Bollette luce e gas: il Governo studia un nuovo meccanismo per il calcolo degli importi

Il tema delle bollette di luce e gas continua ad essere molto attuale . Nonostante il recente calo dei prezzi all'ingrosso, infatti, la crisi energetica è ancora in corso e i prezzi dell'energia, sia all'ingrosso che al dettaglio, si attestano su valori molto elevati. Per il futuro, il Governo italiano potrebbe introdurre una riforma del settore delle bollette di luce e gas con l'obiettivo di lanciare un nuovo meccanismo di calcolo pensato per incentivare il risparmio energetico. Vediamo i primi dettagli:

La crisi energetica ha riacceso l’attenzione sull’importanza del risparmio energetico, necessario per evitare picchi nel costo dell’energia oltre che per ridurre l’impatto sull’ambiente. Le bollette di luce e gas sono oramai diventate una spesa sempre più rilevante per le famiglie e diventa importante valutare le possibilità di una riforma del meccanismo che ne definisce l’importo. Sul progetto, come confermato dal Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, c’è un progetto in via di sviluppo da parte del Governo. Vediamo, nel dettaglio, quali sono le caratteristiche del nuovo meccanismo e quando questo potrebbe essere presentato:

Bollette luce e gas: nuovo meccanismo per incentivare il risparmio energetico?

COSA PREVEDE IL NUOVO MECCANISMO DI CALCOLO DELLE BOLLETTE DI LUCE E GAS 1. L’introduzione di una fascia “tutelata” di consumi con prezzo ridotto dell’energia 2. La fascia tutelata non sarebbe uguale per tutti ma legata ai consumi degli anni precedenti 3. L’obiettivo è garantire una riduzione delle bollette andando ad incentivare il risparmio energetico

Dalle parole del ministro Giorgetti emergono i primi dettagli sul progetto del nuovo meccanismo di calcolo delle bollette di luce e gas. Tale progetto prevede la realizzazione di una fascia di consumo tutelata caratterizzata da un costo dell’energia ridotto. Per quanto riguarda i consumi eccedenti a tale fascia, invece, si registrerà l’applicazione di una tariffa con prezzo più elevato, stabilita dal fornitore.

La fascia “tutelata” non dovrebbe essere uguale per tutti ma dovrebbe essere definita in base ai consumi degli anni precedenti, in modo da garantire un meccanismo equo, in grado di sostenere sia le famiglie numerose che i nuclei familiari composti da un numero ridotto di componenti e che, quindi, registrano consumi ridotti. Appare evidente, però, che questo meccanismo è ancora in una fase iniziale di definizione.

Lo stesso ministro Giorgetti ha evidenziato che si tratta di un “meccanismo molto complicato” e che potrebbe “esordire la prossima primavera“. Per definire al meglio il nuovo sistema di calcolo delle bollette, il Governo intende ottenere un quadro di dati “più omogeno e completo possibile” per poter avere un’idea chiara sulle modalità che vanno a definire il prezzo dell’energia allo stato attuale.

Il nuovo meccanismo potrebbe incentivare il risparmio energetico. In sostanza, le famiglie che riusciranno a rientrare nella fascia “tutelata” potranno contare su di un prezzo dell’energia ridotto e, quindi, su bollette molto più leggere. In questo momento, invece, non ci sono particolari incentivi legati al risparmio energetico in quanto il costo dell’energia è indipendente dal totale di elettricità o gas utilizzato.

Sarà necessario attendere i prossimi mesi per avere un’idea più precisa in merito al nuovo meccanismo per il calcolo delle bollette di luce e gas su cui il Governo è al lavoro. Il sistema potrebbe diventare effettivo già nel corso del 2023, aiutando le famiglie a sostenere l’impatto della crisi energetica.

Bollette luce e gas: un riepilogo su tutto quello che c’è da sapere per il 2023

LE ULTIME SULLE BOLLETTE DI LUCE E GAS A INIZIO 2023 Cambiano i prezzi della Tutela ARERA ha confermato un aumento del prezzo del gas per i consumi di dicembre 2022 e una riduzione del costo dell’energia per il primo trimestre del 2023 Entrano in vigore gli aiuti del Governo Per il primo trimestre del 2023 torna l’azzeramento degli oneri di sistema su luce e gas e il taglio dell’IVA sul gas oltre al potenziamento dei Bonus sociali Il risparmio massimo con il Mercato Libero Per massimizzare il risparmio è necessario affidarsi alle migliori offerte del Mercato Libero

Il 2023 è iniziato da pochi giorni ma il tema delle bollette di luce e gas continua ad essere di grande rilevanza. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, ARERA ha aggiornato i prezzi del servizio di Maggior Tutela. A fine dicembre è arrivato l’aggiornamento del prezzo dell’energia elettrica che registra un leggero rispetto al quarto trimestre del 2022, restando però su valori molto alti per tutto il primo trimestre del 2023. Nel frattempo, torna a crescere il prezzo del gas in Tutela (relativo ai consumi registrati nel mese di dicembre).

Ricordiamo, inoltre, che dal 1° gennaio 2023 sono validi gli interventi di sostegno previsti dal Governo. Per questo trimestre è arrivato un nuovo azzeramento degli oneri di sistema per luce e gas oltre che un nuovo taglio al 5% dell’IVA sul gas. Da segnalare, inoltre, un potenziamento dei Bonus Luce e Gas con un bonus integrativo, valido per tutto il primo trimestre dell’anno, e con un incremento del tetto ISEE, portato a 15 mila euro (dai precedenti 12 mila euro), valido per tutto l’anno in corso.

Per minimizzare l’importo delle bollette di luce e gas, in ogni caso, resta fondamentale affidarsi alle migliori tariffe disponibili sul Mercato Libero che continuano a garantire un notevole risparmio rispetto alla Tutela, permettendo di accedere ad un costo dell’energia molto basso. Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas è possibile individuare con precisione le tariffe più vantaggiose per risparmiare.

Il sistema è semplice e gratuito: basta accedere al comparatore dal link qui di sotto e indicare una stima del proprio consumo annuo di luce o gas (i dati sono riportati in bolletta o possono essere calcolati tramite l’apposito tool del comparatore). In questo modo, sarà possibile accedere ad una panoramica delle migliori offerte da attivare direttamente online, in pochi click.

