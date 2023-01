Bollette gas raddoppiate: le soluzioni di Gennaio 2023

Il prezzo del gas all’ingrosso è in contrazione da settimane, ma a gennaio 2023 le bollette del metano crescono del +23,3% per i clienti della Maggior Tutela. Ecco le soluzioni gas del Mercato Libero per tenere sotto controllo i rialzi e trarre subito il massimo vantaggio dalla battuta d’arresto delle quotazioni gas al TTF di Amsterdam .

Sebbene il prezzo del gas all’ingrosso sia in ribasso da cinque settimane al TTF di Amsterdam, le bollette del metano continuano a gravare sui bilanci delle famiglie italiane, in particolar modo su quelle ancora servite dalla Maggior Tutela. Per loro, infatti, le fatture di gennaio 2023 saranno nuovamente all’insegna degli aumenti, con un prezzo gas in crescita del +23,3% sui consumi di dicembre 2022 rispetto ai consumi di novembre 2022. (Qui ne spieghiamo il perché).

Una tregua, però, dovrebbe arrivare da febbraio 2023: secondo una previsione di Nomisma Energia al 17 gennaio 2023, pubblicata sul quotidiano Il Sole 24 Ore, il prezzo del metano, per i clienti ancora serviti dalla Maggior Tutela, è in calo del 29% al 1° gennaio 2023 rispetto al 1° dicembre 2022. Una contrazione che, se confermata, porterebbe un risparmio annuo di 614,3 euro per una “famiglia tipo” che abbia un consumo di 1.400 metri cubi di gas nell’arco di 12 mesi.

Come fare per intercettare questo trend in flessione, massimizzando il risparmio in bolletta? Secondo gli esperti di SOStariffe.it, è il momento giusto per puntare sulle offerte a prezzo indicizzato del Mercato Libero. Si tratta, infatti, di soluzioni che garantiscono l’accesso al prezzo del gas all’ingrosso, aggiornato mensilmente. Questo permette di avere fatture sempre in linea con l’andamento del mercato e trarre vantaggio delle contrazioni di prezzo già nel breve periodo.

Un valido alleato nell’individuazione e nella scelta dell’opzione metano più vantaggiosa è il comparatore di SOStariffe.it per offerte gas, che permette il confronto delle innumerevoli soluzioni metano messe a punto dai gestori energetici del Mercato Libero a partire dal proprio consumo annuo.

Le offerte gas a prezzo indicizzato più competitive di Gennaio 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO GAS SPESA MENSILE 1 A2A Energia Easy Gas 1,2340 €/Smc 114,68 euro 2 wekiwi Gas alla Fonte 1,2840 €/Smc 124,32 euro 3 Edison Energia World Gas Plus 1,2340 €/Smc 127,20 euro

Come sintetizzato in tabella, ecco il podio delle soluzioni gas stilato dal comparatore di SOStariffe.it a gennaio 2023. Per ciascuna delle tre offerte – tutte con tariffa a prezzo indicizzato – le stime di spesa sono parametrate sul consumo di una “famiglia tipo” che utilizzi 1.400 metri cubi di gas all’anno, con fornitura attiva nel comune di Milano.

Chi non avesse il polso del proprio consumo annuo, può calcolarlo grazie ai filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it. Clicca sul widget qui sotto per impostare direttamente i parametri di calcolo:

Il prezzo del gas elencato in tabella fa riferimento all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) relativo al mese di dicembre 2022 (l’ultimo attualmente disponibile). Tale valore è eventualmente incrementato della quota aggiuntiva richiesta dal singolo fornitore.

Easy Gas di A2A Energia

L’offerta metano di A2A Energia conquista la vetta della convenienza grazie a un costo del gas contenuto: i clienti, infatti, pagano la materia prima allo stesso prezzo del mercato all’ingrosso. Inoltre, con l’azzeramento del contributo fisso mensile (a copertura dei costi di commercializzazione) per i primi tre mesi di fornitura, si ottiene un extra risparmio in bolletta (pari a 37,50 euro).

Di seguito i tratti distintivi della promozione:

prezzo indicizzato in base all’indice PSV senza alcun sovrapprezzo ;

in base all’indice ; contributo fisso mensile (pari a 12,50 euro) azzerato per i primi 3 mesi di fornitura;

(pari a 12,50 euro) per i primi di fornitura; gestione online della fornitura con area Clienti online e App A2A;

della fornitura con area Clienti online e App A2A; energia verde inclusa.

Con l’attivazione di A2A Easy Gas, la bolletta mensile del metano per la “famiglia tipo” sarebbe pari a 114,68 euro.

Per avere una panoramica dell’offerta, clicca al link di seguito:

Gas alla Fonte di wekiwi

Quali sono i benefici (in termini di risparmio e servizi) per i clienti domestici che si affidino alla fornitura gas proposta dalla web company wekiwi? La risposta è concentrata nell’elenco puntato qui sotto:

prezzo del gas all’ingrosso (allineato al PSV) a cui va aggiunto un contributo al consumo di 0,050 €/Smc ;

del gas (allineato al PSV) a cui va aggiunto un contributo al consumo di ; costo fisso di 67 euro all’anno per spese di commercializzazione (il canone mensile è di appena 5,50 euro);

sistema della “ carica mensile “: il cliente sceglie l’importo e la periodicità delle fatture in acconto, per poi ricevere conguagli solo su consumi reali;

“: il cliente sceglie l’importo e la periodicità delle fatture in acconto, per poi ricevere conguagli solo su consumi reali; bonus di benvenuto di 30 euro attivando l’offerta online e inserendo il codice sconto SOSW22;

attivando l’offerta online e inserendo il codice sconto SOSW22; sconto del 10% sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi: illuminazione Led, demotica e altri gadget elettronici;

sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi: illuminazione Led, demotica e altri gadget elettronici; energia verde inclusa.

La “famiglia tipo” che scegliesse wekiwi per la fornitura metano pagherebbe 124,32 euro al mese. Cliccando sul pulsante verde qui sotto, è possibile consultare procedere con l’attivazione:

World Gas Plus di Edison Energia

Tra le caratteristiche che rendono l’offerta di Edison Energia tra le più competitive a gennaio 2023 si possono annoverare:

prezzo del gas all’ingrosso agganciato all’indice PSV senza costi aggiuntivi ;

agganciato all’indice ; contributo fisso mensile scontato del 30% : da 20 euro a 14 euro al mese, per un totale di 168 euro all’anno;

: da 20 euro a 14 euro al mese, per un totale di all’anno; iniziativa Edison Cashback per ottenere ulteriori sconti in bolletta previa iscrizione al programma fedeltà EdisonVille;

per ottenere ulteriori sconti in bolletta previa iscrizione al programma fedeltà EdisonVille; accesso gratuito al servizio Edison Co.Co , la piattaforma anti-spreco basata sull’intelligenza artificiale per monitorare i consumi degli elettrodomestici di casa;

, la piattaforma anti-spreco basata sull’intelligenza artificiale per monitorare i consumi degli elettrodomestici di casa; fornitura metano sempre a portata di smartphone grazie all’ App My Edison e all’area Clienti online;

e all’area Clienti online; energia 100% green.

Sottoscrivendo questa promozione gas di Edison Energia, la “famiglia tipo” dovrebbe preventivare un budget di spesa pari a 127,20 euro al mese.

Cliccando al link di seguito, informazioni sull’offerta e i passi per attivarla:

