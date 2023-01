Internet Wifi casa: offerte per connettersi a Gennaio 2023

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Internet Unlimited 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

È possibile navigare da casa con prestazioni simili a quelle garantite dalla fibra ottica, ma senza dover attivare la linea fissa? La risposta a questa domanda dei consumatori è “sì”, grazie alle sempre più diffuse soluzioni wifi casa e alle top performance della tecnologia FWA (Fixed Wireless Access).

Che cosa si intende per FWA? Essa prevede che la fibra ottica arrivi fino alla stazione radio di base. Da qui, per il cosiddetto “ultimo miglio” il segnale si sposta tramite la rete 4G o 4G+ (e in futuro sempre più il 5G) fino a raggiungere il modem che si trova nell’abitazione dell’utente.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa wireless, è possibile confrontare le promozioni degli operatori telefonia e internet che sfruttano la tecnologia “senza fili” e individuare quelle più vantaggiose (per prezzo e servizi) a gennaio 2023.

Le soluzioni Internet casa wireless più competitive a Gennaio 2023

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE CANONE MENSILE 1 Eolo Più navigazione fino a 30 Mbps in download con il pacchetto base. Con ultra velocità a pagamento si può arrivare fino a 1 Gbps in download

a pagamento si può arrivare in download chiamate illimitate incluse

attivazione: 19,90 euro una tantum 19,90 euro al mese per il pacchetto base (in promozione fino al 22 gennaio 2023)

al mese per il pacchetto base (in promozione fino al 22 gennaio 2023) opzioni aggiuntive a pagamento 2 Fastweb Casa Light navigazione fino a 1 Gbps in download

chiamate non incluse

costo di attivazione incluso nel canone mensile 22,95 euro al mese 3 Linkem Senza Limiti navigazione fino a 100 Mbps in download

chiamate illimitate opzionali a pagamento

attivazione gratuita 24,90 euro al mese

2 euro in più al mese con l’aggiunta del piano Voce

Di seguito passiamo sotto la lente di ingrandimento le tre soluzioni wireless che il comparatore di SOStariffe.it ha classificato come le più vantaggiose di gennaio 2023.

Eolo Più

Eolo, l’operatore telco italiano specializzato nella fornitura di servizi Internet a banda ultra-larga, offre ai nuovi clienti il tandem chiamate illimitate e navigazione in Rete per la sua promozione Eolo Più. In aggiunta a ciò, il provider propone un pacchetto base (al prezzo promozionale di 19,90 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 24,90 euro al mese anziché 34,90 euro) che può essere arricchito da opzioni aggiuntive per incrementare la velocità di navigazione (fino a 200 Mbps in download).

Innanzitutto, uno sguardo alle caratteristiche del pacchetto base:

navigazione senza limiti fino a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload;

e 3 Mbps in upload; chiamate illimitate gratuite verso cellulari e rete fissa;

gratuite verso cellulari e rete fissa; EOLOrouter incluso e possibilità di ricevere assistenza entro 3 minuti dalla richiesta di aiuto;

possibilità di provare gratuitamente i pacchetti opzionali per un mese per i clienti che scelgano l’opzione di pagamento bimestrale: entro i 30 giorni di prova si potrà decidere se mantenerli (a 10 euro in più al mese rispetto al pacchetto base), oppure eliminarli senza costi;

per un mese per i clienti che scelgano l’opzione di pagamento bimestrale: entro i 30 giorni di prova si potrà decidere se mantenerli (a 10 euro in più al mese rispetto al pacchetto base), oppure eliminarli senza costi; costo di attivazione una tantum: 19,90 euro.

Come detto, chi avesse bisogno di top prestazioni di navigazione può arricchire il piano base (in promozione fino a domenica 22 gennaio 2023) con le seguenti soluzioni aggiuntive:

“ +Intrattenimento ” a 5 euro in più al mese;

” a 5 euro in più al mese; “ +Studio e Lavoro ” (+ 5 euro al mese);

” (+ 5 euro al mese); “+Sicurezza” (a 3 euro in più al mese).

Acquistando o il pacchetto opzionale “+Intrattenimento” o “+Studio e Lavoro” è possibile navigare a una velocità fino a 100 Mbps in download e fino a 20 Mbps in upload o fino a 1 Gbps in download e fino 300 Mbps in upload, in base all’infrastruttura tecnologica disponibile all’indirizzo di attivazione.

Attivando, invece, entrambe le opzioni “+Intrattenimento” e “+Studio e Lavoro” si avrà internet fino a 200 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload oppure fino a 1 Gbps in download e fino 300 Mbps in upload, in base all’infrastruttura tecnologica disponibile all’indirizzo di attivazione. Abbinando i due pacchetti, si incasserà uno sconto di 2 euro al mese, per un totale di 8 euro al mese per i due servizi abbinati, invece di 10 euro.

Infine, aggiungendo “+Sicurezza” ai primi due, grazie alla promozione “Tutto incluso”, questo sarà scontato a 2 euro al mese, invece di 3 euro, per un totale di 10 euro al mese per i tre servizi insieme, invece di 13 euro.

Fastweb Casa Light FWA

Connessione illimitata a Internet, velocità di navigazione fino a 1 Gbps in download, stabilità di copertura grazie al Wi-Fi 6 di ultima generazione e prezzi competitivi: ecco i punti di forza dell’offerta “senza fili” di Fastweb, attivabile al costo di 22,95 euro al mese.

Di seguito l’identikit della promozione:

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload;

e 200 Mbps in upload; modem Internet Box NeXXt con WiFi 6 e Alexa integrata ;

; installazione di una piccola antenna da parte di un tecnico senza costi aggiuntivi;

accesso gratuito ai corsi (in streaming e on-demand) della Fastweb Digital Academy , la scuola delle professioni digitali in cui acquisire le “skill” più richieste dal mercato del lavoro;

, la scuola delle professioni digitali in cui acquisire le “skill” più richieste dal mercato del lavoro; costo di attivazione (2 euro al mese per 20 mesi) già incluso nel prezzo di listino;

possibilità di aumentare le prestazioni del wi-fi e avere Internet potente in tutta la casa grazie all’acquisto di un amplificatore Wi-Fi Booster (a 4 euro in più al mese).

Linkem Senza Limiti

Anche Linkem, che dal 2001 offre servizi Internet a banda ultra-larga a famiglie e imprese in Italia, è tra gli “ambasciatori” della convenienza in quanto consente ai nuovi clienti di connettersi a Internet da casa in modalità wireless al prezzo di 24,90 euro al mese. Inoltre, pagando 2 euro in più al mese, si potrà avere anche l’opzione Voce, con chiamate illimitate da casa verso fissi e mobili nazionali.

Le caratteristiche di Linkem Senza Limiti sono:

connessione illimitata e velocità di navigazione fino a 100 Mbps in download e 10 Mbps in upload pur in assenza della linea fissa;

e 10 Mbps in upload pur in assenza della linea fissa; opzione voce “ Parla&Naviga ” con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali a 2 euro in più al mese;

” con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali a 2 euro in più al mese; assistenza Prime inclusa: supporto tecnico specializzato e assistenza continuativa sull’apparato di connessione;

contributo di attivazione gratuito.

