” al numero 43143 entro 3 giorni dalla ricezione del messaggio con la comunicazione di WindTre. Si va da un minimo di 30 GB fino ad arrivare a Giga illimitati fino a 10 Mbps o alla massima velocità a seconda della promozione associata alla SIM. Resta valido l’incremento di traffico incluso derivante dall’attivazione delle offerte di rete fissa di WindTre.

Per rifiutare la rimodulazione WindTre potete invece utilizzare il comando OPTIN presente nel secondo messaggio inviato dall’operatore che annuncia tale possibilità o inviare un SMS gratuito al 40400. Come prevede il nuovo Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche, l’utente può anche scegliere di esercitare il diritto di recesso o passare ad altro operatore senza penali né costi di disattivazione entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione via SMS da parte di WindTre.

Nel caso vogliate cambiare operatore non c’è strumento migliore del comparatore di SOStariffe.it per trovare la tariffa giusta per voi. Inserendo alcuni parametri necessari a costruire il vostro profilo di consumo (Giga inclusi, possibilità di aggiungere uno smartphone a rate, etc.) potrete in pochi secondi avviare il confronto tra le migliori offerte di tutti i maggiori gestori e visualizzare poi in pochi secondi le promozioni più convenienti in base alle vostre reali esigenze.

Per procedere al recesso invece si dovrà inviare una comunicazione con causale “modifica delle condizioni contrattuali” nelle seguenti modalità:

lettera raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI

Casella Postale 159 20152 MILANO MI PEC scrivendo a servizioclienti159@pec.windtre.it

Area Clienti sul sito

sul sito nei punti vendita WindTre

al servizio clienti 159

In caso di offerte della famiglia WindTre Junior, il diritto di recesso dovrà essere esercitato dal genitore. Se alla promozione è abbinato l’acquisto a rate di un dispositivo dovrete anche comunicare se volete pagare le rate residue in un’unica soluzione o continuare con la rateizzazione alle stesse condizioni oggi previste.