Aumenta ancora il costo del gas per i clienti in Tutela e questo dato si rifletterà sulle bollette relative ai consumi dello scorso mese di dicembre 2022 . La conferma arriva oggi direttamente da ARERA che ha comunicato il nuovo valore aggiornato della materia prima gas naturale in base al nuovo meccanismo di aggiornamento mensile del prezzo del gas per il mercato tutelato. Ecco tutti i dettagli sull'annuncio arrivato in queste ore da parte di ARERA.

Bollette Gas: +23,3% per i consumi di dicembre 2022 per i clienti in Tutela

La scorsa settimana, ARERA ha ufficializzato il nuovo prezzo dell’energia elettrica in Tutela, con un calo netto del costo della materia prima (rispetto al precedente aggiornamento arrivato a fine settembre 2022). Oggi, invece, ARERA annuncia il nuovo prezzo del gas per il servizio di Maggior Tutela. Il prezzo è relativo ai consumi registrati nel mese di dicembre 2022, come definito dal nuovo meccanismo di aggiornamento mensile del prezzo introdotto da ARERA lo scorso ottobre in risposta alla crisi energetica ed all’andamento instabile del mercato energetico.

Come cambia la bolletta del gas in tutela: +23,3% per i consumi di dicembre 2022

A causa della crescita del prezzo del gas all’ingrosso nelle prime settimane del mese di dicembre, le bollette per i clienti in Tutela sono destinate ad aumentare. ARERA ha comunicato il valore della materia prima gas per i consumi di dicembre 2022. Tale valore è pari a 116,6 €/MWh. Il prezzo è frutto della media dei prezzi rilevati su base quotidiana durante il mese appena terminato. Si tratta di un incremento del +23,3% rispetto al mese precedente.

Tale prezzo equivale a 1,247659 €/Smc. Per il mese di dicembre, quindi, il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo è di 150,95 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse. Il grafico qui di sotto mostra il “peso” delle varie componenti della bolletta sul totale da pagare per il mese di dicembre per l’utente tipo.

Il nuovo meccanismo, che lega il prezzo del gas in Tutela all’andamento del mercato all’ingrosso italiano (il PSV day ahead) con aggiornamenti mensili che vengono comunicati il mese successivo a quello di validità del prezzo, ha permesso di evitare una vera e propria stangata per le famiglie ancora in regime di Maggior Tutela.

Con il precedente sistema, infatti, il costo della materia prima (CMEMm) sarebbe stato di circa 240 €/MWh per il quarto trimestre del 2022. Con il nuovo metodo, invece, ad ottobre c’è stato un prezzo di 78 €/MWh mentre a novembre si è arrivati fino a 91,2 €/MWh. Il rincaro registrato ad inizio dicembre ha portato poi all’aumento del +23,3% del prezzo valido per i consumi registrati in tutto l’ultimo mese del 2022.

Per determinare il prezzo di gennaio 2023 per i clienti in Tutela sarà, invece, necessario attendere i primi giorni di febbraio 2023. Solo il mese prossimo, infatti, ARERA comunicherà il nuovo prezzo, calcolato in base all’andamento dell’indice PSV (con il meccanismo della media giornaliera). L’appuntamento è, quindi, fissato al prossimo mese.

Ricordiamo, in ogni caso, che, per tutto il primo trimestre del 2023, il Governo ha già definito l’azzeramento degli oneri di sistema per il gas (oltre che per la luce), l’applicazione della componente negativa UG2 per consumi fino a 5 mila Smc all’anno e il taglio dell’IVA al 5% oltre al potenziamento dei Bonus sociali.

Come è cambiata la spesa per la famiglia tipo in Tutela per il gas

Con il nuovo aggiornamento, ARERA ha anche comunicato l’evoluzione della spesa per la famiglia tipo nell’anno scorrevole (gennaio – dicembre 2022). Stando ai dati forniti da ARERA, infatti, la famiglia tipo (consumo annuo di 1.400 Smc) registra una spesa di 1.866 euro. Questo dato si traduce in un aumento della spesa del +64,8% rispetto al 2021. Il calo del prezzo all’ingrosso registrato in queste settimane potrebbe tradursi, con gli aggiornamenti dei prossimi mesi, in un calo della spesa futura per la famiglia tipo. L’appuntamento con il prossimo aggiornamento del prezzo del gas in Tutela è, quindi, fissato per inizio febbraio.

