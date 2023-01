Prezzo Gas ARERA: il prezzo dell’offerta Maggior Tutela di Gennaio 2023

Bollette del gas in rialzo per i clienti in Maggior Tutela: il prezzo sui consumi di dicembre 2022 sale del +23,3% rispetto al mese precedente. Grazie al comparatore di SOStariffe.it , ecco una selezione delle offerte metano più vantaggiose del Mercato Libero a gennaio 2023.

Bollette del metano più care per i clienti nel Mercato Tutelato. Il prezzo del gas in base al quale si calcoleranno i consumi di dicembre 2022 dei 7,3 milioni di utenti ancora in Maggior Tutela è in crescita del +23,3% rispetto a novembre 2022. Tale prezzo equivale a 1,247659 €/Smc (a novembre 2022 era 0,975849 €/Smc).

La tendenza al rialzo, già anticipata dagli analisti del settore, è stata confermata dal nuovo aggiornamento del prezzo del gas reso noto martedì 3 gennaio 2023 da ARERA, l’Autorità di regolazione di Energia, Reti e Ambiente. Con questo nuovo dato, la spesa per il gas della famiglia tipo (che ha consumi medi di 1.400 metri cubi annui) nell’anno compreso fra gennaio e dicembre 2022 è di circa 1.866 euro, con un balzo all’insù del 64,8% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Nel frattempo, i listini del gas all’ingrosso sul TTF di Amsterdam, il principale hub europeo per la compravendita di metano, sono meno sotto pressione dei mesi scorsi, complici anche le temperature stagionali superiori alla media che riducono la domanda mantenendo buoni i livelli di stoccaggio in Europa. Questa mattina, mercoledì 4 gennaio 2023, il prezzo del gas è sceso a 67 euro al Megawattora, ai minimi dal 21 gennaio 2022, circa un mese prima dell’inizio della guerra in Ucraina.

In questo scenario, le offerte metano a prezzo indicizzato del Mercato Libero sono oggi le più convenienti, in quanto aiutano i titolari di utenze domestiche a trarre il massimo vantaggio dai prezzi all’ingrosso in calo, che sono, tra l’altro, aggiornati mensilmente.

Quali sono a gennaio 2023 le migliori soluzioni gas a prezzo indicizzato del Mercato Libero? La risposta è contenuta nel comparatore di SOStariffe.it per offerte metano, accessibile dal link qui sotto:

Le offerte metano del Mercato Libero più convenienti a Gennaio 2023

FORNITORE OFFERTA PREZZO GAS COSTO MENSILE 1 Pulsee Gas Relax Index 0,9652 €/Smc 195,65 euro 2 wekiwi Gas alla Fonte 1,0152 €/Smc 196,32 euro 3 Edison Energia World Gas Plus 0,9652 €/Smc 196,75 euro 4 AGSM Aim Energia Green Gas 0,9952 €/Smc 201,66 euro

Quella che segue è una fotografia delle offerte gas più competitive del Mercato Libero a gennaio 2023. Le ha selezionate il comparatore di SOStariffe.it, tenendo conto del consumo mensile di una “famiglia tipo” che contabilizzi 1.400 Smc all’anno sul contatore e abbia una fornitura attiva nel comune di Milano.

Per coloro che abbiano un consumo annuo differente o vogliano avere un’idea di quello del proprio nucleo familiare, possono calcolarlo impostando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it. Per impostarli subito, basta cliccare sulla maschera che appare qui sotto:

Prima di analizzare nel dettaglio ciascuna promozione, è bene segnalare che le offerte selezionate sono tutte a prezzo indicizzato: assicurano cioè l’accesso al prezzo del gas all’ingrosso (agganciato all’indice PSV, acronimo di Punto di Scambio Virtuale, che è il mercato all’ingrosso in Italia). Come detto sopra, in questo momento, queste offerte attraggono il risparmio perché consentono di sfruttare la parabola discendente dei listini gas, così da avere bollette sempre in linea con l’andamento del mercato.

Gas RELAX Index di Pulsee

Podio della convenienza per Pulsee (marchio di Axpo Italia), la cui promozione gas si caratterizza per i seguenti punti di forza:

prezzo indicizzato in base al PSV senza alcun costo aggiuntivo ;

; costo fisso mensile per spese di commercializzazione scontato del 20% : 12 euro al mese anziché 15 euro (144 euro in un anno);

: 12 euro al mese anziché 15 euro (144 euro in un anno); App Pulsee Energy per avere sempre la propria fornitura in palmo di mano;

per avere sempre la propria fornitura in palmo di mano; opzione aggiuntiva “ Zero Carbon Footprint ” (a 3 euro al mese) per azzerare le emissioni inquinanti prodotte dai propri stili di vita;

” (a 3 euro al mese) per azzerare le emissioni inquinanti prodotte dai propri stili di vita; spesa stimata per la “famiglia tipo”: 195,65 euro al mese.

Cliccando al link di seguito si sarà reindirizzati al sito del provider per avere un quadro completo della promozione ed eventualmente procedere con l’attivazione:

Gas alla Fonte di wekiwi

Destinazione risparmio anche per la fornitura gas di wekiwi che si caratterizza per:

prezzo indicizzato in base al PSV a cui va sommato un contributo al consumo di 0,050 €/Smc ;

; costo fisso mensile per spese di commercializzazione e vendita: 67 euro all’anno (5,5 euro al mese, indipendenti dai consumi);

bonus di benvenuto in esclusiva con SOStariffe.it : sconto di 30 euro in bolletta con attivazione via web della fornitura;

in esclusiva con : in bolletta con attivazione via web della fornitura; fatturazione con “ carica mensile “: il cliente sceglie l’importo delle fatture in acconto e la loro frequenza (bimestrale, trimestrale o quadrimestrale). La carica sarà poi conguagliata in presenza delle letture reali del fornitore;

“: il cliente sceglie l’importo delle fatture in acconto e la loro frequenza (bimestrale, trimestrale o quadrimestrale). La carica sarà poi conguagliata in presenza delle letture reali del fornitore; sconto del 10% sui prodotti di illuminazione a led e gadget elettronici acquistabili sulla piattaforma di shopping online wekiwi;

sui prodotti di illuminazione a led e gadget elettronici acquistabili sulla wekiwi; spesa stimata per la “famiglia tipo”: 196,32 euro al mese.

Per passare la promozione sotto la lente d’ingrandimento clicca sul bottone verde qui sotto:

World Gas Plus di Edison Energia

Ecco l’identikit dell’offerta firmata Edison Energia:

prezzo indicizzato in base al PSV senza costi extra ;

; 40% di sconto sul contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: da 20 a 12 euro al mese, per una spesa complessiva di 144 euro all’anno;

sul contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: da 20 a 12 euro al mese, per una spesa complessiva di 144 euro all’anno; gas con CO₂ compensata;

servizio EDISONRisolve gratuito : è un servizio di prenotazione e assistenza telefonica per la gestione delle incombenze domestiche;

: è un servizio di prenotazione e assistenza telefonica per la gestione delle incombenze domestiche; spensa stimata per la “famiglia tipo”: 196,75 euro al mese.

Maggiori dettagli sulla promozione al link di seguito:

Green Gas di AGSM AIM Energia

Ecco le caratteristiche dell’offerta di AGSM AIM Energia, la divisione del gruppo AGSM Verona che si occupa della vendita di energia e gas nel Mercato Libero:

prezzo indicizzato in base al PSV con l’aggiunta di un piccolo contributo al consumo pari a 0,030 €/Smc ;

; contributo fisso annuale di 119,88 euro a copertura dei costi di commercializzazione;

emissioni di CO₂ compensate;

app AGSM AIM Energia per avere la fornitura di metano sempre a portata di click;

per avere la fornitura di metano sempre a portata di click; spesa stimata per la “famiglia tipo”: 201,66 euro al mese;

Segui il link per procedere con l’attivazione della promozione:

