Passa da Iliad a TIM, Vodafone, WindTre e altri operatori: le offerte di Gennaio 2023

Iliad è tra gli operatori di telefonia mobile più in voga da diversi anni a questa parte, come conferma la crescita costante nel numero di attivazioni e l’elevata percentuale di soddisfazione da parte dei suoi clienti. Detto questo anche chi è oggi un utente dell’operatore low cost può facilmente trovare una tariffa con un rapporto qualità prezzo migliore. Chi passa da Iliad a un altro gestore può avere, ad esempio, un’offerta 5G con la stessa quantità di traffico dati incluso di Giga 150 a un prezzo inferiore.

Le migliori offerte per chi passa da Iliad a un altro operatore a gennaio 2023

Le migliori offerte per i clienti di Iliad Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro 2 Spusu 50 di Spusu

2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G 5,98 euro 3 ho. 6,99 di ho. Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 euro 4 Kena 6,99 130GB di Kena Mobile minuti illimitati e 500 SMS 130 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con Autoricarica 6,99 euro 5 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 150 GB in 5G 7,95 euro 6 Kena 7,99 150GB di Kena Mobile illimitati 150 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con Autoricarica 7,99 euro 7 ho. 7,99 di ho. Mobile illimitati 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 7,99 euro 8 Kena 9,99 230GB di Kena Mobile illimitati 230 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con Autoricarica 9,99 euro 9 Very 6,99 di Very Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 euro 10 ho. 9,99 euro di ho. Mobile illimiati 200 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 euro 11 Creami Extra WOW 150 di PosteMobile illimitati 150 GB in 4G+ 9,99 euro 12 Vodafone Silver (prezzo bloccato 24 mesi) illimitati 200 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 9,99 euro 13 TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G (illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 9,99 euro

Chi passa da Iliad a un altro operatore ha forse la più ampia disponibilità di scelta in termini di offerte convenienti. Molti sono infatti i marchi di telefonia che hanno predisposto tariffe molto allettanti per contrastare l’ascesa del gestore francese. Per confrontarle tutte e trovare quella più adatta alle vostre esigenze potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per avere una panoramica completa delle promozioni più convenienti del mese.

Con Entry di Elimobile avete minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB in 4.5G a 4,99 euro al mese. L’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. L’operatore regala poi una prima ricarica e 50 elicoin. Si riceve la stessa quantità di monete digitali ad ogni rinnovo della tariffa. Con Rum With Me potete ottenere 10 elicoin a ogni chilometro percorso a piedi fino alla soglia massima di 1.500. Le monete digitali permettono di acquistare contenuti come esperienze uniche con i VIP, corsi online, film selezionati e personalizzati sull’app Elisium. In Ue avere inclusi 60 minuti e 1 GB per la navigazione in roaming. Potete poi passare a un’offerta di categoria superiore quando volete senza costi aggiuntivi.

Con Spusu 50 di Spusu avete 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G+ a 5,98 euro al mese per sempre. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. L’operatore include anche 100 GB di riserva, che si possono utilizzare una volta esauriti quelli inclusi, e il servizio Riserva Dati per trasformare i minuti, SMS e Megabyte non consumati durante il mese in traffico dati aggiuntivo che non ha scadenza e diventa accessibile a partire dal mese successivo. In Ue avete inclusi 5,45 GB per la navigazione in roaming. Spusu permette di effettuare l’upgrade o downgrade dell’offerta senza costi aggiuntivi in ogni momento.

Kena Mobile ai clienti di Iliad ha riservato tre offerte con obbligo di portabilità del numero, che viene eseguita gratuitamente entro 3 giorni lavorativi. Anche con questo operatore potete cambiare tariffa a piacimento senza costi aggiuntivi.

Kena 6,99 130GB con minuti illimitati, 500 SMS e 130 GB in 4G fino a 60 Mbps in download a 6,99 euro al mese per sempre. Attivando il servizio di Ricarica Automatica si hanno altri 50 GB inclusi a partire dal successivo rinnovo. SIM e spedizione sono gratuite così come l’attivazione se si acquista l’offerta entro il 24 gennaio, invece di 4,99 euro. In Ue avete inclusi 7 GB per la navigazione in roaming

Kena 7,99 150GB con minuti illimitati, 500 SMS e 150 GB in 4G fino a 60 Mbps in download a 7,99 euro al mese per sempre. Attivando il servizio di Ricarica Automatica si hanno altri 50 GB inclusi a partire dal successivo rinnovo. SIM e spedizione sono gratuite così come l’attivazione se si acquista l’offerta entro il 24 gennaio, invece di 4,99 euro. In Ue avete inclusi 8 GB per la navigazione in roaming

Kena 9,99 230GB con minuti illimitati, 1000 SMS e 230 GB in 4G fino a 60 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. Attivando il servizio di Ricarica Automatica si hanno altri 50 GB inclusi a partire dal successivo rinnovo. SIM e spedizione sono gratuite così come l’attivazione se si acquista l’offerta entro il 24 gennaio, invece di 4,99 euro. In Ue avete inclusi 9,5 GB per la navigazione in roaming

Con Very 6,99 di Very Mobile avete minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 6,99 euro al mese più un buono di 10 euro da spendere su Amazon.it con acquisto entro il 31 gennaio. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue avete inclusi 6,9 GB per la navigazione in roaming. A chi arriva da Iliad è richiesta la portabilità del numero. Anche con Very potete passare a un’altra offerta quando volete senza costi aggiuntivi.

ho. Mobile consente ai clienti di Iliad e altri operatori di provare le sue offerte con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati. Dopo un mese si può continuare con la tariffa, pagando i costi previsti, o recedere gratuitamente senza penali e ottenere il rimborso di tutte le spese sostenute con richiesta online. La procedura prevede appena due clic. A chi arriva da Iliad è richiesta la portabilità del numero:

ho. 6,99 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps in download e upload a 6,99 euro al mese più una ricarica da 7 euro una tantum per coprire il costo del primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue avete inclusi 6,4 GB per la navigazione in roaming

con minuti e SMS illimitati e fino a 30 Mbps in download e upload a più una ricarica da 7 euro una tantum per coprire il costo del primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue avete inclusi 6,4 GB per la navigazione in roaming ho. 7,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps in download e upload a 7,99 euro al mese più una ricarica da 8 euro una tantum per coprire il costo del primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue avete inclusi 7,3 GB per la navigazione in roaming

con minuti e SMS illimitati e fino a 30 Mbps in download e upload a più una ricarica da 8 euro una tantum per coprire il costo del primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue avete inclusi 7,3 GB per la navigazione in roaming ho. 9,99 con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G fino a 30 Mbps in download e upload a 9,99 euro al mese più una ricarica da 10 euro una tantum per coprire il costo del primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue avete inclusi 9,1 GB per la navigazione in roaming

Fino al 31 gennaio 2023, inoltre, ho. Mobile regala un Buono Amazon da 10 euro per chi richiede la portabilità del numero da un altro operatore.

Con Fastweb Mobile avete minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB anche in 5G acquistandola entro il 31 gennaio a 7,95 euro al mese. Attivazione gratuita se si compra l’offerta online. SIM a 10 euro ma spedizione gratuita. Nella promozione sono inclusi anche i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy, utili ad apprendere nuove competenze digitali molto richieste dalle aziende. In Ue avete inclusi 8 GB per la navigazione in roaming.

Con Creami Extra WOW 150 di PosteMobile avere minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ a 9,99 euro al mese. Attivazione gratuita acquistandola online e SIM a 20 euro ma con 20 euro di traffico incluso e spedizione gratuita. In Ue avete inclusi 8,19 GB per la navigazione in roaming.

Con TIM Wonder Six di TIM avete minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G. Il primo mese per i nuovi clienti è gratuito, poi si rinnova a 9,99 euro al mese. L’offerta si può attivare solo online ed è richiesta la portabilità del numero per chi arriva da Iliad. Per la SIM servono 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Se siete già clienti di TIM per la rete fissa potete avere Giga illimitati ogni mese con l’attivazione di TIM Unica. La promozione è gratuita e si disattiva nel momento in cui si recede dall’offerta per la connessione di casa. Il pagamento in questo caso è previsto con addebito in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Con Vodafone Silver di Vodafone avete minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G con addebito automatico su conto corrente o carta di credito scegliendo Smart Pay come metodo di pagamento, altrimenti sono inclusi 150 GB. Attivazione e SIM sono gratuite.

L’offerta si può attivare solo online e chi arriva da Iliad dovrà richiedere la portabilità del numero. Con Smart Pay avete anche 5G Priority Pass per accedere con priorità alla rete dell’operatore quando il traffico risulta congestionato e Vodafone Club. Il programma fedeltà include 10 GB aggiuntivi, navigazione 5G e sconti su diversi marchi come Pulsee, YOOX, Booking.com e Amazon.it.

Con Go 150 Flash+ Digital Easy Pay di WindTre avete minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB in 4G a 8,99 euro al mese. Easy Pay è il sistema di pagamento automatico su conto corrente o carta di credito. L’offerta si può attivare solo online e l’attivazione di 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese. La SIM è gratuita.

