Conti correnti gratuiti: le offerte di Gennaio 2023

Esiste un conto corrente gratuito? Quali sono le banche che offrono conti senza costi fissi? Come si fa ad averne uno? E le domande potrebbero continuare e moltiplicarsi. Ma la risposta è una sola: un conto corrente zero spese è possibile.

È un conto corrente online che permette al risparmiatore di avere accesso ai servizi bancari di un istituto di credito, ma senza costi, non avendo né quelli per l’apertura né quelli per la gestione della tenuta del conto stesso. In sintesi, è un conto corrente con canone annuo gratuito che però consente l’operatività di un conto tradizionale aperto in una filiale.

Com’è possibile? Merito della digitalizzazione, che si è tradotta nell’home banking e nel mobile banking. Servizi digitali che non solo fanno guadagnare tempo non dovendo più rivolgersi a uno sportello bancario per operare sul proprio conto, ma che di fatto hanno azzerato i costi fissi, cioè niente spese di gestione e niente commissioni sulle principali operazioni. Ecco perché i conti correnti online sono i più economici.

Ma come trovare le migliori offerte per aprire un conto bancario a gennaio 2023? Un aiuto arriva dal comparatore per conti correnti di SOStariffe.it che mette a confronto le soluzioni più convenienti attualmente disponibili.

Conto corrente: le offerte zero spese di gennaio 2023

CONTO CORRENTE DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Conto BBVA canone zero a tempo indeterminato

carta di debito inclusa

deposito senza vincoli con rendimento del 2% annuo

prelievi gratis in area euro per importi pari o superiori a 100 euro

bonifici ordinari e bonifici istantanei senza commissioni 2 Conto Corrente Arancio di Banca ING canone zero per sempre (rispettando alcune condizioni)

(rispettando alcune condizioni) carta di debito gratuita

bonifici online senza commissioni

prelievi di contante gratuiti in Italia e in Europa

3% di tasso di interesse lordo senza vincoli per i primi 3 mesi, poi 0,5% annuo lordo 3 Conto Widiba Start di Banca Widiba canone gratuito per 12 mesi, poi 3 euro al mese con possibilità di azzerarlo

carta di debito inclusa

inclusa prelievo di contante da ATM pari o superiore a 100 euro su tutte le banche in Italia gratuito

casella PEC e firma digitale gratuite

Sono 3 i conti correnti online più vantaggiosi di gennaio 2023. Qui di seguito, analizziamo i punti di forza di ciascuna offerta.

Conto BBVA

Diventando clienti di BBVA si ha un conto corrente online e una carta di debito gratuiti per sempre. La banca multinazionale spagnola propone un conto con IBAN italiano che offre:

carta di debito (fisica e virtuale) gratuita con collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay;

(fisica e virtuale) gratuita con collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay; prelievi gratuiti in area Euro per importi pari o superiori a 100 euro;

domiciliazione delle bollette gratuita;

bonifici ordinari (fino a 6.000 euro) e bonifici istantanei (fino a 1.000 euro) in area SEPA gratuiti;

ricarica del conto corrente gratis.

Diventando clienti di BBVA inoltre è possibile anche guadagnare. Con le seguenti promozioni:

Gran Cashback 10% BBVA per ottenere fino a 50 euro il primo mese;

per ottenere fino a 50 euro il primo mese; Cashback 1% BBVA per ricevere fino a 30 euro nei successivi 12 mesi;

per ricevere fino a 30 euro nei successivi 12 mesi; Passaparola, portando amici in BBVA, si riceve un bonus fino a 100 euro per 5 persone.

Per nuovi e già clienti è possibile anche avere un rendimento sui propri risparmi grazie al “Deposito flessibile“, un conto deposito senza alcuna spesa (né apertura né gestione) e senza vincoli (500 euro il minimo, 50.000 euro l’importo massimo) con un rendimento del 2% annuo e, in caso di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali), la garanzia di un interesse dell’1% in base al periodo di permanenza.

BBVA offre anche servizi pay per-use:

stipendio accreditato in anticipo sul proprio conto a partire da solo 0,25 euro;

servizio Pay&Plan per pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili a partire da 0,50 euro;

per pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili a partire da 0,50 euro; possibilità di pagare online le bollette non domiciliate direttamente dall’App per solo 1,50 euro con PagoPa e con Cbill.

Per conoscere l’offerta BBVA, vai al link qui sotto:

Conto Corrente Arancio di ING

A zero spese è anche Conto Corrente Arancio di ING che offre un conto corrente online a canone zero e che si apre (gratuitamente) tramite Internet con firma digitale. Anche la formula “Modulo Zero Vincoli” (attivabile e disattivabile in qualsiasi momento), con maggiori servizi a disposizione, può essere a costo zero (esclusa l’imposta di bollo) ma soddisfacendo alcune condizioni:

accredito di stipendio/pensione;

entrate di almeno 1.000 euro al mese;

altrimenti il canone è di 2 euro al mese.

Con carta di debito Mastercard a canone gratuito (il rilascio costa invece 3 euro) con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay, “Modulo Zero Vincoli” prevede anche:

prelievo di contante in Italia e in Europa senza commissioni;

pagamenti di MAV, F24, RAV senza costi;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono;

un modulo gratuito di assegni all’anno.

In aggiunta, con il servizio Pagoflex c’è la possibilità di pagare in 3, 6, 9 oppure 12 mesi i propri acquisti superiori a 200 euro eseguiti con la carta di credito abbinata al conto. Aprendo Conto Corrente Arancio entro il 31 marzo 2023 e attivandolo entro il 31 marzo 2023, si può avere un rendimento del 3% lordo senza vincoli per i primi 3 mesi. Alla fine dei tre mesi, i propri risparmi continueranno a crescere con un tasso di interesse pari allo 0,5% annuo lordo.

Con Conto Corrente Arancio è possibile attivare anche la carta di credito Mastercard Gold con un canone mensile di 2 euro (24 euro l’anno), ma il canone è zero in tutti i mesi in cui si spendono almeno 500 euro o avendo un Pagoflex attivo. La carta è collegabile ad Apple Pay e Google Pay. Così come lo è la carta prepagata Mastercard con canone annuo e rilascio gratuiti per la versione virtuale, mentre il rilascio della versione fisica ha un costo di 10 euro.

Per saperne di più dell’offerta di Conto Corrente Arancio, clicca al link:

Conto Widiba Start di Banca Widiba

Vantaggioso è anche il conto corrente online Widiba Start di Banca Widiba che, se lo si apre entro il 18 gennaio, è a canone zero per i primi 12 mesi, poi previsto un costo di 3 euro al mese per la tenuta del conto, se non si hanno meno di 30 anni. Si tratta però di un costo azzerabile o riducibile al minimo grazie a una serie di promozioni proposte dalla banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi. Ecco quali sono le opportunità di sconto:

1 euro in meno con l’accredito dello stipendio (o pensione);

1 euro in meno se il tuo patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro;

2 euro in meno se hai 10.000 euro investiti in risparmio gestito (Per esempio: fondi, sicav, polizze);

1 euro in meno se hai 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (Per esempio: obbligazioni, azioni, ETF, ETC) .

Widiba Start include una carta di debito e assicura anche bonifici ordinari in 36 Paesi in area SEPA gratuiti. Scegliendo questo conto si hanno pure PEC e Firma Digitale gratis, deposito titoli senza costi, prelievo di contante da ATM pari o superiore a 100 euro su tutte le banche in Italia gratuito e piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL.

Inoltre, per i nuovi clienti ci sono anche:

50 euro di buono regalo Amazon.it , trasferendo lo stipendio o la pensione su Widiba Start entro il 5 marzo;​

, trasferendo lo stipendio o la pensione su Widiba Start entro il 5 marzo;​ 50 euro di buono regalo Amazon.it, chiudendo il vecchio conto e trasferendo le operazioni a esso collegato sul nuovo conto Widiba Start con il servizio online Widiexpress entro il 4 febbraio​.

Per conoscere l’offerta di Banca Widiba, clicca al link qui sotto:

